Thời sự Công ty Điện lực Nghệ An đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định dịp 30/4 - 01/5/2025 Công ty Điện lực Nghệ An sẵn sàng các phương án vận hành hệ thống điện thông suốt dịp 30/4 - 01/5/2025.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc tăng cường đảm bảo cung cấp điện trong thời gian nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm 2025. Để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện, cung ứng điện ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội và vui chơi giải trí của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh trong dịp lễ, Công ty Điện lực Nghệ An đã chủ động sẵn sàng các phương án vận hành hệ thống điện thông suốt.

Công ty Điện lực Nghệ An tăng cường thực hiện kiểm tra xử lý các khiếm khuyết, đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định và đảm bảo cấp điện cho dịp lễ 30/4,01/5/2025.

Ngay từ những tháng đầu năm 2025, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) đã triển khai thực hiện xây dựng 21 công trình điện. Thực hiện xây dựng mới hơn 71.km đường dây trung thế, xây dựng 84 trạm biến áp (TBA) và 58 km đường dây 0,4kV. Cải tạo nâng cấp 224 km đường dây trung áp và 293 TBA từ 10kV lên 35kV và thay thế 261 máy biến áp (MBA) đã vận hành lâu năm, đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình dự án. Góp phần đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An.

Ngày 18/4/2025, PC Nghệ An đã có văn bản quán triệt đến cán bộ công nhân viên tầm quan trọng của việc đảm bảo điện đối với sự kiện chính trị dịp Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), tuyệt đối không chủ quan, để xảy ra sai sót trong quá trình triển khai thực hiện đảm bảo cung cấp điện.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện, phát quang đảm bảo an toàn hành lang tuyến đường dây. Phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương rà soát, xây dựng triển khai phương án bảo vệ an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện.

Các Điện lực chủ động làm việc với UBND huyện, thành phố, thị xã để nắm bắt thời gian, địa điểm tổ chức các lễ hội, đảm bảo cung cấp điện ổn định, thực hiện tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong ngày lễ kỷ niệm.

Điện lực TP Vinh (PC Nghệ An) thực hiện phát quang hành lang nhằm đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, ổn định và liên tục trong mùa nắng nóng và dịp lễ 30/4, 1/5/2025

Theo Phòng Điều độ PC Nghệ An, dịp lễ 30/4, 1/5/2025 dự kiến công suất và sản lượng trên địa bàn toàn tỉnh Pmax: 960-990 MW; Pmin: 430-450 MW.

Căn cứ vào phương án cấp điện chung của toàn Công ty và đặc điểm lưới điện của từng đơn vị, các Điện lực trực thuộc đã triển khai lập và thực hiện kế hoạch phương án đảm bảo cung ứng điện. Theo đó, chủ động bố trí phương thức vận hành nguồn, lưới điện đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố. Ưu tiên đảm bảo điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị xã hội, văn hóa của địa phương nhân dịp lễ kỷ niệm.

Không thực hiện các công việc cắt điện trên lưới làm mất điện khách hàng trong các ngày nghỉ lễ, trừ trường hợp xử lý sự cố, hoặc trường hợp đặc biệt có sự chỉ đạo của cấp trên.

Các Điện lực bố trí máy phát điện dự phòng (nếu cần thiết), nhằm đảm bảo điện tại các trọng điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa lớn của địa phương. Bố trí lực lượng ứng trực, vật tư thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để đảm bảo kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố. Tổ chức trực tăng cường đối với lãnh đạo, lực lượng trực vận hành, sửa chữa điện 24/24h trong ngày lễ…

Đội Hotline PC Nghệ An thực hiện xử lý ngăn ngừa sự cố. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác sửa chữa, vận hành lưới điện đã góp phần đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Ông Lê Quang Thanh - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết: “Qua rà soát, kiểm tra công tác chuẩn bị cấp điện, về cơ bản các Điện lực trực thuộc đã chuẩn bị tốt phương án đảm bảo cung cấp điện cho dịp lễ 30/4,01/5/2025. Ban Giám đốc Công ty cũng đã yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ, tăng cường kỷ luật trong vận hành, bảo vệ an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Thực hiện nghiêm chế độ trực vận hành, sửa chữa điện 24/24h. Các vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại đã được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố phát sinh. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra, củng cố lưới điện, rà soát, xử lý các khiếm khuyết trên lưới điện trước ngày lễ. Đặc biệt lưu ý các đơn vị đảm bảo điện cho các điểm quan trọng, các điểm diễn ra hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật chào mừng ngày đại lễ... Phối hợp với địa phương và các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả đến khách hàng sử dụng điện”.

Trong thời gian qua, Công ty Điện lực Nghệ An đã đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong kinh doanh và vận hành lưới điện. Không ngừng nâng cao dịch vụ khách hàng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời tiếp tục kêu gọi người dân sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả, đồng hành cùng ngành điện bảo vệ hành lang an toàn lưới điện nhằm góp phần vận hành hệ thống điện thông suốt.