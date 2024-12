Thời sự Công ty Điện lực Nghệ An đóng điện cho 3 bản xã biên giới huyện Quế Phong Ngày 28/12, Công ty Điện lực Nghệ An đã đóng điện trạm biến áp Mường Lống, Nậm Tột, Huồi Sài (xã Tri Lễ, huyện Quế Phong).

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đặng Thành Vinh - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An; Bùi Văn Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Phong cùng đại diện các đơn vị đóng quân trên địa bàn và cán bộ và nhân dân các bản Mường Lống, Nậm Tột, Huồi Sài.

Các đại biểu tham dự lễ đóng điện trạm biến áp Mường Lống. Ảnh: Thành Cường

Quế Phong là huyện biên giới còn nhiều khó khăn. Nhiều năm qua, các hộ dân ở một số bản sống trong tình trạng không có điện. Mong ước lớn nhất của đồng bào các dân tộc ở địa phương này là được hưởng nguồn điện sáng ổn định và lâu dài.

Nhận thấy sự cần thiết phải có điện lưới quốc gia để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã vùng biên giới và nâng cao nhận thức về văn hóa, chính trị - xã hội của nhân dân, tỉnh Nghệ An đã đề nghị Công ty Điện lực Nghệ An nhanh chóng hoàn thành dự án cấp điện về những thôn còn lại.

Trạm biến áp sẽ cung cấp điện cho 162 hộ dân của bản Mường Lống. Ảnh: Thành Cường

Trạm biến áp Mường Lống được đầu tư xây dựng với 8.095m đường dây trung thế, 3.452m đường dây hạ thế, và tổng công suất là 100kVA - 35/0,4kV, cấp điện cho 162 hộ dân.

Trạm biến áp Nậm Tột được đầu tư xây dựng với 4.685m đường dây trung thế, 842m đường dây hạ thế và tổng công suất là 31,5kVA - 35/0,4kV, cấp điện cho 61 hộ dân.

Trạm biến áp Huồi Sài có tổng công suất là 75kVA - 35/0,4kV, với 2.030m đường dây hạ thế, 1.590m đường dây trung thế. Trạm biến áp này sẽ cung cấp điện cho 119 hộ dân.

Đây là các dự án thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020, thực hiện đầu tư 2022-2023.

Dự án nhằm phát triển lưới điện trung, hạ áp cung cấp điện lưới quốc gia cho các thôn, bản chưa có điện tỉnh Nghệ An, đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhằm từng bước nâng cao đời sống dân trí cho đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa vừa đảm bảo an ninh chính trị tỉnh Nghệ An.

Một số hình ảnh tại buổi lễ đóng điện trạm biến áp Mường Lống:

Bản Mường Lống, xã Tri Lễ nằm cách thị tứ Châu Thôn khoảng 12km đường đất, độ dốc cao, thường xuyên bị sạt lở. Ảnh: Thành Cường

Vào mùa mưa, hoặc những ngày sương mù nhiều, con đường trở lên trơn trượt, nên phương tiện chủ yếu để đi lại là xe gắn máy. Ảnh: Thành Cường

Đường trơn, xe không di chuyển được. Ảnh: Thành Cường

Các công nhân Điện lực Quỳ Châu thuộc Công ty Điện lực Nghệ An hỗ trợ nhau vượt đường trơn vào bản. Ảnh: Thành Cường

Kiểm tra cầu chì và các vật tư chuẩn bị đóng điện trạm biến áp. Ảnh: Thành Cường

Kiểm tra trước giờ đóng điện. Ảnh: Thành Cường

Người dân bản Mường Lống tập trung chứng kiến khoảnh khắc điện lưới về bản. Ảnh: Thành Cường

Đại diện Công ty Điện lực Nghệ An, UBND huyện Quế Phong và các đơn vị cùng người dân chứng kiến khoảnh khắc đóng điện trạm biến áp Mường Lống. Ảnh: Thành Cường

Trạm biến áp này sẽ cung cấp điện cho 162 hộ gia đình bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Ảnh: Thành Cường

Sau khi đóng điện trạm biến áp Mường Lống, Điện lực Nghệ An tiếp tục đóng điện trạm biến áp Nậm Tột và Huồi Sài, xã Tri Lễ. Ảnh: Thành Cường

Đóng điện trong nhà dân. Ảnh: Thành Cường

Công nhân Điện lực Quỳ Châu hướng dẫn người dân sử dụng hệ thống điện trong gia đình. Ảnh: Thành Cường

Ông Xồng Bá Thành ở bản Mường Lống vui mừng khi có điện lưới thắp sáng, phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân. Ảnh: Thành Cường