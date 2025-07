Thời sự Nắng nóng, người dân Nghệ An điều chỉnh thói quen sinh hoạt, tiết kiệm điện để giảm chi phí Trước tình trạng nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Để ứng phó, nhiều hộ dân đã chủ động điều chỉnh thói quen sinh hoạt, sử dụng điện tiết kiệm, góp phần giảm áp lực tiêu thụ điện và hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao.

Giảm thiểu thời gian sử dụng thiết bị điện

Chị Lê Na ở khối 14, phường Trường Vinh, Nghệ An cho biết: “Gia đình chị có 5 người, các thiết bị trong gia đình có 3 điều hòa không khí, 4 cái quạt điện, chưa kể ti vi, tủ lạnh, máy giặt... Những ngày nắng nóng tháng 6 vừa qua, nhất là thời điểm các cháu nhỏ bắt đầu nghỉ Hè, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện như ti vi, tủ lạnh, quạt, điều hoà… cũng hoạt động liên tục nên tiền điện tháng 6 tăng cao. Chính vì thế, gia đình phải thực hiện điều chỉnh ngay các thói quen của tất cả thành viên để tiết kiệm điện, hạn chế tối đa sử dụng các thiết bị chạy điện nhằm giảm chi phí tiền điện”.

Cách sử dụng điều hòa hợp lý, tiết kiệm điện.

Cụ thể, những ngày nắng nóng, để làm mát nhà, chị Na lau nhà thường xuyên. Thay cho việc các con nghỉ Hè bật điều hòa cả ngày thì các thành viên trong gia đình chỉ dùng điều hòa vào 2 tiếng buổi trưa và đặt nhiệt độ 27oC, ban đêm khi dùng máy điều hòa cũng hẹn giờ tự động tắt, bật thêm quạt gió nhè nhẹ, không để máy chạy sáng đêm.

Cũng bằng cách điều chỉnh lịch sinh hoạt gia đình để không bị “sốc” khi nhận hóa đơn tiền điện, chị Thanh Nga ở phường Thành Vinh cho biết: Do đặc thù thời tiết ở Nghệ An khắc nghiệt, gia đình tôi phải trang bị 4 máy điều hòa nhiệt độ để đối phó với mùa nắng nóng, trong đó, 1 máy đặt ở phòng khách. Tháng 6 vừa qua, có nhiều đợt nắng nóng, nên mức tiêu thụ điện của gia đình tôi tăng đột biến, do dùng điều hòa thường xuyên, nhiều hơn những tháng trước, nên tiền điện tăng cao lên đến 4,5 triệu đồng/tháng. Ngay những ngày đầu tháng 7, tôi đã “quán triệt” các thành viên hạn chế sử dụng máy điều hòa chung ở phòng khách. Thêm vào đó, 2 cậu con trai trước đây mỗi đứa có 1 phòng riêng, có máy điều hòa riêng, nay khuyến khích 2 cháu ngủ chung phòng để giảm sử dụng 1 máy điều hòa. Gia đình chúng tôi cũng đang triển khai lắp hệ thống điện năng lượng mặt trời giúp giảm chi phí tiền điện và góp phần bảo vệ môi trường”.

Công nhân Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện sữa chữa đường dây, nâng cấp hệ thống lưới điện, đảm bảo cung ứng điện an toàn và ổn định.

Phong trào tiết kiệm điện không chỉ diễn ra ở các khu đô thị mà còn được lan tỏa đến các xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ông Phạm Viết Hùng, xã Vạn An chia sẻ: “Người dân xóm tôi sinh sống gần sông nên đợt nắng nóng này có thói quen sau bữa cơm tối, tầm 19h30' thường gọi nhau ra bờ đê ngồi hóng mát, vừa để trò chuyện, vừa hạn chế thời gian dùng các thiết bị điện trong gia đình. Người ra khỏi nhà nên bóng đèn, quạt, ti vi, điều hòa được “nghỉ ngơi” trong khoảng 2-3 tiếng đồng hồ. Sau 22 giờ mọi người về nhà ngủ, cũng có nghĩa là giảm được khoảng 2 tiếng đồng hồ dùng điện. Chưa kể việc chị em còn có phong trào chơi bóng chuyền hơi, cứ chiều chiều mọi người lại tập trung chơi bóng, cổ vũ đến tận 8h-9h tối nên vừa rèn luyện sức khỏe và cũng tiết kiệm được khá nhiều thời gian sử dụng điện".

Lợi ích kép nhờ tiết kiệm điện

Chung tay tiết kiệm điện và thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện đã mang lại những lợi ích cho doanh nghiệp, người dân khi vẫn đảm bảo sản xuất, kinh doanh, đời sống sinh hoạt... Đồng thời, góp phần giảm áp lực cung cấp điện trong mùa cao điểm. Đó là những việc làm thiết thực đã và đang được Công ty Điện lực Nghệ An triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường tiết kiệm điện, nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và mang lại lợi ích kép.

Để thực hiện, Công ty Điện lực Nghệ An đã huy động tối đa nguồn lực của các cơ quan, doanh nghiệp, người dân để tham gia thực hiện các chương trình tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải, dịch chuyển biểu đồ phụ tải... Từ đó, góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân, đồng thời, hạn chế những nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống lưới điện quốc gia.

Công nhân Công ty Điện lực Nghệ An tăng cường công tác tuyên truyền tiết kiệm điện đến các hộ dân sử dụng điện.

Trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả là một trong những giải pháp quan trọng giúp hạ giá thành sản xuất, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, các doanh nghiệp từng bước áp dụng giải pháp sử dụng điện hợp lý, khoa học và mang tính bền vững, cải tiến quy trình công nghệ, ứng dụng công nghệ mới giảm tiêu hao năng lượng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công ty CP Dệt may Minh Anh cho biết: “Ngay từ đầu năm, công ty đã ký thỏa thuận điều chỉnh phụ tải với Công ty Điện lực Nghệ An và triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ về quản lý và kỹ thuật để sử dụng điện tiết kiệm, như kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị định kỳ; thực hiện đầu tư, cải tiến, thay thế các thiết bị cũ, hiệu suất thấp bằng các thiết bị có hiệu suất cao, tiết kiệm điện; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm, bên cạnh đó, công ty còn thực hiện điều chỉnh giờ sản xuất của công nhân và đem lại nhiều hiệu quả. Thực hiện chương trình tiết kiệm điện, hàng tháng công ty tiết kiệm được khoảng 25 triệu đồng tiền điện, góp phần giảm chi phí”.

Hiệu quả nhờ tăng cường tuyên truyền

Thời gian qua, cùng với việc chỉ đạo các đơn vị tập trung kiểm tra hệ thống đường dây, trạm biến áp nhằm sớm phát hiện, xử lý các điểm xung yếu; tích cực đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng lưới điện, nhất là các công trình trọng điểm, nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn và ổn định phục vụ đời sống sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh thì công tác tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả luôn được Công ty Điện lực Nghệ An chú trọng thực hiện.

Để phong trào thi đua tiết kiệm điện lan tỏa trong đời sống người dân, Công ty Điện lực Nghệ An đã phối hợp với chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hành sử dụng điện tiết kiệm bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng như: Tuyên truyền qua loa phát thanh phường, xã và lồng ghép trong các buổi sinh hoạt khối, xóm về chính sách sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, vận động người dân thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm điện và sử dụng điện phù hợp.

Triển khai tới các hộ gia đình trên địa bàn đăng ký tiết kiệm điện; trường học tiết kiệm điện; tích cực phổ biến ý nghĩa và phương pháp tiết kiệm điện trên các biển quảng cáo trong thành phố; treo pano, áp phích với những nội dung hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm tại các trụ sở phường, xã, trường học, khu dân cư, tổ chức các cuộc diễu hành bằng loa di động tuyên truyền trên các tuyến đường… phát động chiến dịch “Giờ trái đất” trên địa bàn toàn tỉnh.

Đặc biệt, trong thời gian qua, PC Nghệ An đã chú trọng tăng cường công tác truyền thông, phối hợp với báo, đài địa phương, Trung ương, các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo… thường xuyên đăng tải các nội dung thông tin tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Đến nay, các phong trào thi đua tiết kiệm điện đã và đang tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, dần trở thành thói quen trong sinh hoạt hàng ngày của các cơ quan, doanh nghiệp và đông đảo người dân.

Kiểm tra công tác tiết kiệm điện tại Công ty CP dệt may Hoàng Thị Loan.

Để hoạt động tiết kiệm điện thực sự mang lại hiệu quả cao, mỗi người cần có ý thức, trách nhiệm cũng như thói quen sử dụng điện hợp lý, nhằm góp phần cùng với ngành Điện thực hiện chủ trương sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đây là hành động đơn giản và thiết thực, vì lợi ích của chính gia đình, đồng thời, góp phần xây dựng lợi ích chung của cả cộng đồng, hướng tới một tương lai xanh.