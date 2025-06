Xây dựng Đảng Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 Chiều 23/6, Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự đại hội có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí trong Đảng ủy UBND tỉnh.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Đ.C

Thi hành xong trên 85 nghìn việc có điều kiện giải quyết

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chỉ tiêu do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao hàng năm, Đảng ủy đã xây dựng nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác, phát động các phong trào thi đua và lãnh đạo cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp, nâng cao hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong điều kiện số lượng việc, tiền phải thi hành án tăng cao hàng năm, nhưng kết quả THADS, theo dõi THAHC thuộc thẩm quyền cơ quan Cục và toàn ngành THADS tỉnh Nghệ An luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã lãnh đạo thi hành xong 85.299 việc/98.942 việc có điều kiện giải quyết; thi hành xong 3.553.468.496.000 đồng/5.602.272.189.000 đồng có điều kiện giải quyết. Kết quả đó đã góp phần tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

Đồng chí Phạm Quốc Nam - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh phát biểu tại đại hội. Ảnh: Đ.C

Cùng với đó là tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan THADS tiếp tục được quan tâm củng cố, kiện toàn; kỷ cương, kỷ luật hành chính đảm bảo; nội bộ đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, không cán bộ, đảng viên vi phạm về tham nhũng, tiêu cực…

Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu thi hành án về việc, về tiền

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, với mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, các Chi ủy, Chi bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng Đảng bộ, cơ quan và đoàn thể trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đề ra mục tiêu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu thi hành án về việc, về tiền được Bộ Tư pháp giao hàng năm; Giải quyết 100% đơn thuộc thẩm quyền, không có quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo bị cấp trên hủy bỏ do lỗi chủ quan.

Phấn đấu hàng năm 100% phòng chuyên môn đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, trong đó có 20% đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 100% cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên, 15% đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở…

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh chú trọng các khâu đột phá. Trong đó, tập trung đổi mới việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành nhất là việc ban hành và tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Nghị quyết lãnh đạo công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của tổ chức Đảng.

Chỉ đạo triển khai hoạt động có hiệu quả tổ chức bộ máy đơn vị theo mô hình mới bảo đảm vận hành thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong giai đoạn mới. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ công chức nhất là công chức lãnh đạo và Chấp hành viên.

Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể, cá nhân; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng; Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Đ.C

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả của Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị nhiệm kỳ mới Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả thi hành án, thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện, đặc biệt là những vụ việc có giá trị thi hành lớn, những bản án liên quan đến tín dụng ngân hàng, án kinh doanh thương mại, án phức tạp được dư luận quan tâm.

Cần có kế hoạch, lộ trình, “xác định rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và trách nhiệm” để tổ chức thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC được Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao.

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước đối với công tác THADS, theo dõi THAHC… Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, hiện đại hóa ngành Thi hành án trong quản lý, điều hành và xử lý công việc. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên nghiệp, bản lĩnh, sắc bén về pháp lý, liêm chính trong đạo đức công vụ. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, kiên quyết phòng, chống tiêu cực, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…

Đối với công tác xây dựng Đảng, cần tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo trên cơ sở đảm bảo đúng các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Cần phát huy được vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng. Lấy phương châm, tổ chức đảng mạnh thì ngành sẽ mạnh, cơ quan và đoàn thể vững mạnh.

Đồng chí Bùi Thanh An tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Đ.C

Tại đại hội, đại diện Đảng ủy UBND tỉnh đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về việc chỉ định nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 7 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 3 đồng chí. Đồng chí Phạm Quốc Nam, Cục trưởng tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030.