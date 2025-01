Thời sự Công ty Điện lực Nghệ An triển khai nhiệm vụ năm 2025 Sáng 15/1, Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, kinh doanh năm 2024; triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2025.

Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Nguyễn Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: T.L

Thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh

Năm 2024, Công ty Điện lực Nghệ An đã nỗ lực, sáng tạo, vượt qua khó khăn, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để vượt khó, hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ được giao, để lại nhiều dấu ấn quan trọng.

Ngay từ đầu năm, Công ty Điện lực Nghệ An xác định, nhiệm vụ quan trọng nhất của năm 2024 là đảm bảo cung ứng điện an toàn ổn định, đáp ứng nhu cầu cho sự phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao do nền kinh tế tiếp tục hồi phục, các khu công nghiệp trên địa bàn phát triển mạnh. Đặc biệt là các thời điểm nắng nóng gay gắt kéo dài, mưa lũ xảy ra trên địa bàn...

Đồng chí Vũ Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.L



Theo đó, Công ty triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định. Năm 2024, sản lượng điện thương phẩm thực hiện đạt 5,1 tỷ kWh; công suất lớn nhất của lưới điện Nghệ An 1.106 MW, tăng 19,05% so với năm 2023. Độ tin cậy cung cấp điện ngày càng được cải thiện. PC Nghệ An cũng đã thực hiện nhiều giải pháp thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong mọi hoạt động công tác. Các dịch vụ về điện ngày càng đổi mới, thuận tiện và chuyên nghiệp.

Hiện nay, PC Nghệ An thực hiện cấp điện phục vụ cho 1.082.927 khách hàng và đang nỗ lực từng ngày nâng cao chất lượng phục vụ, “Lấy khách hàng làm trung tâm mọi hoạt động”. Năm 2024, tổn thất toàn Công ty lũy kế thực hiện 5,33%/5,45% kế hoạch giao, thấp hơn 0,62% so với cùng kỳ và thấp hơn 0,12% kế hoạch Tổng công ty giao.

Song song với việc thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, nâng cao dịch vụ khách hàng, PC Nghệ An chú trọng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả đến khách hàng và cộng đồng, nhận được sự đồng thuận của nhân dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Bành Hồng Hiển - Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.L

Năm 2024, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Nghệ An đã triển khai thực hiện xây dựng 38 công trình với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng, đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình dự án.

Đặc biệt, chú trọng công tác đầu tư các công trình điện cho phụ tải các khu công nghiệp và cấp điện cho miền núi, vùng biên giới, hải đảo; góp phần đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng chí Vũ Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trao thưởng của Tập đoàn Điện lực cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: T.L

Công ty Điện lực Nghệ An đã bám sát dự án, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn tập trung thi công hoàn thành các công trình đảm bảo chất lượng, kịp cấp điện cho đồng bào rẻo cao, biên giới vui Xuân, đón Tết Ất Tỵ năm 2025.

Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Nghệ An hiện đang tích cực triển khai mạnh mẽ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi số, văn hóa an toàn vệ sinh lao động. Công tác số hóa và ứng dụng số hóa đã được triển khai ở hầu hết các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận hành lưới điện. Công ty đã triển khai xong số hóa dữ liệu theo chỉ đạo của Tổng công ty, hoàn thành số hóa hợp đồng mua, bán điện, chuẩn hóa thông tin khách hàng, chuẩn hóa thông tin trạm biến áp.

Đồng chí Vũ Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trao thưởng của Tập đoàn Điện lực cho các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: T.L



Cùng đó, Công ty Điện lực Nghệ An chăm lo đời sống người lao động; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, cùng với cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An đóng góp quan trọng hoàn thành Dự án Đường dây 500kV mạch 3.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung vào một số vấn đề như: Công tác đảm bảo cung ứng điện năm 2025; giải pháp thực hiện giảm tổn thất điện năng để hoàn thành vượt kế hoạch giao năm 2025; Chấn chỉnh, nâng cao ý thức tự giác chấp hành công tác an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo an toàn lao động năm 2025 và các năm tiếp theo; Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trộm cắp điện; Các giải pháp và phương hướng, nhiệm vụ để hoàn thành chỉ tiêu về công tác thu nộp tiền điện; Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng...

Đồng chí Bành Hồng Hiển - Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An trao thưởng cho Điện lực Hưng Nguyên - đơn vị đạt giải Nhất trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2024. Ảnh: T.L

Mục tiêu năm 2025, Công ty Điện lực Nghệ An phấn đấu tiếp tục vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, sản lượng điện thương phẩm đạt hơn 5,7 tỷ Wh, tăng 12,41% so với năm 2024; Giá bán bình quân đạt 2.123,95 đ/kWh tăng 77,81 đ/kWh so với năm 2024; Tỷ lệ tổn thất theo ngày thương phẩm 4,98%, giảm 0,35% so với 2024, phấn đấu 4,91%.

Đảm bảo cung cấp đủ điện

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Vũ Anh Phương ghi nhận và chúc mừng ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Nghệ An đã nỗ lực, cố gắng đạt được những thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, góp phần quan trọng vào thành công chung của tỉnh và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An trao thưởng cho các tập thể đạt giải Nhì và Ba trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2024. Ảnh: T.L

Đồng thời nhấn mạnh: Trong năm 2025 và những năm tiếp theo, dự báo có nhiều vấn đề đột biến khó lường có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến công suất cấp điện như hạn hán, nắng nóng kéo dài, sự cố các nhà máy điện... Do vậy, Công ty Điện lực Nghệ An cần phải có sự điều hành linh hoạt trong lĩnh vực phân phối điện, đảm bảo hài hòa giữa sản lượng điện cấp cho sinh hoạt và sản lượng điện cấp cho sản xuất công nghiệp cùng các dịch vụ khác, đảm bảo cung ứng điện.

Công ty Điện lực Nghệ An cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành toàn diện chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra năm 2025; vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An trao thưởng cho các tập thể đạt giải Khuyến khích trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2024. Ảnh: T.L

Cùng đó, Công ty cần triển khai các giải pháp nâng cao dịch vụ khách hàng; chấn chỉnh nâng cao ý thức, đảm bảo an toàn lao động; tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng suất lao động; đẩy nhanh chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động...

Công ty cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo tiến độ, chất lượng đầu tư xây dựng các công trình. Bên cạnh đó, công ty cần đổi mới, sáng tạo trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường công tác văn hóa doanh nghiệp.

Trước mắt, trong dịp Tết Nguyên đán 2025 sắp tới, Công ty Điện lực Nghệ An cần có biện pháp cụ thể bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn cho người dân vui Xuân, đón Tết.

Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tặng quà, chúc Tết Công ty Điện lực Nghệ An. Ảnh: T.L

Dịp này, Tập đoàn Điện lực Nghệ An và Công ty Điện lực Nghệ An đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ năm 2024.