Thời sự Công ty Điện lực Nghệ An đảm bảo cung ứng điện phục vụ tốt các hoạt động Lễ hội Làng Sen năm 2025 Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) chủ động xây dựng phương án đảm bảo cấp điện chi tiết, sẵn sàng mọi nguồn lực kỹ thuật và nhân lực phục vụ tốt nhất cho chuỗi hoạt động Lễ hội Làng Sen năm 2025.

Lễ hội Làng Sen 2025 là sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025). Đây cũng là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người - nền tảng vững chắc cho sự nghiệp cách mạng hôm nay và mai sau.

Năm nay, Lễ hội Làng Sen được tổ chức từ ngày 6 - 19/5/2025 với quy mô cấp quốc gia, do tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Công an tổ chức. Xác định tầm quan trọng của sự kiện, Công ty Điện lực Nghệ An đã chủ động xây dựng phương án đảm bảo cấp điện chi tiết, sẵn sàng mọi nguồn lực kỹ thuật và nhân lực để phục vụ tốt nhất cho lễ hội.

Toàn cảnh lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen và khánh thành Tượng “Bác Hồ về thăm quê”.

Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, ngay từ đầu tháng 5/2025, PC Nghệ An đã phối hợp với các cơ quan chức năng và Ban tổ chức lễ hội để khảo sát, kiểm tra hệ thống lưới điện tại các địa điểm diễn ra chuỗi hoạt động Lễ hội Làng Sen và các điểm ưu tiên cấp điện. Công ty đã tổ chức kiểm tra định kỳ hệ thống đường dây và trạm biến áp trên toàn địa bàn, đặc biệt tập trung vào các trạm có nguy cơ quá tải. Trên cơ sở đó, đã thực hiện san tải, nâng công suất, hoán chuyển phù hợp, bảo đảm các thông số vận hành ổn định theo quy định.

Trong khuôn khổ sự kiện các hoạt động của Lễ hội Làng Sen năm 2025, trên địa bàn huyện Nam Đàn quê Bác và thành phố Vinh diễn ra 24 chương trình lớn, như tổ chức Giải vô địch Vật Quốc gia; Giao lưu các nghệ sĩ điện ảnh và đoàn làm phim về Bác Hồ; Lễ dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên; Khánh thành công trình thác 9 tầng tại khu mộ Bà Hoàng Thị Loan; Khai mạc Hội thi thể thao Lễ hội Làng Sen; Hội diễn Tiếng hát Làng Sen,… Đặc biệt là chương trình khai mạc Lễ hội Làng Sen và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ về thăm quê”.

Tại sân vận động Làng Sen nơi tổ chức lễ khai mạc, PC Nghệ An đã bố trí nguồn chính sử dụng 01 máy phát điện công suất 1.000kVA- 0.4kV cho sân khấu. Nguồn sử dụng cho hệ thống ánh sáng xung quanh sân vận động sử dụng nguồn từ trạm biến áp số 11 Kim Liên có công suất 400kVA 35/0,4kV thuộc lộ 371 E15.15 cấp điện cho các hộ dân khu vực sân vận động và tủ chiếu sáng khu vực sân vận động Làng Sen và 02 nguồn dự phòng sử dụng 01 máy phát điện công suất 500kVA- 0.4kV, nguồn điện lưới sau TBA số 11 Kim Liên 400kVA 35/0,4kV.

Công nhân Điện lực Nam Đàn (PC Nghệ An) thực hiện kéo dây, đấu nối hệ thống điện phục vụ lễ hội.

Ông Lê Thanh Phong - Giám đốc Điện lực Nam Đàn cho biết: “Nhận được chỉ đạo của Công ty Điện lực Nghệ An, về việc đảm bảo nguồn điện phục vụ các hoạt động Lễ hội Làng Sen năm 2025, Điện lực Nam Đàn đã chủ động làm việc với Khu Di tích Kim Liên, các đơn vị tổ chức sự kiện để nắm rõ nhu cầu công suất sử dụng và thời gian sẽ diễn ra thực tế. Ngay sau đó, đơn vị đã thành lập các tổ trực cấp điện, phân công nhiệm vụ cụ thể cũng như xây dựng các phương án dự phòng với mục tiêu cấp điện an toàn, ổn định và liên tục.

Trước ngày diễn ra lễ hội, Điện lực đã rà soát lại tình hình vận hành lưới điện khu vực, thi công lắp đặt hệ thống đo đếm cùng các phụ kiện, vật tư đi kèm, thực hiện kéo dây, rải cáp, lắp cầu dao đảo chiều tại sân khấu, xử lý tiếp xúc đường dây hạ thế nhằm phục vụ tốt nhất cho lễ hội. Bên cạnh đó, tăng cường rà soát hành lang an toàn lưới điện, đẩy mạnh công tác kiểm tra ngày, đêm bằng các thiết bị chuyên dùng như flycam, camera nhiệt... nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời các khiếm khuyết trên lưới điện trung thế. Trước khi lễ hội chính thức diễn ra, tất cả các công việc đấu nối, chạy thử đã hoàn tất, các vị trí cần cấp điện đều được đảm bảo an toàn, đúng quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật”.

Ông Bành Hồng Hiển – Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra hiện trường, rà soát công tác đảm bảo cấp điện tại các điểm diễn ra Lễ hội Làng Sen năm 2025.

Tối 19/5/2025, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật “Từ Làng Sen đến Thành phố Hồ Chí Minh”. PC Nghệ An đã bố trí nguồn chính sử dụng 01 máy phát điện công suất 1.000kVA- 0.4kV cho hệ thống âm thanh, ánh sáng sân khấu, xe truyền hình lưu động… và 02 nguồn dự phòng sử dụng 01 máy phát điện công suất 500kVA- 0.4kV, nguồn điện lưới sau TBA 560kVA-22/0,4kV ĐZ475E15.7 Quảng trường.

Về phía nguồn điện lưới Điện lực thành phố Vinh đã tổ chức kiểm tra đêm, kiểm tra ngày toàn bộ lưới điện, đặc biệt chú trọng kiểm tra đường dây 475E15-7, TBA Quảng trường Hồ Chí Minh. Xử lý triệt để các tồn tại phát hiện được sau khi kiểm tra để đảm bảo ổn định nguồn điện phục vụ chương trình và sinh hoạt nhân dân trong khu vực.

Ông Lê Quang Thanh - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết: “Xác định được tầm quan trọng của sự kiện Lễ hội Làng Sen năm 2025, công ty cùng các Điện lực đã chuẩn bị tốt phương án đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ chuỗi hoạt động các chương trình sự kiện. Ban Giám đốc công ty đã rà soát, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ, tăng cường kỷ luật trong vận hành, bảo vệ an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Thực hiện nghiêm chế độ trực vận hành, sửa chữa điện 24/24h. Các vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng, xử lý nhanh nếu có sự cố phát sinh. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, củng cố lưới điện, rà soát, xử lý các khiếm khuyết trên lưới điện để phục vụ tốt nhất cho các hoạt động kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2025) trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An.

Công nhân Công ty Điện lực Nghệ An kiểm tra, ứng trực 24/24h nhằm đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn và ổn định cho các địa điểm diễn ra các chương trình hoạt động Lễ hội Làng Sen năm 2025.

Các hoạt động Lễ hội Làng Sen năm 2025, diễn ra đến hết ngày 19/5/2025. Với sự chỉ đạo quyết liệt, tính toán kỹ lưỡng, sự chuẩn bị chu đáo cả về nhân lực, vật tư, thiết bị và phương tiện. Công ty Điện lực Nghệ An chủ động sẵn sàng cho việc đảm bảo cấp điện liên tục, an toàn và ổn định, góp phần tạo nên thành công cho các chương trình hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.