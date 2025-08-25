Thời sự Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 5 tại Nghệ An Đoàn công tác Tổng Công ty Điện lực miền Bắc do ông Vũ Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn và các ban chuyên môn đã trực tiếp đến hiện trường ở Nghệ An để kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó cơn bão số 5.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 5 (Kajiki) sẽ đổ bộ vào khu vực đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, bao gồm tỉnh Nghệ An, rủi ro thiên tai cấp 4, với sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 12-13, giật cấp 15, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ mưa lớn (>200mm/3h).

Ông Vũ Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC cùng các ban chuyên môn xuống hiện trường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống bão số 5 (kajiki) tại Trạm 110kV Hưng Hòa, Nghệ An.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, đoàn công tác Tổng Công ty Điện lực miền Bắc do ông Vũ Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn và các ban chuyên môn đã trực tiếp đến hiện trường ở Nghệ An để kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó cơn bão số 5 (Kajiki), nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cung cấp điện ổn định trên địa bàn toàn tỉnh.

Ông Vũ Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC đánh giá cao tinh thần chủ động của PC Nghệ An trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống bão, đồng thời nhấn mạnh: “không được chủ quan, phải theo dõi sát sao diễn biến của bão, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động, thiết bị và hệ thống lưới điện…”.

Trước đó, Công ty đã có văn bản hướng dẫn, khẩn trương triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, đảm bảo công tác vận hành an toàn lưới điện, nâng cao độ tin cậy. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức ứng trực, xử lý kịp thời các tình huống, đảm bảo cung cấp điện, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng lao động, tài sản lưới điện, công trình và an toàn điện trong nhân dân.

Công ty Điện lực Nghệ An đã thành lập các tổ công tác do Ban giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty làm trưởng đoàn khẩn trương trực tiếp xuống hiện trường để kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị PCTT & TKCN, phân công nhiệm vụ cụ thể các phòng ban để tổ chức ứng trực đến khi hoàn lưu của bão kết thúc.

Giao cho các Đội quản lý điện lực khu vực (Đội QLĐLKV) trực thuộc, Xí nghiệp QLVH lưới điện cao thế tổ chức kiểm tra và gia cố các vị trí xung yếu có nguy cơ sạt lở, sự cố gây mất an toàn trong quản lý vận hành; Tổ chức kiểm tra các phương tiện, vật tư dự phòng, thiết bị thông tin liên lạc và nhân lực để ứng phó với gió, mưa, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất thường xảy ra ở các xã miền núi và các vùng bị ngập lụt ở các xã đồng bằng ven biển. Tổ chức tuyên truyền, cảnh báo, khuyến cáo đến người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng về an toàn điện trong mưa lũ.

Công ty Điện lực Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương, tăng cường chặt tỉa cây cành, tránh nguy cơ gió bão làm đổ cây vào đường điện gây mất an toàn lưới điện.

Các đội QLĐLKV trực thuộc rà soát toàn bộ hệ thống cung cấp điện cho các trạm bơm tiêu úng, đặc biệt quan tâm các trạm bơm công suất lớn có phương án dự phòng, ưu tiên các phụ tải quan trọng của địa phương, khi xảy ra sự cố tập trung mọi nguồn lực để xử lý trong thời gian sớm nhất. Đặc biệt lưu ý các biện pháp an toàn điện, thực hiện phương án hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn cho con người, công trình và vật tư thiết bị.

Chủ động làm việc với chính quyền địa phương trên địa bàn, thông báo đến các hộ dân sử dụng điện phối hợp chặt cây, tỉa cành nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về lưới điện do cây gãy đổ vào đường điện cũng như các phần dây ra sau công tơ của khách hàng. Phân công lịch trực đến tất cả cán bộ công nhân viên, bố trí vật tư dự phòng, xe cộ, thuốc men và thực phẩm để đáp ứng kịp thời khi có sự cố do bão gây ra. Sau hoàn lưu bão, trước khi cấp điện trở lại cho các vùng bị ngập úng phải kiểm tra với tinh thần an toàn đến đâu, cấp điện trở lại đến đó.

Thực hiện bọc bạt che phủ các tủ đấu dây MK, tủ máy biến áp tại các trạm 110kV.



Các đơn vị thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ: “Chỉ huy tại chỗ; Lực lượng tại chỗ; Vật tư và phương tiện tại chỗ; Hậu cần tại chỗ”. Chủ động chằng néo, buộc chắc chắn nhà cửa, kho tàng, cửa ra vào, cửa sổ của trụ sở làm việc, che chắn các phương tiện làm việc, thiết bị văn phòng và các công trình khác.

Hiểu rõ cơn bão số 5 (Kajiki) có thể gây thiệt hại lớn đối với hệ thống lưới điện trên địa bàn toàn tỉnh. Ban Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An đã có những chỉ đạo kịp thời và nghiêm túc ứng phó tình hình mưa bão. Với mục tiêu vận hành lưới điện an toàn và tin cậy, toàn thể cán bộ công nhân viên quyết tâm khắc phục mọi sự cố nhanh nhất, đảm bảo an toàn cho người lao động và giảm thiểu tối đa thiệt hại đến lưới điện trên địa bàn quản lý.