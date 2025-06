Xây dựng Đảng Chi bộ Sở Ngoại vụ tỉnh Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2025-2030 Sáng 25/6, Chi bộ Sở Ngoại vụ tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 để tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần: “Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới - Vươn mình hội nhập”.

Dự đại hội có đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Đảng ủy UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong chi ủy và đảng viên của chi bộ.

Chi bộ Sở Ngoại vụ tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Mỹ Nga

Đưa công tác đối ngoại sâu rộng trên 3 trụ cột

Báo cáo Chính trị đại hội chỉ rõ, Chi bộ Sở Ngoại vụ đã lãnh đạo toàn cơ quan hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao hàng năm về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của tỉnh cả về bề rộng và chiều sâu, trên cả 3 trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, góp phần mở rộng quan hệ với các đối tác nước ngoài, thúc đẩy thu hút đầu tư, du lịch, thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, đóng góp thiết thực vào thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cụ thể, tăng cường củng cố, duy trì và đẩy mạnh các mối quan hệ hữu nghị với các đối tác truyền thống như tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bô lykhămxay (CHDCND Lào), tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), tỉnh Gifu (Nhật Bản), tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga), đi vào chiều sâu, thực chất, phát triển ổn định, bền vững. Từ đó mở ra những thị trường hợp tác, thu hút mới về đầu tư, thương mại, du lịch với các đối tác hữu nghị truyền thống và cả các đối tác mới.

Giám đốc Sở Ngoại vụ, Bí thư Chi bộ Trần Khánh Thục tóm tắt những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Mỹ Nga

Tổ chức thành công nhiều đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh tại các nước: Lào, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Anh, Đức, Hà Lan, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, Úc, Cu Ba, Chi-lê, Pê-ru…góp phần thúc đẩy hợp tác song phương, phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo quốc tế nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư, kinh doanh của tỉnh đến các đối tác nước ngoài, các nhà đầu tư hạ tầng, các đối tác chiến lược như: Hội nghị giữa UBND tỉnh Nghệ An với chính quyền tỉnh Gifu (Nhật Bản); Hội thảo kết nối đầu tư Nghệ An - Kocham; Nghệ An - Hoa Kỳ tại bang Texas và Thủ đô Washington DC; Hội thảo xúc tiến đầu tư tại Singapore, Melbourne và Sydney (Úc); Đông Quản và Thượng Hải (Trung Quốc).

Triển khai hiệu quả công tác ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại thông qua nhiều hình thức nhằm tăng cường giới thiệu, quảng bá về mảnh đất, con người và văn hóa Nghệ An đến du khách ngoài nước. Tập trung công tác bảo tồn, phát huy và quảng bá các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền, quảng bá Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đẩy mạnh công đối với người Nghệ An ở nước ngoài; thường xuyên kết nối, trao đổi và liên lạc với các Hội Đồng hương Nghệ An tại các nước để tuyên truyền các chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước nói chung và địa phương nói riêng, kêu gọi cộng đồng bà con kiều bào hướng về xây dựng quê hương, đất nước.

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn “vững tay”, Chi bộ còn lãnh đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, nắm bắt xu thế, ứng dụng vào các hoạt động chuyên môn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị luôn được quan tâm, chú trọng.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Mỹ Nga

Đại hội đề ra 4 chỉ tiêu và 5 đột phá

Trên cơ sở phân tích những yếu tố khó khăn, thách thức, đại hội cũng đã tiến hành tham luận, thảo luận thông qua các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm và giải pháp cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.