Kinh tế Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An: Dự kiến cuối chiều nay (27/8) sẽ khôi phục lại toàn bộ điện lưới ở các phường khu vực TP Vinh cũ Thời điểm này, Công ty Điện lực Nghệ An đã khôi phục được 25/27 đường dây trung thế, cùng gần 1.000 trạm biến áp, 87.000 khách hàng đã có điện. Dự kiến trong ngày hôm nay, sẽ khôi phục lại toàn bộ điện lưới ở khu vực TP Vinh cũ.

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, dự kiến cuối chiều nay các phường ở khu vực TP Vinh cũ có điện. Clip: Thành Cường - Thành Chung

Sáng 27/8, Đội xung kích của Công ty Điện lực Hải Phòng mang theo xe cẩu, phối hợp với các cán bộ, công nhân viên Công ty Điện Lực Nghệ An đã có mặt tại xóm Kim Phúc Nghi Ân, phường Vinh Phú để sửa chữa đường dây hạ thế dọc theo tuyến đường Cần Vương bị hư hại do cơn bão số 5 gây ra.

Công ty Điện lực Hải Phòng cùng các cán bộ, công nhân viên Công ty Điện Lực Nghệ An sửa chữa đường dây hạ thế dọc theo tuyến đường Cần Vương, phường Vinh Phú. Ảnh: Thành Cường



Các cán bộ, công nhân viên ngành Điện khẩn trương thay khoá néo, nối lại dây. Ảnh: Thành Cường

Đường điện hạ thế dọc theo tuyến đường Cần Vương có rất nhiều điểm bị đứt. Nhiều cột chống trước đó đã bị đổ, gãy. Khiến cho các khu vực dân cư tại đây chưa thể có điện sinh hoạt... Đội xung kích của Công ty Điện lực Hải Phòng cùng các cán bộ, công nhân viên Công ty Điện Lực Nghệ An đã rất khẩn trương, nhanh chóng dựng cột chống, thay khoá néo, nối lại dây, đấu lại ghíp và lấy lại độ vọng đường dây.

Khẩn trương dựng cột chống, khôi phục đường dây. Ảnh: Thành Cường

Ông Nguyễn Văn Tài – Đội trưởng Đội xung kích Công ty Điện lực Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Nghệ An cho biết: Nhận được lệnh của Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng, 6 giờ sáng ngày 26/8, chúng tôi gồm có 26 người đã xuất phát vào Nghệ An thực hiện chi viện khắc phục hậu quả cơn bão số 5. Vào đến nơi lúc 15 giờ chiều, chúng tôi chia thành 2 nhóm, cùng với các cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Nghệ An bắt tay ngày vào công việc sửa chữa các đường dây trung thế, hạ thế. Chúng tôi làm liên tục đến 24 giờ đêm. 5 giờ sáng nay (27/8) chúng tôi đã dậy tiếp tục công việc.

Đội xung kích Công ty Điện lực Hải Phòng gồm 26 người, mang theo 3 phương tiện trong đó có 01 xe cẩu vào hỗ trợ Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Cũng theo ông Tài: Năm trước Hải Phòng cũng đã gánh chịu thiệt hại do bão gây ra. Vậy nên, chúng tôi rất thấu hiểu những khó khăn mà tỉnh và người dân Nghệ An đang gặp phải. Bởi vậy, tinh thần anh em chúng tôi rất quyết tâm làm nhanh nhất, nhiều nhất để khôi phục điện lưới cho nhân dân.

Bà Lê Thị Liên, 63 tuổi, xóm Kim Phúc Nghi Ân, phường Vinh Phú cảm kích sự làm việc hết mình, phục vụ người dân của cán bộ ngành Điện. Ảnh: Thành Chung

Chứng kiến sự làm việc hết mình của cán bộ Công ty Điện lực Hải Phòng, Công ty Điện lực Nghệ An, bà Lê Thị Liên, 63 tuổi, xóm Kim Phúc Nghi Ân, phường Vinh Phú chia sẻ: Bão số 5 gây thiệt hại rất lớn cho người dân chúng tôi. Sau bão, điện nước đều mất nên mọi sinh hoạt rất khó khăn. Người dân chúng tôi mong muốn điện lưới sớm khôi phục. Rất cảm ơn các anh em cán bộ, công nhân viên điện lực hết lòng hỗ trợ nhân dân.

Đội xung kích Công ty Điện lực Sơn La thực hiện hỗ trợ tại khu vực huyện Yên Thành cũ. Ảnh: Thành Chung

Được biết, ở thời điểm này, có rất nhiều đội xung kích của các công ty Điện lực tỉnh bạn đang có mặt tại Nghệ An để hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 5 gây ra.

Theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Tổng công ty Điện lực miền Trung đã huy động nhiều đội xung kích với gần 540 người thuộc các Công ty Điện lực Quảng Ninh, Ninh Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hải Phòng, Sơn La, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Quảng Trị... mang theo thiết bị, phương tiện và vật tư chuyên dụng vào giúp đỡ tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Cán bộ Công ty Điện lực Nghệ An khắc phục sự cố tại đường Lê Doãn Nhã, phường Trường Vinh. Ảnh: Thành Cường

Trước đó, rạng sáng ngày 26/8, Phó Thủ trướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong đó có các công ty Điện lực trực thuộc huy động cán bộ, nhân viên làm ngày làm đêm, khẩn trương khôi phục ngay hệ thống điện đảm bảo cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai, phục vụ đời sống và sản xuất của người dân và doanh nghiệp.

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, đến 13h ngày 27/8, 25/27 đường dây trung thế, cùng gần 1.000 trạm biến áp, 87.000 khách hàng đã có điện. Ảnh: Thành Cường

Thông tin từ Công ty Điện lực Nghệ An: Cơn bão số 5 đã làm cho 27 đường dây trung thế với 1.004 trạm biến áp bị mất điện, tương ứng với 104.000 khách hàng ở khu vực thành phố Vinh cũ bị mất điện. Ngay trong đêm 25/8, lực lượng của Điện lực khu vực thành phố Vinh cũ đã khẩn trương khắc phục một số phụ tải quan trọng để phục vụ trạm bơm tiêu úng. Cũng trong đêm, các đơn vị xung kích của các đơn vị ở vùng không thiệt hại cũng đã tiến về hỗ trợ.

Cán bộ, công nhân viên ngành Điện ăn khẩn trương tại công trường để đẩy nhanh tiến độ khôi phục điện lưới. Ảnh: Thành Chung

Ông Phạm Công Thành – Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết: Đến thời điểm hiện nay (trưa ngày 27/8), được sự chỉ đạo của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, với sự hỗ trợ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chính quyền địa phương và các đơn vị xung kích của tỉnh bạn, Công ty Điện lực Nghệ An đã khôi phục được 25/27 đường dây trung thế, cùng gần 1.000 trạm biến áp, 87.000 khách hàng đã có điện. Dự kiến trong ngày hôm nay, sẽ khôi phục lại toàn bộ điện lưới ở khu vực TP Vinh cũ./.