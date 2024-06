Đề thi ngoại ngữ không quá khó, thí sinh thở phào vì đã hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tại điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập, thí sinh Nguyễn Văn Nam cho biết, em đã xét tuyển sớm và trúng tuyển vào Học viện Ngân hàng nên không quá áp lực với môn thi cuối cùng.

Theo Nam, đề Ngoại ngữ năm nay được ra theo đúng cấu trúc của đề thi minh họa. Từ câu 1 đến câu 35 có mức độ vừa phải để thí sinh dễ dàng đạt được điểm và độ khó của đề được bắt đầu từ câu 35 nhằm phân hóa thí sinh rõ ràng hơn. Với phần bài đọc hiểu, em cảm nhận có dễ hơn so với đề thi năm ngoái. Với đề thi này nhiều thí sinh sẽ dễ dàng đạt được điểm 7.

Cũng tại điểm thi này, do tiếng Anh là môn xét tuyển vào đại học nên thí sinh Mai Đỗ Thùy Dung nói rằng: Với đề thi tiếng Anh này học sinh sẽ dễ dàng đạt được điểm 6 - 8, tuy nhiên để đạt được điểm 9-10 thực sự khó vì đề có tính phân hóa cao. Cá nhân em hy vọng sẽ được từ 8 - 9 điểm để có cơ hội xét tuyển vào các trường tốp đầu.

Còn thí sinh Vương Thị Thanh Huyền ở Trường THPT Cờ Đỏ nhận xét: “Em cảm thấy rất vui vì đã hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Em thấy đề thi môn tiếng Anh tương đối vừa phải. Một số câu hỏi nằm ở mức vận dụng cao như thành ngữ, cụm từ cố định... em không làm tốt vì chỉ dành cho những bạn học khá, giỏi. Em hy vọng bản thân đạt 6 điểm”.

Kết thúc môn Ngoại ngữ, tại điểm Trường THPT Anh Sơn 1, nhiều thí sinh bước ra khu vực thi với khuôn mặt phấn khởi.

Em Hứa Thị Khánh Linh nói rằng, đề thi có 50 câu hỏi gồm các kiến thức về ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, giao tiếp, kỹ năng viết, kỹ năng đọc, trong đó kiến thức cơ bản chiếm khoảng 2/3, nên nếu bạn nào nắm chắc kiến thức trong chương trình học có thể đạt điểm khá. "Em thấy đề năm nay như vậy là vừa sức với học sinh. Là học sinh chuyên Anh nên em rất tự tin với kết quả bài làm của mình. Hiện tại đã kết thúc kỳ thi, em thấy nhẹ nhõm và rất háo hức mong chờ kết quả" - Linh nói thêm.

Em Trần Vinh Tú tại điểm thi Trường THPT Anh Sơn 3 cho hay, nhìn chung thì đề thi năm nay gần sát với đề minh họa, có độ phân hóa khá rõ ràng. Phần lớn các câu hỏi kiến thức, từ vựng đã được ôn tập ở trường.

Tú nói: "Ở mức độ 7 điểm, chỉ cần nắm vững ngữ pháp và các bài học trong chương trình thì không khó để đạt được. Nhưng phần đọc hiểu khó và ở phần từ vựng có nhiều từ mới, bắt đầu từ câu 40 trở đi độ khó tăng dần để phân loại học sinh. Em tận dụng tối đa thời gian làm bài và làm trong vòng 50 phút đầu. 10 phút sau, em kiểm tra kỹ lại bài của mình và đánh "mò" một số câu hỏi khó. Em tin mình sẽ được khoảng 7 điểm trở lên."

Tại điểm thi Trường THPT Con Cuông, thí sinh Lô Thị Hoa nhận xét đề thi chiều nay không quá dễ cũng không quá khó với mình. Hoa không dùng điểm thi môn tiếng Anh cho kết quả vào đại học nên không ôn tập nhiều, do đó em nhận định: Khoảng 20 câu đầu trong đề vẫn là tương đối dễ với những bạn có chú tâm học tiếng Anh ở trường. Phần tiếp theo bắt đầu xuất hiện nhiều câu khó với mức độ tăng dần. Nhưng nhìn chung em đã hoàn thành được mục tiêu là không bị điểm liệt ở môn này.

Tại điểm thi Trường THPT Quỳ Hợp, các thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi sau khi đã vượt vũ môn ở môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Thí sinh Ngô Đức Tuân, học chuyên khối D, Trường THPT Quỳ Hợp vui vẻ cho biết: Hôm nay em làm ở mã đề 404, em thấy đề này khá dễ đối với học sinh giỏi. Với em đề này bình thường, những câu đầu khá dễ, chỉ có một số từ vựng, từ mới hơi khó. Em tự tin mình làm được trên 8 điểm.

Tại điểm thi Trường THPT Đặng Thúc Hứa, xã Võ Liệt (Thanh Chương), buổi thi cuối cùng diễn ra trong điều kiện thời tiết mát mẻ (mưa giông). Kết thúc môn thi, thí sinh ùa ra cổng trường với tâm trạng vui vẻ, phấn khởi vì làm được bài.

Em Trần Đình Bảo, học sinh lớp 12B rạng rỡ chia sẻ: Đề thi trắc nghiệm môn tiếng Anh chiều nay khá “dễ thở”, sát với chương trình phổ thông. Nhờ ôn luyện chăm chỉ nên em làm bài ổn. Trong 50 câu trắc nghiệm thì 43 câu em khẳng định mình làm đúng hoàn toàn, các câu còn lại thì em khoanh theo sở thích. Em dự đoán bài làm của em sẽ đạt từ điểm 8 trở lên.

Ở điểm thi Trường THPT Quỳ Châu, các thí sinh tại điểm thi này cho biết, các câu hỏi thuộc phần ngữ pháp rơi vào chương trình tiếng Anh lớp 12 và nếu học kỹ trong sách giáo khoa, thí sinh vẫn có thể có điểm. Tuy nhiên, đề thi có nhiều câu phân hóa, rơi vào phần câu hỏi từ vựng và thành ngữ.

Thí sinh Nguyễn Khôi Nguyên đã từng thi học sinh giỏi tỉnh môn tiếng Anh nói rằng: Với em đề này không quá khó. Các câu hỏi phân hóa nằm tầm 25% tổng số 60 câu. Em chắc chắn mình đạt từ 8,5-9 điểm.

Theo báo cáo của Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 chỉ có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi (đưa điện thoại vào khu vực thi, tại điểm thi THPT Huỳnh Thúc Kháng). Công tác an ninh, an toàn được đảm bảo, không có các sự cố bất thường tại các điểm thi xảy ra. Kỳ thi diễn ra bình thường, an toàn, đúng quy chế.