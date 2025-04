Kinh tế Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai Ngày 15/4, tại huyện Anh Sơn, Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức buổi “Diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn - xử lý sự cố - an toàn” năm 2025. Tham gia diễn tập có 11 tổ kỹ thuật và đơn vị trực thuộc công ty.

Dự báo năm 2025, dưới tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, nhất là các loại thiên tai như giông lốc, mưa đá, lũ quét, sạt lở.

Ông Lê Quang Thanh - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An phát động buổi diễn tập. Ảnh: Thành Cường

Để chủ động, sẵn sàng công tác ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, khôi phục cung cấp điện sớm, đảm bảo an toàn cho người lao động, an toàn điện cho nhân dân, Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức “Diễn tập Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn - xử lý sự cố - an toàn” (3 trong 1).

Cuộc diễn tập với 5 tình huống gồm: Xử lý sự cố lưới điện 110kV; Xử lý sự cố lưới điện trung áp; Xử lý sự cố lưới điện hạ áp; Xử lý sự cố hệ thống đường truyền, hệ thống thông tin liên lạc, mất kết nối Scada khi thiên tai xảy ra; Cứu nạn, cứu hộ.

Tham gia diễn tập có 11 tổ kỹ thuật và đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Buổi diễn tập nhằm mục đích kiểm tra, đánh giá công tác chuẩn bị, ứng phó, công tác chỉ huy phòng chống thiên tai, triển khai phương châm 4 tại chỗ trong việc khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý sự cố.

Đồng thời, đưa ra các giải pháp khắc phục nhanh hậu quả, sự cố do thiên tai, kịp thời khôi phục cấp điện trở lại cho khách hàng, nâng cao độ tin cậy và sự hài lòng của khách hàng; Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra.

Rửa sứ bằng bơm cao áp qua cánh tay robot. Ảnh: Thành Cường

Buổi diễn tập cũng nhằm rèn luyện kỹ năng, chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp; Nâng cao kỹ năng, kiến thức cho cán bộ, công nhân viên trong việc tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn người bị nạn do thiên tai.

Nâng cao chất lượng công tác phối hợp, huy động các nguồn lực nội bộ trong Công ty và các đơn vị. Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan truyền thông trong việc khắc phục hậu quả thiên tai.

Chuẩn bị vật tư thay thế. Ảnh: Thành Cường

Đồng thời kiểm tra, đánh giá về công tác chỉ huy điều độ lưới điện, chuyển đổi phương thức để xử lý sự cố lưới điện và hệ thống viễn thông kết nối với Trung tâm điều khiển, nhanh chóng khôi phục cung cấp điện sau mưa bão.

Cuộc diễn tập đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị. Đặc biệt, trình độ tổ chức, chỉ huy của lãnh đạo công ty và phối hợp hành động giữa các đơn vị điện lực trực thuộc nhịp nhàng, ăn khớp với từng tình huống. Diễn tập cấp cứu người bị tai nạn lao động. Ảnh: Thành Cường Các lực lượng tham gia diễn tập bám sát phương án diễn tập Ban chỉ huy đặt ra, vận dụng sáng tạo giữa quy trình, quy phạm với thực tiễn; nhận định đánh giá đúng tình hình sự cố, nắm bắt tốt sơ đồ kết dây để đưa ra phương án xử lý và cấp điện nhanh nhất cho các phụ tải trên địa bàn. Một số hình ảnh buổi diễn tập: Kiểm tra vật tư, triển khai tình huống diễn tập. Ảnh: Thành Cường

Công nhân điều khiển đầu vòi phun cao áp từ xa. Ảnh: Thành Cường

Rửa sứ bằng vòi phun cao áp. Ảnh: Thành Cường

Ảnh: Thành Cường

Ảnh: Thành Cường

Tình huống diễn tập: cấp cứu công nhân bị tai nạn lao động. Ảnh: Thành Cường

Ông Lê Quang Thanh - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An kiểm tra tại hiện trường. Ảnh: Thành Cường

Ảnh: Thành Cường