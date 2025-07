Thời sự Công ty Điện lực Nghệ An chủ động ứng phó bão số 3 (Wipha) Công ty Điện lực Nghệ An khẩn trương triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, đảm bảo công tác vận hành an toàn lưới điện, nâng cao độ tin cậy, hạn chế tối đa những thiệt hại về người và tài sản do bão gây ra.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 3 (Wipha) đang tiến vào Vịnh Bắc Bộ sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ bao gồm tỉnh Nghệ An, với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, mưa lớn tập trung 200-350mm, có nơi lên đến 600mm.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, được sự chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) đã khẩn trương triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, đảm bảo công tác vận hành an toàn lưới điện, nâng cao độ tin cậy, hạn chế tối đa những thiệt hại về người và tài sản do bão gây ra.

Theo đó, Công ty đã có văn bản hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức trực, xử lý kịp thời các tình huống, đảm bảo cung cấp điện, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng lao động, tài sản lưới điện, công trình và an toàn điện trong nhân dân.

PC Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương, tăng cường chặt tỉa cây cành, tránh nguy cơ gió bão làm đổ cây vào đường điện gây mất an toàn lưới điện. Ảnh: Phan Thuỷ

Công ty đã thành lập các tổ công tác do Ban giám đốc, Chủ tịch Công đoàn công ty làm trưởng đoàn khẩn trương trực tiếp xuống hiện trường để kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai, phân công nhiệm vụ cụ thể các phòng ban để tổ chức ứng trực đến khi hoàn lưu của bão kết thúc.

Giao cho các Đội quản lý điện lực khu vực trực thuộc, Xí nghiệp quản lý vận hành lưới điện cao thế tổ chức kiểm tra và gia cố các vị trí xung yếu có nguy cơ sạt lở, sự cố gây mất an toàn trong quản lý vận hành; Tổ chức kiểm tra các phương tiện, vật tư dự phòng, thiết bị thông tin liên lạc và nhân lực để ứng phó với gió, mưa, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất thường xảy ra ở các xã miền núi và các vùng bị ngập lụt ở các xã đồng bằng ven biển. Tổ chức tuyên truyền, cảnh báo, khuyến cáo đến người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng về an toàn điện trong mưa lũ.

Các Đội quản lý điện lực khu vực trực thuộc rà soát toàn bộ hệ thống cung cấp điện cho các trạm bơm tiêu úng, đặc biệt quan tâm các trạm bơm công suất lớn có phương án dự phòng, ưu tiên các phụ tải quan trọng của địa phương, khi xảy ra sự cố tập trung mọi nguồn lực để xử lý trong thời gian sớm nhất. Đặc biệt lưu ý các biện pháp an toàn điện, thực hiện phương án hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn cho con người, công trình và vật tư thiết bị.

Đoàn công tác Công ty Điện lực Nghệ An kiểm tra công tác cấp điện tại Trạm bơm chống úng trên địa bàn phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phan Thuỷ

Chủ động làm việc với chính quyền địa phương trên địa bàn, thông báo đến các hộ dân sử dụng điện phối hợp chặt cây, tỉa cành nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về lưới điện do cây gãy đổ vào đường điện cũng như các phần dây ra sau công tơ của khách hàng. Phân công lịch trực đến tất cả cán bộ công nhân viên, bố trí vật tư dự phòng, xe cộ, thuốc men và thực phẩm để đáp ứng kịp thời khi có sự cố do bão gây ra. Sau hoàn lưu bão, trước khi cấp điện trở lại cho các vùng bị ngập úng phải kiểm tra với tinh thần an toàn đến đâu, cấp điện trở lại đến đó.

Lãnh đạo PC Nghệ An cùng đoàn công tác trực tiếp đến hiện trường kiểm tra công tác vận hành và công tác chuẩn bị phòng, chống bão tại các trạm 110kV trước khi bão số 3 (Wipha) đổ bộ vào đất liền. Ảnh: Phan Thuỷ

Các đơn vị thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ: "Chỉ huy tại chỗ, Lực lượng tại chỗ, Vật tư và phương tiện tại chỗ, Hậu cần tại chỗ”. Chủ động chằng néo, buộc chắc chắn nhà cửa, kho tàng, cửa ra vào, cửa sổ của trụ sở làm việc, che chắn các phương tiện làm việc, thiết bị văn phòng và các công trình khác.

Hiểu rõ ảnh hưởng của cơn bão số 3 Wipha có thể xảy ra đối với hệ thống lưới điện trên địa bàn toàn tỉnh, Ban Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An đã có những chỉ đạo kịp thời và nghiêm túc ứng phó tình hình mưa bão. Với mục tiêu vận hành lưới điện an toàn, toàn thể cán bộ công nhân viên quyết tâm khắc phục mọi sự cố nhanh nhất, đảm bảo an toàn cho người lao động và giảm thiểu tối đa thiệt hại đến lưới điện trên địa bàn quản lý.