Giáo dục Phụ huynh vùng cao vượt núi về xuôi động viên con thi tốt nghiệp THPT 3 năm các con đi học xa nhà, những phụ huynh đang có con học tại trường dân tộc nội trú gửi gắm con cho giáo viên, cho nhà trường. Thế nên, chặng cuối của con ở ngôi trường này, họ đã vượt đường xa, xuống núi động viên con đi thi…

Dù muộn vẫn muốn được đưa con đi thi

Đi hơn 500km, phải qua 2 chặng xe, hơn 8h sáng nay, chị Lô Thị Thành, nhà ở bản Kẻ Tre, xã Thạch Ngàn (huyện Con Cuông) mới xuống được Trường PT DTNT THPT số 2 để thăm con.

Đường xa, đi lại vất vả nên khi chị xuống đến nơi thì con cũng đã bước vào môn thi thứ 3. Chưa gặp con, chị ngồi lại phía sau dãy nhà ký túc xá. Thỉnh thoảng chị lại dõi mắt về phía trường thi, mong con sẽ bình tĩnh, làm bài thật tốt để thực hiện được ước mơ của mình.

Giờ học của học sinh lớp 12C - Trường PT Dân tộc nội trú THPT số 2. Ảnh: Mỹ Hà

Chuyến đi này của chị Thành không chỉ một mình mà còn có chồng và mẹ đẻ của mình. 2 năm trước, vì điều kiện hoàn cảnh khó khăn nên chị quyết định ra Bắc Ninh xin làm bảo vệ tại một nhà máy ở khu công nghiệp. Nhà có 2 đứa con, Lữ Nhã Uyên, hiện đang học lớp 12D - Trường PT DTNT THPT số 2 là con gái đầu. Con gái thứ 2 đang học lớp 9 nhưng hè này sau khi tốt nghiệp THCS, cô bé quyết định nghỉ học để theo mẹ vào khu công nghiệp. Hy vọng của gia đình với con đường học tập nay gửi gắm vào Nhã Uyên.

Phụ huynh của em Lữ Nhã Uyên đến động viên con dự thi. Ảnh: Đức Anh

Những năm đi làm xa nhà, mẹ con chị Thành gặp nhau rất ít, việc học hành, việc họp phụ huynh cho con đều do chồng gánh vác. Chị không biết lực học của con đến đâu, nhưng tự hào kể rằng ở bản Kẻ Tre, số trẻ trong xóm học giỏi và thi đỗ nội trú không nhiều. Hàng năm, cháu Uyên đều có giấy khen, chụp rồi gửi ra cho mẹ.

Xa con nhiều năm nên chị Thành lúc nào cũng áy náy vì không chăm sóc được con. Thế nên, dịp con thi tốt nghiệp THPT, biết là không giúp được gì nhưng chị vẫn quyết định xin công ty nghỉ 4 ngày để về thăm nhà và động viên con.

Chị bắt xe lúc 9 giờ tối từ Bắc Ninh về đến khu vực Cây Chanh (Anh Sơn). Đến đây, mẹ đẻ và chồng của chị đã đợi sẵn rồi cả ba bắt xe xuống Trường Dân tộc nội trú tỉnh. Đi cùng con gái, bà Vy Thị Nhung - bà ngoại của Nhã Uyên nói thêm: Uyên là cháu lớn nhất của tôi. Tôi chỉ mong cháu thi tốt, đậu vào trường ngoại ngữ như cháu ước mơ. Sau này, có nghèo, có khổ thế nào cũng sẽ cố gắng để con được vào đại học.

Hàng nghìn ước mơ được học sinh Trường PT DTNT THPT số 2 gửi gắm trước mùa thi. Ảnh: NTCC

Tin vào con và tin vào nhà trường

Do nằm cách xa trung tâm thành phố nên những ngày này, khu ký túc xá của Trường PT DTNT THPT số 2 được nhà trường sử dụng để phụ huynh có thể ở lại. 8 giờ sáng, khi phía bên kia hàng rào, các sĩ tử đang bắt đầu ngày thi thứ 2 thì ở khu ký túc xá bên này, không khí cũng vắng lặng không kém. Trong các phòng ở, từng tốp nhỏ hai, ba phụ huynh chụm lại với nhau trò chuyện thật khẽ. Quanh đi quẩn lại, vẫn chỉ là chuyện các con đi thi.

Vợ chồng ông Nguyễn Xuân Giang từ xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp xuống động viên con đi thi. Ảnh: Mỹ Hà

Ông Nguyễn Xuân Giang đến từ bản Lầu, xã Châu Lý là phụ huynh của em Nguyễn Xuân Hải (lớp 12C1). Từ ngày hôm kia, khi con bắt đầu tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT là hai vợ chồng ông đã bắt xe xuống trường. Đến nơi, ông được bố trí ở cùng với con nhưng hai đêm đầu tiên, ông xin sang phòng bên cạnh để ở: Tối qua đi thi về con còn ôn bài đến khuya. Tôi muốn gần con nhưng sợ ảnh hưởng nên xin sang phòng bên cạnh. Tôi không muốn con biết mình lo lắng.

Vợ chồng ông Giang làm nghề tự do, kinh tế trông chờ vào mấy sào ruộng. May cho ông là các con đều chăm ngoan, chịu khó. Chỉ tiếc, con trai đầu của ông học Trường THPT Quỳ Hợp và từng thi vào Học viện Cảnh sát không đậu, sau này con đi nghĩa vụ an ninh và giờ đã ra quân, công việc chưa ổn định.

Niềm vui của 2 phụ huynh Trường PT Dân tộc nội trú THPT số 2 sau 37 năm được gặp lại nhân dịp xuống động viên con đi thi. Ảnh: Đức Anh

Hải là con thứ 2, học giỏi từ nhỏ. Thế nên, từ những năm THCS, Hải đã đỗ vào trường nội trú của huyện rồi của tỉnh. Nam sinh này giờ cũng đang nuôi ước mơ vào Học viện Cảnh sát nên đặt quyết tâm cao ở Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Kể về con trai, ông cho biết: 3 năm học ở đây, con được nhà trường và cô giáo chủ nhiệm quan tâm lắm. Gia đình không phải lo lắng gì cả. Trước khi thi con cũng nói với tôi là bố không phải xuống đâu, con chỉ đi mấy bước chân là sang trường thi rồi, nhưng tôi không yên tâm. Bao năm qua gửi con cho trường, cho cô giáo rồi, nay mình phải xuống để động viên con chứ.

Hôm qua cháu đi thi về cháu bảo làm được bài, tôi vui lắm. Tôi tin vào con mình và tin vào nhà trường. Chúng tôi lao động phổ thông vất vả, “hy sinh đời bố củng cố đời con”. Tôi muốn con đậu đại học, đi làm có cái ngành, cái nghề, vào nhà nước để có khuôn khổ.

Những buổi ôn tập cuối cùng của học sinh Trường PT Dân tộc nội trú THPT số 2. Ảnh: Mỹ Hà

Cùng xuống động viên con dự thi nên tình cờ sau 37 năm, ông Cao Xuân Tình ở bản Long Quang, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong - phụ huynh em Cao Thị Lâm Oanh và ông Lô Tiền Phong - phụ huynh em Lô Thị Khánh Hoà mới có dịp được gặp nhau tại cùng một điểm thi Trường PT DTNT THPT số 2.

Ngày trước, cả hai học cùng lớp nhưng cuộc sống mỗi người một việc, người làm nông, người làm thầy giáo nên ít có dịp gặp gỡ. Nay tình cờ hội ngộ, tay bắt mặt mừng khi đôi bên chia sẻ tin vui, con trai đầu ông Tình nay đang học tại Học viện Cảnh sát nhân dân, còn con đầu của ông Phong là sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn (Hà Nội).

Lần này xuống TP Vinh động viên các con đi thi tốt nghiệp, cả hai ông bố tiếp tục đặt trọn niềm tin bởi con gái Lâm Oanh đã từng đạt giải Nhì học sinh giỏi tỉnh và nay có thể tuyển thẳng vào đại học; trong khi đó, Khánh Hoà đang nuôi ước mơ vào Học viện Tòa án và cháu rất tự tin vào bản thân.

Chia sẻ về các con, ông Tình và ông Phong hạnh phúc nói: Chúng tôi gửi con xuống trường, thực sự không sát sao để biết các con học thế nào. Nhưng chúng tôi sẽ luôn ủng hộ con, mong con học thật tốt, thi thật tốt để sau này có tương lai tươi sáng.