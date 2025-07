Thời sự Công ty Điện lực Nghệ An nỗ lực khắc phục lưới điện bị ảnh hưởng do hoàn lưu bão số 3 Công ty Điện lực Nghệ An đang nỗ lực từng giờ, đồng hành cùng các cơ quan ban, ngành, chính quyền địa phương để xử lý khắc phục sự cố kịp thời, quyết tâm cấp điện sớm nhất có thể, phục vụ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Với phương châm “nước rút đến đâu, Điện khắc phục đến đó”, ngày 24 và 25/7, ông Phạm Công Thành - Giám đốc PC Nghệ An cùng đoàn công tác đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường địa bàn các Đội quản lý điện lực khu vực miền Tây Nghệ An, trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố lưới điện do lũ lụt ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 Wipha gây ra.

Ông Phạm Công Thành - Giám đốc PC Nghệ An cùng đoàn công tác đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường địa bàn các Đội quản lý điện lực khu vực miền Tây Nghệ An.

Cán bộ công nhân viên Điện lực Nghệ An chuẩn bị vào hiện trường để kiểm tra, sửa chữa lưới điện bị ảnh hưởng do lũ lụt.

Sau hoàn lưu của bão số 3 Wipha, lưới điện trên địa bàn các Đội quản lý điện lực khu vực Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ, Quỳ Châu quản lý bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt. Các đơn vị đã chủ động cắt điện để đảm bảo an toàn cũng như cô lập các vùng sự cố do ngập lụt trên 929 trạm biến áp, tạm ngừng cấp điện 104.805 khách hàng.

Đến 19h ngày 24/7 đã khôi phục cấp điện cho 454 trạm biến áp, cấp điện trở lại cho 49.598 khách hàng. Các trạm biến áp còn lại đang ngập nước, giao thông chia cắt chưa thực hiện kiểm tra, khắc phục cũng như chưa đảm bảo an toàn cho người dân.

Cán bộ, công nhân điện lực Nghệ An tiếp cận các khu vực bị chia cắt.

Cán bộ, công nhân điện lực Nghệ An tiếp cận các khu vực bị chia cắt.

Đến sáng 25/7, Công ty Điện lực Nghệ An đã nỗ lực khôi phục cấp điện xuyên ngày đêm cho 750 trạm biến áp, cấp điện trở lại cho 83.810 khách hàng.

Đồng thời, Công ty Điện lực Nghệ An cũng đã thành lập các Đội xung kích để triển khai lắp đặt công tơ, sẵn sàng thay thế cho các khu vực ngập lụt khi nước rút. Thành lập 4 Đội xung kích ra quân hỗ trợ các đơn vị trong công tác kiểm tra rà soát, khắc phục và đóng điện các khu vực ngập lụt ngay khi có thể.

Công ty Điện lực Nghệ An cũng đã thành lập các Đội xung kích chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt.

Chuẩn bị các thiết bị để thay thế, xử lý khắc phục sự cố kịp thời.

Toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Nghệ An đang nỗ lực từng giờ, đồng hành cùng các cơ quan ban, ngành, chính quyền địa phương để kiểm tra, rà soát an toàn, xử lý khắc phục sự cố kịp thời, quyết tâm cấp điện sớm nhất có thể, phục vụ người dân sớm ổn định cuộc sống.