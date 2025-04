Thời sự Công ty Điện lực Nghệ An đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh Đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự hỗ trợ, hợp tác đầu tư của ngành Điện trong thời gian qua, đã kịp thời triển khai các giải pháp đồng bộ đảm bảo nguồn điện để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An.

Sáng 2/4, Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2025. Dự hội nghị có bà Đỗ Nguyệt Ánh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào công tác quản lý, vận hành

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị, từ Chính phủ, EVN, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và việc chủ động lập phương án các kịch bản cung ứng điện, ngay từ đầu năm 2024, Công ty Điện lực Nghệ An đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý nhu cầu điện, đáp ứng kịp thời nhu cầu của phụ tải, đảm bảo cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An, trong điệu kiện hết sức khó khăn.

Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An Bành Hồng Hiển phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: T.L

Năm 2024, có nhiều dự án trọng điểm quốc gia được triển khai và đi qua địa bàn tỉnh. Trong đó, Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, đi qua Nghệ An gần 100 km, với 202 vị trí móng cột, đi qua 6 huyện, thị xã. Công ty Điện lực Nghệ An đã thành lập 2 đội xung kích hơn 30 người trực tiếp hỗ trợ thực hiện dự án. Đồng thời, hỗ trợ hậu cần cho hơn 600 cán bộ, kỹ sư, nhân viên thuộc 38 công ty điện lực trên cả nước về tăng cường cho đơn vị thi công dự án khi đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đặc biệt, sau khi cơn bão số 3 (bão Yagi) gây thiệt hại nghiêm trọng cho lưới điện toàn khu vực phía Bắc, Công ty Điện lực Nghệ An đã điều động nhân lực, vật lực tích cực tham gia hỗ trợ PC Quảng Ninh khắc phục kịp thời.

Tại Nghệ An, nhiều địa bàn miền núi hứng chịu mưa lũ sau bão, gây sạt lở và cô lập cục bộ, lưới điện vùng cao bị ảnh hưởng. Ngay khi bão tan, toàn bộ lực lượng của PC Nghệ An từ đồng bằng đến miền núi đều được huy động khẩn cấp để khôi phục sớm cấp điện trở lại cho tất cả các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khách hàng bị ảnh hưởng​.

Để vượt qua khó khăn, thách thức, công ty đã chú trọng áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào công tác quản lý, vận hành, thực hiện tốt chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đặc biệt, quan tâm công tác quản trị doanh nghiệp, đồng thời, nghiêm túc thực hiện "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" và chủ đề năm của công ty là “Văn hóa học tập”.

Công ty Điện lực Nghệ An đã tiên phong trong hiện đại hóa lưới điện. Tất cả 20/20 trạm biến áp 110kV đã vận hành không người trực, mang lại lợi ích lớn về kinh tế, kỹ thuật và an toàn, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện. Bên cạnh tự động hóa vận hành, ngành Điện tập trung nâng cấp lưới điện quy mô lớn. Trong năm qua, PC Nghệ An triển khai đồng loạt 38 công trình điện, với tổng vốn hơn 300 tỷ đồng, đảm bảo tiến độ và chất lượng đề ra​.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.L

Với sự nỗ lực hết mình, ngành Điện Nghệ An đã đạt được những thành quả nổi bật như: Độ tin cậy cung cấp điện ngày càng được nâng cao; Tổn thất điện năng toàn công ty thực hiện 5,33%, thấp hơn so với kế hoạch được giao. Đặc biệt, sự cố lưới điện đã giảm hẳn so với những năm trước. Đây là một tín hiệu vui cho sự nỗ lực đảm bảo an toàn trong quá trình cung ứng điện của toàn ngành.

Đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân, doanh nghiệp

Năm 2025, Công ty Điện lực Nghệ An đặt mục tiêu cao nhất là đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trong thời gian cao điểm năm 2025 và giai đoạn 2026-2030 bằng cách huy động tối đa mọi nguồn lực, quyết liệt và linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành hệ thống điện để khắc phục các khó khăn, thách thức ngày càng lớn.

Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Nghệ An tham dự hội nghị. Ảnh: T.L

Đồng thời, tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ, quyết liệt thực hiện chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực để mang đến các dịch vụ tốt nhất, tiện ích nhất cho khách hàng sử dụng điện

Công ty mong muốn nhận được sự đồng hành, hợp tác của các khách hàng trong việc bố trí lịch sản xuất hợp lý, khoa học, đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm để cùng công ty đảm bảo vận hành hệ thống điện miền Bắc được ổn định, an toàn.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.L

Tại hội nghị các đơn vị, doanh nghiệp đã chia sẻ, thảo luận, tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc phối hợp tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải để cùng với ngành Điện chung tay bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự hỗ trợ, hợp tác đầu tư của ngành Điện trong thời gian qua đã kịp thời triển khai các giải pháp đồng bộ đảm bảo nguồn điện để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An, đặc biệt là các dự án cấp điện cho các khu công nghiệp đáp ứng tiến độ sản xuất của các nhà đầu tư thứ cấp.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Nghệ An chia sẻ khó khăn, áp lực của ngành Điện trong việc đầu tư hệ thống và lưới điện cũng như quá trình vận hành.

UBND tỉnh Nghệ An cam kết chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định, tạo điều kiện tốt nhất để Công ty Điện lực miền Bắc với các đơn vị thành viên trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư để kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân, doanh nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty Điện lực Nghệ An chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan trong công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình điện; trong đó, quan tâm việc cải tạo lưới điện hạ thế nông thôn nhiều nơi xuống cấp nhưng chưa được xử lý kịp thời, chất lượng điện áp chưa đảm bảo.

Xây dựng phương án vận hành, cung cấp điện đảm bảo an toàn, tin cậy trong mùa nắng nóng; kế hoạch cắt điện phù hợp và thông báo trước đến các tổ chức, cá nhân được biết; đồng thời, thực hiện việc kiểm tra, giám sát các khách hàng trong việc sử dụng tiết kiệm điện; kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Rà soát, đánh giá đối với từng điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện để có kế hoạch xử lý cụ thể đối với từng điểm vi phạm; đồng thời, vận động, tuyên truyền, giải thích cho tổ chức và nhân dân biết chấp hành đúng quy định; triển khai các giải pháp đồng bộ về nguồn điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo việc cung cấp điện cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Công ty Điện lực Nghệ An khen thưởng cho các khách hàng tiêu biểu trong công tác phối hợp thực hiện đảm bảo cung ứng điện năm 2024.