Thời sự Công ty Điện lực Nghệ An công bố quyết định công tác cán bộ và thành lập các Đội Quản lý Điện lực khu vực Công ty Điện lực Nghệ An công bố quyết định chấm dứt hoạt động 18 Điện lực phụ trách địa bàn các huyện/Thành phố/ Thị xã trực thuộc Công ty Điện lực Nghệ An, và công bố quyết định thành lập 18 Đội quản lý điện lực khu vực.

Thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức, bộ máy của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ, thành lập các Đội Quản lý Điện lực khu vực theo mô hình tổ chức mới.

Theo đó, Công ty Điện lực Nghệ An đã công bố quyết định chấm dứt hoạt động 18 Điện lực phụ trách địa bàn các huyện/Thành phố/ Thị xã trực thuộc Công ty Điện lực Nghệ An, và công bố quyết định thành lập 18 Đội quản lý điện lực khu vực và quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý chủ chốt các chức danh Đội trưởng. Việc bổ nhiệm được thực hiện công khai, minh bạch, dựa trên năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị và kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ.

Kể từ ngày 01/7/2025, các Đội Quản lý Điện lực khu vực sẽ chính thức đi vào hoạt động, hình thành từ việc tổ chức lại các Điện lực hiện hữu, gồm các Đội quản lý điện lực khu vực: Vinh, Cửa Lò, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Tân Kỳ, Nghi Lộc, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn - Thái Hòa, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn.

Giám đốc PC Nghệ An trao Quyết định thành lập các Đội quản lý điện lực khu vực Vinh, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Tân Kỳ, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn - Thái Hòa, Quỳ Hợp, Quỳ Châu.

Giám đốc PC Nghệ An trao Quyết định thành lập các Đội quản lý điện lực khu vực Vinh, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Tân Kỳ, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn - Thái Hòa, Quỳ Hợp, Quỳ Châu.

Giám đốc PC Nghệ An trao Quyết định thành lập các Đội quản lý điện lực khu vực Cửa Lò, Nghi Lộc, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn.

Các Đội sẽ đặt trụ sở tại các Điện lực cũ, tiếp tục kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ pháp lý đối với tài sản và lao động của Điện lực tương ứng. Hoạt động với đội ngũ nhân sự hiện có, được điều chỉnh phù hợp theo đặc thù địa bàn. Mô hình mới hướng tới mục tiêu tinh giản đầu mối quản lý trung gian, tăng cường chuyên môn hóa và đảm bảo duy trì ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ khách hàng.

Ông Phạm Công Thành - Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An, phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố quyết định công tác cán bộ và thành lập các Đội Quản lý Điện lực khu vực theo mô hình tổ chức mới.

Tại buổi lễ, ông Phạm Công Thành - Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An phát biểu chỉ đạo: “Việc thành lập các Đội Quản lý Điện lực khu vực là bước đi cụ thể để thực hiện hiệu quả Nghị quyết của EVN và EVNNPC, góp phần thực hiện công cuộc sắp xếp lại đơn vị hành chính trong giai đoạn chuyển đổi, theo chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước, phù hợp với định hướng về tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, tiến tới xây dựng mô hình quản lý hiện đại, linh hoạt.

Ông Phạm Công Thành khẳng định, quá trình chuyển đổi tổ chức không gây xáo trộn đến tâm lý người lao động, không ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ khách hàng. Tất cả các hoạt động liên quan đến cung cấp điện, chăm sóc khách hàng trên địa bàn toàn tỉnh vẫn được đảm bảo thông suốt, ổn định và liên tục. Đồng thời, Công ty Điện lực Nghệ An lấy chuyển đổi mô hình tổ chức mới làm cơ hội để chuyển mình mạnh mẽ hơn, tăng tính chủ động trong quản lý, điều hành, tối ưu hóa nguồn lực, tăng năng suất lao động, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng”.

Ông Vũ Đình Hà - Đội trưởng Đội QLĐLKV Nghi Lộc trực thuộc PC Nghệ An, đại diện cho các Đội trưởng Đội quản lý Điện lực khu vực phát biểu nhận nhiệm vụ: “Chúng tôi rất vinh dự, tự hào và chân thành cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban Giám đốc PC Nghệ An đã giao phó trọng trách. Đồng thời, nhận thức sâu sắc rằng, nhiệm vụ mới này đi kèm với những kỳ vọng và trách nhiệm to lớn, xin hứa sẽ nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự nỗ lực cao, sự đoàn kết, đồng lòng, các Đội quản lý Điện khu vực sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Công ty Điện lực Nghệ An hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 và các năm tiếp theo”.

Các Đội trưởng Đội QLĐLKV nhận nhiệm vụ.

Việc thành lập mô hình Đội Quản lý Điện lực khu vực là bước khởi đầu, song đã tạo nền tảng vững chắc cho các cấp quản lý điều hành chủ động hơn, hệ thống khách hàng được chăm sóc chuyên nghiệp hơn và tối ưu hóa nguồn lực, tăng năng suất lao động.