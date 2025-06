Xây dựng Đảng Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Nghệ An lần thứ XXXI Ngày 28/6, Đảng bộ Công ty Điện lực Nghệ An trọng thể tổ chức Đại hội lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Phan Thuỷ

Đây là sự kiện chính trị quan trọng đối với cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động trong Đảng bộ Công ty Điện lực Nghệ An, đánh dấu bước phát triển trong quá trình đổi mới, hội nhập sâu rộng của doanh nghiệp, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh Nghệ An, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 -2030.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Phan Thuỷ

Tham dự Đại hội có đồng chí Phùng Thành Vinh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Văn phòng Đảng ủy UBND tỉnh; cùng sự có mặt của 180 đảng viên đại diện cho 612 đảng viên toàn Công ty.

Hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá

Với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Công ty Điện lực Nghệ An lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19, kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, dẫn đến khủng hoảng kinh tế - năng lượng và biến đổi khí hậu toàn cầu đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của ngành Điện nói chung và Công ty Điện lực Nghệ An nói riêng. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, sự phối hợp hiệu quả của các sở, ban, ngành, địa phương cùng nỗ lực vượt khó với tinh thần đoàn kết, đổi mới của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động, Công ty Điện lực Nghệ An đã vượt qua khó khăn, vươn lên triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Phan Thuỷ

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá đã đề ra, góp phần quan trọng vào việc thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn, cũng như đáp ứng các phụ tải cấp bách theo nhiệm vụ do tỉnh giao. Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao hàng năm. Thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp, kết hợp với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao năng lực quản trị; thúc đẩy nghiên cứu và phát huy nội lực thông qua các sáng kiến, ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ tiên tiến và thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Phát huy dân chủ tại cơ sở, đảm bảo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao. Tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, tiếp tục củng cố và phát huy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đạt danh hiệu Vững mạnh xuất sắc tiêu biểu nhiều năm liền.

Đồng chí Bành Hồng Hiển - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Phan Thuỷ

Để làm rõ hơn những kết quả đã đạt được và những hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng hoạt động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều tham luận tại Đại hội đã có nhiều đóng góp trên tinh thần tập trung, dân chủ, trí tuệ với mục tiêu vì sự phát triển của Đảng bộ.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Công ty Điện lực Nghệ An nỗ lực, quyết tâm xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững danh hiệu xếp loại Đảng bộ xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu, xây dựng Công ty nằm trong nhóm tốt của Tổng công ty Điện lực miền Bắc; giữ vững thị trường bán lẻ điện; tiếp tục nâng cấp dịch vụ khách hàng; phát triển hạ tầng lưới điện bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn cho khách hàng, đặc biệt là các khu, cụm công nghiệp. Song song đó, đẩy mạnh hiện đại hóa, tự động hóa lưới điện; triển khai số hóa toàn diện hoạt động sản xuất - kinh doanh, nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo; đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống CBCNV; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước; tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội.

Tập trung kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu lực lãnh đạo, hiệu quả chuyên môn

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Phan Thuỷ

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phùng Thành Vinh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành quả của tập thể Công ty Điện lực Nghệ An trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt là công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, hiệu quả; Hệ thống điện vận hành an toàn ổn định, đảm bảo cung cấp điện phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh, đóng góp vai trò rất quan trọng vào thành tích 3 năm liên tiếp thu hút đầu tư FDI tốp 10 cả nước của tỉnh Nghệ An. Đồng chí khẳng định, thành công đó là minh chứng cho sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ủy, điều hành quyết liệt của Ban Giám đốc và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động.

Định hướng trong thời gian tới, đồng chí Phùng Thành Vinh lưu ý, việc thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là việc chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp sẽ tạo ra áp lực lớn đòi hỏi sự thay đổi căn bản trong tư duy và phương thức làm việc. Để hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ đề nghị Đảng bộ Công ty Điện lực Nghệ An tập trung kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu lực lãnh đạo, khẩn trương xây dựng chương trình hành động cụ thể, phân công rõ trách nhiệm từng cấp ủy, cá nhân. Nghị quyết Đại hội phải sớm đi vào thực tiễn bằng những hành động quyết liệt, tạo chuyển biến ngay từ năm đầu nhiệm kỳ.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Nghệ An nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Phan Thuỷ

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Công ty, đồng chí Bành Hồng Hiển - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo quan trọng của đồng chí. Những nội dung chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh giúp Đảng bộ Công ty xác định rõ hơn phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới, đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã thống nhất thông qua nghị quyết, các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An chỉ định Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Công ty Điện lực Nghệ An khóa XXXI gồm 14 đồng chí và chỉ định đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030.