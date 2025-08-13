Thời sự Công ty Điện lực Nghệ An cam kết cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho Khu công nghiệp VSIP và các doanh nghiệp FDI Công ty Điện lực Nghệ An chủ động đầu tư hạ tầng, nâng cấp lưới điện, triển khai các phương án kỹ thuật đồng bộ nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục cho khu công nghiệp VSIP và các doanh nghiệp FDI.

Trong bối cảnh tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng công nghiệp và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế, việc đảm bảo nguồn điện ổn định, liên tục cho các khu công nghiệp (KCN), đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) giữ vai trò then chốt và đã đặt ra thách thức lớn cho Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An). Đồng thời, đây cũng chính là cơ hội để PC Nghệ An chuyển mình mạnh mẽ và khẳng định vai trò chủ lực trong việc đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An là một trong những dự án trọng điểm, có vai trò thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, Công ty Điện lực Nghệ An đã chủ động đầu tư hạ tầng, nâng cấp lưới điện, triển khai các phương án kỹ thuật đồng bộ nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục cho toàn bộ khu vực này. Nhờ vậy, các nhà đầu tư tại VSIP luôn được sử dụng nguồn điện chất lượng cao, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Công ty Điện lực Nghệ An, Công ty TNHH VSIP và Công ty TNHH Innovation Precision.

Vừa qua, ông Lê Quang Thanh - Phó Giám đốc PC Nghệ An và các phòng, ban chuyên môn đã có buổi làm việc với ông Teng Wei Hong - Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP và ông Cui Quo Chang - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Innovation Precision cùng đoàn công tác, về việc trao đổi phương án cấp điện cho Công ty TNHH Innovation Precision Việt Nam tại KCN VSIP Nghệ An.

Tại buổi làm việc, ông Teng Wei Hong - Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP đánh giá cao việc Công ty Điện lực Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ và luôn đồng hành, hỗ trợ xuyên suốt trong việc đảm bảo cung ứng điện cho KCN VSIP.

Từ những ngày đầu, Công ty Điện lực Nghệ An là đối tác tin cậy, giúp VSIP vững bước giai đoạn phát triển đầu tiên. Sự ổn định về điện đã hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp tại VSIP Nghệ An vận hành hiệu quả. Điều này đã củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi và bền vững cho VSIP Nghệ An.

Ông Cui Quo Chang - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Innovation Precision trình bày nhu cầu sử dụng điện của Công ty trong thời gian tới.

Ông Cui Quo Chang - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Innovation Precision đã trình bày nhu cầu công suất chia làm các giai đoạn. Giai đoạn 1 hiện nay Công ty TNHH Innovation Precision đã đấu nối 1 điểm tại đường dây 472E15.43 theo thỏa thuận kỹ thuật đã ký với công suất lắp đặt là 15.1MW, công suất thực tế đang sử dụng 4MW. Ở giai đoạn 2 (quý III và quý IV/2025), Công ty sẽ đưa vào vận hành 2 lò nấu nhôm nên nâng công suất lắp đặt lên 33MW.

Các bên đã cùng nhau trao đổi, phân tích thực trạng hệ thống lưới điện tại khu công nghiệp VSIP Nghệ An và đưa ra những phương án kỹ thuật nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục, đáp ứng nhu cầu của Công ty TNHH Innovation Precision trong thời gian tới.

Hiện tại, Công ty Điện lực Nghệ An đang có 7 lộ ĐZ 22kV cấp điện cho KCN VSIP Nghệ An bao gồm các lộ ĐZ 473, 475 (cấp điện chính cho IP 1- Zone A); 471, 478, 474, 476 (cấp điện chính cho IP 2- Zone B); và 472 (kết nối giữa 2 Zone). Nguồn cấp điện là TBA 110kV Hưng Nguyên công suất 2x63MVA; trong đó, máy biến áp T1 cấp cho phụ tải 35kV; máy biến áp T2 cấp điện cho phụ tải 22kV (phụ tải của VSIP). Vào thời điểm cao điểm, khi MBA T2 mang tải trên 90% sẽ thực hiện hòa song song 2 MBA.

Ông Lê Quang Thanh - Phó Giám đốc PC Nghệ An (giữa) trao đổi phương án cấp điện cho Công ty TNHH Innovation Precision Việt Nam tại KCN VSIP Nghệ An.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Lê Quang Thanh - Phó Giám đốc PC Nghệ An khẳng định: “Công ty Điện lực Nghệ An cam kết đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ cho Khu công nghiệp VSIP Nghệ An cũng như các đơn vị thứ cấp. Khu công nghiệp VSIP là một trong những khách hàng mà PC Nghệ An đặc biệt quan tâm trong việc đảm bảo cung ứng điện. Trong thời gian qua, Công ty cũng đã có nhiều giải pháp tăng cường an toàn và giảm thiểu sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, như triển khai thực hiện lắp đặt dây chống sét trên hệ thống đường dây Trung thế 473E15.43 và 475E15.43, xử lý khiếm khuyết, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và vệ sinh công nghiệp…

Hiện nay, Công ty Điện lực Nghệ An đang tích cực triển khai các giải pháp theo hướng xây dựng lưới điện thông minh, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tiết kiệm chi phí vận hành và giảm tổn thất điện năng. Mục tiêu cuối cùng là đồng hành cùng các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trong các KCN và khối FDI, phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh”.

Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện lắp đặt dây chống sét trên hệ thống đường dây trung thế 473E15.43 và 475E15.43, xử lý khiếm khuyết… đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho khu công nghiệp VSIP.

Không chỉ tập trung cho VSIP, Công ty Điện lực Nghệ An còn đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện tại hàng loạt khu công nghiệp lớn khác như KCN Bắc Vinh, Nam Cấm, Hoàng Mai, Đông Hồi, và nhiều cụm công nghiệp tại các xã của tỉnh Nghệ An. Đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp như đầu tư xây dựng mới và cải tạo các trạm biến áp, hệ thống đường dây trung và hạ áp, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý và vận hành hệ thống điện.

Khối doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng nhanh cả về số lượng và quy mô đầu tư. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng điện, Công ty Điện lực Nghệ An không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, rút ngắn thời gian cấp điện mới, triển khai hiệu quả các dịch vụ điện trực tuyến, đảm bảo quy trình cấp điện minh bạch, thuận tiện. Đồng thời, đơn vị cũng thường xuyên tổ chức làm việc, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp để kịp thời điều chỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ.

Kinh tế tỉnh Nghệ An đang có những bước tiến nhanh và vững chắc, do vậy nhu cầu sử dụng điện phục vụ tăng trưởng kinh tế - xã hội ngày một lớn. Tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết và nỗ lực vượt khó, PC Nghệ An quyết tâm đảm bảo nguồn điện an toàn, ổn định phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội và sinh hoạt của người dân; thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An và Tổng công ty Điện lực miền Bắc; không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh năm 2025 cũng như các năm tiếp theo.