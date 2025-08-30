Thời sự Công ty Điện lực Nghệ An cảnh báo an toàn điện sau mưa bão Tuyệt đối không trèo lên cột điện, không tác động vào dây néo, không buộc gia súc vào cột điện. Không đến gần các vị trí cột bị gãy đổ, dây điện đứt, sà võng, không chạm vào thiết bị điện, dây chằng néo… để tránh bị điện giật do rò rỉ điện.

Trước những thiệt hại nghiêm trọng do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 3 (Wipha) và bão số 5 (Kajiki) trong tháng 7 và tháng 8/2025, Công ty Điện lực Nghệ An đã và đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm khôi phục hệ thống điện, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trở lại cho người dân toàn tỉnh.

Công ty Điện lực Nghệ An triển khai lực lượng khắc phục các đường dây bị ảnh hưởng do bão số 5.

Do ảnh hưởng của hai cơn bão liên tiếp, hệ thống lưới điện tại nhiều khu vực trong tỉnh bị thiệt hại nặng nề: Hàng loạt cột điện bị gãy đổ, dây điện bị đứt, một số tuyến đường dây bị ngập sâu trong nước, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Bão số 5 (Kajiki) đổ bộ trực tiếp vào Nghệ An từ tối 24/8, gây mưa lớn, gió giật mạnh, làm hệ thống lưới điện trên toàn tỉnh thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, với tinh thần thép, vượt nắng thắng mưa qua cơn bão lũ, những “chiến sĩ áo cam” của Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) và đơn vị bạn đã ngày đêm bám hiện trường, chủ động và quyết liệt trong công tác khắc phục sự cố đảm bảo cấp điện trở lại sớm nhất để phục vụ nhân dân. Công ty Điện lực Nghệ An và đơn vị bạn ngày đêm bám hiện trường, khắc phục sự cố, đảm bảo cấp điện trở lại sớm nhất. Tính đến 7h ngày 30/8/2025, công ty đã khôi phục toàn bộ 148/148 đường dây trung thế bị sự cố, 6.417/6.440 trạm biến áp, cấp điện trở lại cho hơn 886.146/890.598 khách hàng mất điện do thiên tai, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất. Dự kiến, trong ngày 30/8/2025 các khu vực còn lại sẽ được công ty nỗ lực cấp điện trở lại.

Ngay sau khi bão tan, Công ty Điện lực Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động nhân lực, vật tư, phương tiện… khẩn trương khắc phục sự cố, nhanh chóng cấp điện trở lại cho người dân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng nặng nề của bão, nhiều vị trí cột đã bị gãy đổ. Để đảm bảo cấp điện kịp thời, Công ty Điện lực Nghệ An đã song hành các phương án xử lý lâu dài và phương án khắc phục tạm thời (chằng néo, gia cố cho một số vị trí cột bị nghiêng, cột tre gỗ cho các đường dây hạ thế...) để cấp điện lại cho nhân dân trên địa bàn sớm ổn định đời sống sinh hoạt và sản xuất.

Ông Phạm Công Thành - Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục các đường dây

Trong thời gian chờ thực hiện các phương án xử lý lâu dài thay cho các vị trí khắc phục tạm thời nêu trên và đảm bảo an toàn điện trong nhân dân, Công ty Điện lực Nghệ An khuyến nghị đến nhân dân trên địa bàn trên địa bàn toàn tỉnh:

Tuyệt đối không trèo lên cột điện, không tác động vào dây néo, không buộc gia súc vào cột điện. Không đến gần các vị trí cột bị gãy đổ, dây điện đứt, sa võng, không chạm vào thiết bị điện, dây chằng néo, hộp công tơ, dây tiếp địa… để tránh bị điện giật do rò rỉ điện. Không di chuyển bằng tàu, thuyền tại các khu vực ngập lụt có đường dây điện gần mặt nước. Không câu cá, đánh bắt thủy sản gần các công trình điện. Không tiếp cận cột điện bị ngập để tránh nguy cơ rò điện gây tai nạn. Khi sửa chữa nhà cửa, lắp đặt biển quảng cáo gần hành lang lưới điện cao áp, cần đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu: 2m đối với điện áp từ 1kV đến 35kV; 3m đối với điện áp 110kV. Chủ động kiểm tra, chặt tỉa cây cối gần đường dây điện, đảm bảo an toàn hệ thống điện sau công tơ trong phạm vi nhà ở, cơ quan, cửa hàng, xưởng sản xuất... Khi phát hiện sự cố điện, hoặc có nhu cầu sửa chữa, cần liên hệ đơn vị có chuyên môn để xử lý. Tuyệt đối không tự ý can thiệp. Người dân có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 6769 hoặc số điện thoại của Đội quản lý điện khu vực (có phụ lục kèm theo) để được hỗ trợ kịp thời.

Vì sự an toàn của chính mình và cộng đồng, Công ty Điện lực Nghệ An rất mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo và phối hợp tích cực của các cấp chính quyền, cơ quan truyền thông, cùng sự đồng thuận, chia sẻ của nhân dân toàn tỉnh trong công tác tuyên truyền và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn điện sau bão.