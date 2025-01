Thời sự Đoàn công tác Sở Ngoại vụ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) thăm và làm việc tại Nghệ An Sáng 8/1, đoàn công tác Sở Ngoại vụ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) do đồng chí Chu Đồng - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại Nghệ An.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ và đại diện các sở, ban, ngành tặng hoa đón đoàn Sở Ngoại vụ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Ảnh: T.L

Tại cuộc làm việc, Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Khánh Thục bày tỏ sự vui mừng được tiếp đón đoàn công tác của Sở Ngoại vụ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: T.L

Giám đốc Sở Ngoại vụ chia sẻ, trong những năm qua, kinh tế - xã hội Nghệ An có những bước phát triển vượt bậc. Hiện nay, tỉnh Nghệ An có 169 dự án FDI đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký 5,686 tỷ USD. Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2024 đạt gần 1,75 tỷ USD; năm thứ 3 liên tiếp nằm trong tốp 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3,7 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 2,2 tỷ USD.

Đồng chí Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An thông tin hợp tác giữa Nghệ An và Trung Quốc. Ảnh: T.L

Về hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và Trung Quốc, hiện trên địa bàn tỉnh, Trung Quốc là quốc gia có số Dự án FDI đầu tư vào tỉnh Nghệ An nhiều nhất với 29 dự án, tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 1,313 tỷ USD.

Trong năm 2024, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc là 568,1 triệu USD. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm: Dăm gỗ, hàng thủy sản, hàng dệt may, tinh bột sắn, giày, dép các loại, đá vôi trắng dạng cục, hạt phụ gia nhựa, thiết bị linh kiện điện tử,...

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Chu Đồng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: T.L



Kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc đạt 699,3 USD. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm: Thiết bị, linh kiện điện tử; máy móc, thiết bị, nguyên, phụ liệu dệt may, da giày và các nguyên, phụ liệu sản xuất khác.

Lao động Nghệ An sang làm việc tại Trung Quốc chủ yếu các đơn hàng trong những lĩnh vực mà Trung Quốc đang thiếu lao động như: giúp việc gia đình, nhân viên bán hàng, lao công, xây dựng công trình, cơ khí, hàn xì, chế biến thức ăn sẵn, dệt may, phụ bếp,... Từ năm 2020 - 2023, có 37.420 lao động người Nghệ An sang Trung Quốc làm việc theo các đơn hàng của các công ty hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đây cũng là 1 trong 3 thị trường lao động ở nước ngoài trọng điểm (Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc), luôn thu hút nhiều lao động Nghệ An sang làm việc.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ Nghệ An tặng quà lưu niệm cho Sở Ngoại vụ Quảng Tây (Trung Quốc). Ảnh: T.L

Tỉnh Nghệ An đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây từ năm 2010. Từ đó đến nay, hai bên đã có những hoạt động đối ngoại nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị.

Bên cạnh đó, hằng năm (từ năm 2015 – nay), Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây thông qua Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh đều hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An 5 suất học bổng dành cho các học sinh THPT trên địa bàn tỉnh được sang học đại học tại tỉnh Quảng Tây. Đây là cơ hội để các học sinh THPT được học tập ở môi trường giáo dục tiên tiến.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ Quảng Tây (Trung Quốc) tặng quà lưu niệm cho Sở Ngoại vụ Nghệ An. Ảnh: T.L

Để tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa 2 tỉnh trong thời gian tới, Giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An Trần Khánh Thục đề nghị Sở Ngoại vụ Quảng Tây quan tâm, tham mưu thúc đẩy một số hoạt động như sau: Tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa 2 tỉnh nhằm tạo tin cậy chính trị cho các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực trong thời gian tới.

Cùng đó, tham mưu hỗ trợ hợp tác thúc đẩy hoạt động ngoại giao kinh tế, đặc biệt là hỗ trợ các hoạt động của doanh nghiệp 2 tỉnh; mời các đoàn doanh nghiệp hai bên tham quan và khảo sát hợp tác thương mại, đầu tư và phát triển du lịch; hỗ trợ Nghệ An về lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục,...

Vui mừng trước sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của lãnh đạo Sở Ngoại vụ Nghệ An, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Chu Đồng thông tin chung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; hợp tác giữa tỉnh Quảng Tây và Việt Nam và tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: T.L

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Chu Đồng bày tỏ đồng tình, nhất trí cao với những ý kiến, đề xuất của lãnh đạo Sở Ngoại vụ Nghệ An. Đồng thời bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên ngày càng phát triển, mở rộng, sâu sắc và toàn diện.

Sở Ngoại vụ Quảng Tây sẽ tham mưu cho tỉnh tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, nhất là trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh như: Thương mại, xuất, nhập khẩu, dịch vụ, nông nghiệp, du lịch, giáo dục,... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân 2 tỉnh; cùng xây dựng tình hữu nghị, hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển.