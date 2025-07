Thời sự Ông Phạm Công Thành được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An Ông Phạm Công Thành được Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc điều động và bổ nhiệm Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An kể từ ngày 1/7/2025.

Ngày 1/7/2025, Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức buổi gặp mặt tân Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An, theo Quyết định số 156/QĐ-HĐTV ngày 27/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, về việc điều động và bổ nhiệm ông Phạm Công Thành - Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh, giữ chức vụ Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Toàn cảnh buổi lễ.

Ông Phạm Công Thành sinh năm 1978, là thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cử nhân kinh tế, kỹ sư điện - điện tử, từng có thời gian làm việc tại Công ty Điện lực Nghệ An từ năm 2002 đến năm 2023.

Trải qua 21 năm tận lực, tận tâm gắn bó, cống hiến cho ngành Điện nói chung cũng như Công ty Điện lực Nghệ An nói riêng, ông Phạm Công Thành giữ nhiều cương vị, đảm nhiệm nhiều phần việc khác nhau từ kế toán, chuyên viên tài chính, đến các vị trí chủ chốt cao nhất là Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An.

Từ ngày 20/4/2023 đến 30/6/2025, ông Phạm Công Thành được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

Trong quá trình công tác, dù ở bất kỳ vị trí, chức danh nào ông Phạm Công Thành cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong đi đầu trong các hoạt động, phong trào, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Công Thành chính thức được Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc điều động và bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An kể từ ngày 1/7/2025.

Ông Phạm Công Thành là cán bộ được trưởng thành từ hoạt động chuyên môn, là người lãnh đạo gương mẫu, nhiệt huyết, có ý chí, có năng lực. Việc bổ nhiệm ông Phạm Công Thành giữ chức Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An thể hiện rõ sự tin tưởng và tín nhiệm của lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cũng như UBND tỉnh Nghệ An đối với cá nhân ông.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An tặng hoa chào đón ông Phạm Công Thành tân Giám đốc Công ty.

Ban Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng ông Phạm Công Thành nhận nhiệm vụ mới.

Phát biểu tại buổi lễ gặp mặt, ông Phạm Công Thành - tân Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Nghệ An; sự tín nhiệm của lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, đặc biệt là sự ủng hộ, tạo điều kiện của Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty Điện lực Hà Tĩnh, Nghệ An giúp ông thuận lợi trong quá trình giao, nhận nhiệm vụ. Đồng thời khẳng định, đây vừa là niềm vinh dự, sự tự hào khi được trở về lãnh đạo một đơn vị giàu truyền thống, có bề dày hình thành và phát triển, nhưng bên cạnh đó cũng vừa là trách nhiệm to lớn, vì thế ngay lập tức bản thân ông sẽ tập trung tâm huyết và trí tuệ, quyết tâm thực hiện tốt những nhiệm vụ, thách thức mới.

Ông Phạm Công Thành - tân Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An phát biểu tại buổi lễ.

Tân Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cam kết với tất cả tấm lòng nhiệt huyết, tận tâm, tận lực đem hết khả năng và kinh nghiệm của mình, tiếp tục kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp mà Giám đốc tiền nhiệm đã dày công xây dựng, quyết tâm khắc phục khó khăn, giữ gìn một tập thể lãnh đạo gương mẫu, đoàn kết trong nội bộ, tăng cường các mối quan hệ và tương tác với các đơn vị trong và ngoài ngành, phát huy dân chủ, tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất, tạo điều kiện và môi trường tốt nhất, chăm lo hơn nữa đến đời sống, vật chất tinh thần của người lao động trong toàn Công ty.

Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Công Thành làm Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An.

Tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi số, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao, xây dựng Công ty Điện lực Nghệ An ngày càng phát triển, chuyển mình mạnh mẽ trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, bảo đảm cung ứng điện an toàn, nâng cao độ tin cậy, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.