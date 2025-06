Xây dựng Đảng Đảng bộ Sở Tài chính Nghệ An đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Sáng 27/6, Sở Tài chính Nghệ An tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng tham dự đại hội có đồng chí: Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng, thuộc Đảng ủy UBND tỉnh và 146 đảng viên trong toàn Đảng bộ Sở Tài chính Nghệ An.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Đảng ủy UBND tỉnh tham dự đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội gồm các đồng chí: Trịnh Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính; Hồ Nghĩa Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Sở Tài chính; Đậu Thị Thu Hoài - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Phòng Kinh tế ngành.

Lãnh đạo hoàn thành nhiều nhiệm vụ chính trị

Đảng bộ Sở Tài chính Nghệ An được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Sở Tài chính và Đảng bộ Sở Kế hoạch - Đầu tư. Đảng bộ hiện có 12 chi bộ trực thuộc, với 146 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Nổi bật là công tác tham mưu chiến lược, từ tổng kết Nghị quyết số 26 đến xây dựng Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ An; quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công hằng năm, giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Trịnh Thanh Hải - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh CSCC

Đảng bộ chỉ đạo ngành quyết liệt trong công tác tài chính, đảm bảo thu - chi ngân sách hiệu quả.

Tổng thu ngân sách giai đoạn 2021-2025 ước đạt 113.424 tỷ đồng, bằng 144% dự toán; chi ngân sách được điều hành tiết kiệm, đúng quy định.

Đồng chí Đậu Thị Thu Hoài - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó trưởng Phòng Kinh tế ngành trình bày Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa

Đảng uỷ, Đảng bộ Sở cũng đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư nước ngoài FDI với nhiều điểm sáng, nằm trong nhóm 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước. Công tác đầu tư công có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ giải ngân hàng năm đạt trên 95%.

Đồng chí Hồ Nghĩa Đức - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chánh Văn phòng Sở Tài chính Nghệ An báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng cấp trên. Ảnh: Mai Hoa

Công tác quản lý tài sản công, đầu tư công, giá cả thị trường, tài chính doanh nghiệp được thực hiện hiệu quả. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều tiến bộ, góp phần đưa Nghệ An nằm trong nhóm 20 tỉnh dẫn đầu về dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Thị Giang - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài chính và Phát triển doanh nghiệp tham luận tại Đại hội. Ảnh Mai Hoa

Bên cạnh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ chú trọng công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết; duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ kết nạp 17 đảng viên mới, 99% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; các đoàn thể có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Hoàng Anh Dũng - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổng hợp, quy hoạch tham luận tại Đại hội. Ảnh: Mai Hoa Đề ra 12 nhóm chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 Đại hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với mục tiêu tổng quát: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng đảng bộ thật sự vững mạnh; lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đề ra. Thực hiện đổi mới tư duy, phong cách làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đại hội cũng đề ra 12 nhóm chỉ tiêu chủ yếu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhiệm vụ, khâu đột phá đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 đạt mức cao nhất. Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Mai Hoa Đại hội đã thông qua các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Quyết định chỉ định Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 20230 và Quyết định chỉ định Đoàn đại biểu Đảng bộ Sở Tài chính tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 15 đồng chí. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Trịnh Thanh Hải - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Hồng Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài Chính được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Đậu Thị Minh Loan - Phó Giám đốc Sở được chỉ định giữ chức Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên "7 dám"

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng bộ Sở Tài chính trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển chung của tỉnh Nghệ An.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, yêu cầu đại hội thảo luận, phân tích sâu các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để có giải pháp khắc phục hiệu quả và triệt để trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Bùi Thanh An nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2025-2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên của thịnh vượng, hùng cường, tỉnh Nghệ An cũng đang đứng trước thời cơ lịch sử để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia. Với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp chiến lược của tỉnh, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Sở Tài chính cần xác định rõ sứ mệnh “hai trong một”; vừa phát triển, vừa kỷ cương; vừa là trung tâm điều hành tài chính, ngân sách, vừa là cơ quan tham mưu chiến lược phát triển trên 3 trụ cột: kinh tế, đầu tư và quy hoạch.

Các đảng viên tham dự Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng định hướng 5 nhóm nhiệm vụ cụ thể mà Đảng bộ Sở Tài chính Nghệ An cần tập trung trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trọng tâm là cần xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, là yếu tố quyết định mọi thắng lợi, bởi vậy yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chuyên môn.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên "7 dám": dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

“ Đảng uỷ, Đảng bộ Sở Tài chính cần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên "7 dám": dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Quyết liệt thực hiện hiệu quả mô hình "Đảng bộ, Chi bộ 4 tốt", "đảng viên 4 tốt" và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.