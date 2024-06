Thời sự Điện lực Nghệ An thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định suốt kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024 Trong hai ngày 27-28/6/2024, trên cả nước đã diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, đây là một kỳ thi đặc biệt quan trọng đối với học sinh lớp 12. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hơn 36.000 thí sinh dự thi với 70 địa điểm tổ chức thi. Công ty Điện lực Nghệ An đã thực hiện đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định và liên tục phục vụ tốt cho kỳ thi.

Công ty Điện lực Nghệ An tăng cường ứng dụng công nghệ sửa chữa điện hotline để xử lý các khiếm khuyết có nguy cơ gây sự cố lưới điện. Ảnh: Phan Thuỷ



Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng, oi bức; nhu cầu sử dụng điện tăng cao, công tác cung ứng điện gặp nhiều khó khăn. Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Nghệ An đã chủ động triển khai phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn toàn tỉnh.

Thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi, Công ty Điện lực Nghệ An đã triển khai tặng nước uống miễn phí cho các thí sinh, phụ huynh tại các điểm thi, đồng thời trực tiếp tư vấn, phát tờ rơi tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả. Ảnh: Phan Thuỷ



Trước đó, Công ty Điện lực Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện, TBA110kV, hệ thống SCADA, phát quang bảo đảm an toàn hành lang tuyến để ngăn ngừa sự cố trong vận hành hệ thống điện. Bố trí phương thức vận hành nguồn, lưới điện đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố.

Trong các ngày diễn ra kỳ thi, Công ty Điện lực Nghệ An không thực hiện cắt điện sửa chữa có kế hoạch trên các đường dây và trạm biến áp gây ảnh hưởng đến hội đồng thi phục vụ công tác tuyển sinh và các địa điểm thi trên địa bàn, trừ trường hợp xử lý sự cố bất khả kháng.

Công nhân Điện lực Quỳnh Lưu (PC Nghệ An) thực hiện kiểm tra máy phát dự phòng phục vụ các điểm thi. Ảnh: Phan Thuỷ



Bên cạnh đó, công ty đã chỉ đạo các Điện lực trực thuộc chủ động làm việc và phối hợp với các Hội đồng thi tại địa phương để nắm bắt danh sách, thời gian, địa điểm và nhu cầu cấp điện ở các địa điểm tổ chức thi, địa điểm làm việc của các Ban chỉ đạo, các Hội đồng tuyển sinh. Lập và thực hiện phương án ưu tiên đảm bảo cấp điện.

Đảm bảo 100% các điểm thi phải có máy phát dự phòng và ở tình trạng sẵn sàng hoạt động để đảm bảo cấp điện khi có sự cố xảy ra. Bố trí lực lượng ứng trực, vật tư thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại nhằm đảm bảo kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố. Trực tăng cường đối với lãnh đạo, lực lượng trực vận hành, sửa chữa điện 24/24h trong các ngày tổ chức thi.

Trước khi diễn ra kỳ thi, Công ty Điện lực Nghệ An đã thực hiện kiểm tra, bổ sung thay thế mới các đường dây xuống cấp để đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng và đảm bảo cấp điện cho các kỳ thi được an toàn, ổn định và liên tục. Ảnh: Phan Thuỷ

Ông Lê Quang Thanh - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết: “Năm nay, trước tình hình diễn biến thời tiết cực đoan, ngay những ngày đầu tháng 5 đã có những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài làm công tác cung ứng điện gặp nhiều khó khăn. Từ đầu tháng 6/2024, công ty đã xây dựng và triển khai thực hiện phương án cấp điện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với mục tiêu đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định và liên tục. Đồng thời, rà soát toàn bộ lưới điện để kịp thời phát hiện và xử lý, khắc phục các điểm xung yếu có nguy cơ gây sự cố, đặc biệt là đối với các đường dây cấp điện cho các địa điểm thi, điểm in đề, điểm chấm thi và làm phách. Tại mỗi điểm thi, chúng tôi đều bố trí nhân lực trực với đầy đủ phương tiện và vật tư thiết bị dự phòng, đảm bảo xử lý nhanh nhất nếu có sự cố về điện xảy ra”.

Với sự chủ động xây dựng phương án, triển khai các biện pháp cụ thể, Công ty Điện lực Nghệ An đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.