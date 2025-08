Thời sự Nghệ An nắng nóng gay gắt, cẩn trọng với hóa đơn tiền điện tăng cao Những ngày qua, Nghệ An liên tục ghi nhận nền nhiệt cao phổ biến từ 38 - 39 độ C, có nơi lên đến hơn 40 độ C. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tình trạng thời tiết cực đoan này có thể còn tiếp diễn trong những ngày tới, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, tủ lạnh… tăng đột biến, kéo theo mức tiêu thụ điện tại các hộ gia đình, doanh nghiệp trên địa bàn tăng vọt. Điều này làm cho các hộ gia đình cũng như doanh nghiệp đối mặt với chi phí tiền điện tăng cao.

Công nhân Công ty Điện lực Nghệ An tăng cường công tác tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả đến từng người dân. Ảnh: CSCC

Ông Lê Quang Thanh - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết: Ngày 3/8/2025, ghi nhận công suất và sản lượng tiêu thụ điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An rất cao, công suất Pmax = 1052MW, sản lượng ngày 19,4 triệu kWh. Tăng mạnh so với mức trung bình trong điều kiện thời tiết bình thường. Trước tình hình thời tiết cực đoan, Công ty Điện lực Nghệ An cũng đã chủ động tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, trên các nền tảng mạng xã hội, hệ thống Trung tâm Chăm sóc khách hàng (EVNNPC CSKH)… nhằm đẩy mạnh tuyên truyền để người dân có thể theo dõi lượng điện năng tiêu thụ, ước tính tiền điện mỗi ngày từ đó kịp thời điều chỉnh cho phù hợp.

Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức diễu hành kêu gọi người dân sử dụng điện tiết kiệm. Ảnh: CSCC

Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Nghệ An khuyến cáo người dân tăng cường áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện, để góp phần giảm chi phí tiền điện tăng cao như: Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng; Ưu tiên sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; Sử dụng điều hòa ở mức nhiệt độ hợp lý (khoảng 26-28 độ C) kết hợp với quạt; Không sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn; Hạn chế sử dụng điện vào khung giờ cao điểm; Tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên, tránh lạm dụng điện năng; Đặc biệt, khuyến khích người dân lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà.

Đối với doanh nghiệp, cần thực hiện nghiêm quy chế nội bộ về tiết kiệm điện, kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị điện định kỳ, đầu tư, cải tiến, thay thế các thiết bị cũ hiệu suất thấp bằng các thiết bị có hiệu suất cao,… phối hợp chặt chẽ với ngành Điện trong công tác điều chỉnh phụ tải, chủ động lên kế hoạch sử dụng điện theo năng lực lưới.

CBCNV Đội Quản lý Điện lực khu vực Diễn Châu (PC Nghệ An) làm việc với doanh nghiệp trên địa bàn tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải, tiết kiệm điện. Ảnh: CSCC

Không chỉ gây áp lực về chi phí sinh hoạt, nắng nóng gay gắt còn khiến nguy cơ chập cháy điện tăng cao do hệ thống điện quá tải, đặc biệt tại các khu dân cư. Công ty Điện lực Nghệ An cảnh báo và khuyến nghị người dân thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thay thế các thiết bị cũ, kém chất lượng để đảm bảo an toàn.

Nắng nóng tại Nghệ An, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn đẩy chi phí sinh hoạt của người dân lên cao, đặc biệt là tiền điện. Việc chủ động thích nghi và sử dụng điện một cách hợp lý là điều cần thiết để giảm gánh nặng chi tiêu và đảm bảo an toàn trong mùa nắng nóng kéo dài.