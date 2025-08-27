Xã hội Mất điện sau bão số 5, nhiều cá nhân, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bơm nước, sạc điện miễn phí cho người dân Cơn bão số 5 đổ bộ gây ảnh hưởng nặng nề đến một số địa bàn tỉnh Nghệ An, nhiều phường, xã trong cảnh mất điện diện rộng từ sáng 25/8 dẫn đến sinh hoạt đảo lộn. Trước tình cảnh đó, nhiều người dân, doanh nghiệp đã lập các trạm sạc miễn phí cho người dân.

Mất điện lâu không chỉ làm ảnh hưởng đến liên lạc, sinh hoạt mà trực tiếp gây thiếu nước cho nhiều hộ dân sử dụng nước bơm từ giếng. Tại Thanh Chương, anh Thái Bằng đã hỗ trợ người dân thiếu nước sinh hoạt bằng cách chở máy phát điện đi nhiều điểm để bơm nước miễn phí cho bà con.

Một xe tải chở máy, cứ đến nơi nào cần, anh Bằng sẽ dừng lại, đấu nối an toàn rồi nhường điện cho máy bơm gia đình hoạt động. Có nước đầy bể, anh lại tắt máy, thu dây và đi tiếp. Số điện thoại của anh Bằng được công khai trên mạng xã hội để người dân có thể chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ, giảm bớt khó khăn do cơn bão gây ra. Sự hỗ trợ thiết thực của anh Bằng đã làm ấm lòng bà con sau bão.

Nhiều bài đăng về chia sẻ điện miễn phí trên nền tảng mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Cũng với mong muốn giúp đỡ người dân, tại thôn Sông Mơ, xã Quỳnh Anh, chị Nguyễn Thị Huyền đã tận dụng sạc dự phòng và phương tiện vận tải của gia đình để người dân có thể sạc pin miễn phí. “Sau bão, nhu cầu đi lại và liên lạc của các mọi người nhưng điện chưa có nên rất bất tiện. Vì gia đình có xe khách nên tôi tận dụng làm nguồn điện cho mọi người qua sạc” - chị Huyền chia sẻ.

Cũng tại xã Quỳnh Anh, cửa hàng thiết bị âm thanh Luyện Vân cũng tranh thủ nguồn điện từ pin năng lượng mặt trời của gia đình để cho người dân sạc xe điện và điện thoại miễn phí.

Ở bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, dù gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do ngập nước sau mưa bão, ngay sau khi nước rút, vợ chồng anh Lang Văn Chiến đã chạy máy nổ để bà con trong bản có thể sạc pin điện thoại miễn phí.

Khách sạn Thành An (phường Thành Vinh) mua xăng về chạy máy nổ để phục vụ bà con. Ảnh: NVCC

Trước đó, tại thành phố Vinh, trong ngày 26/8, khi mạng lưới điện chưa được khôi phục, nhiều doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân cũng tích cực chia sẻ điện miễn phí cho mọi người. Tại Khách sạn Thành An (phường Thành Vinh), người dân có thể đến để được sạc pin điện thoại, nấu cơm, nấu nước miễn phí bằng máy phát. Tại Cửa hàng âm thanh Viên Nữ (phường Thành Vinh), người dân đến sạc pin, điện thoại, đèn… còn được mời nước miễn phí.

Người dân Cửa Lò sạc điện thoại tại cửa hàng của Điện máy Xanh. Ảnh: CSCC

“Có điện, chúng tôi liên lạc được với người thân, bạn bè, thuận tiện nắm thông tin và cho trẻ nhỏ học hành. Giữa lúc khó khăn này, những hành động sẻ chia giản dị mà ấm áp đã trở thành điểm sáng, giúp bà con thêm ấm lòng trong hoạn nạn” – bà Nguyễn Thị Oanh (phường Vinh Phú) chia sẻ.

Không chỉ ở các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, hệ thống các chuỗi cửa hàng lớn như Điện máy xanh, Vietel, Mobifone, FPT… trên địa bàn tỉnh cũng triển khai cho người dân sạc điện miễn phí. Sự hỗ trợ kịp thời này giảm bớt những khó khăn, bất tiện do bão gây ra.

Một cửa hàng của Mobifone cung cấp dịch vụ sạc điện miễn phí cho người dân vùng mất điện. Ảnh: CSCC

Được biết, trước những thiệt hại nặng nề do bão số 5 (Kajiki) gây ra, ngay sau khi bão tan, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Tổng công ty Điện lực miền Trung đã khẩn trương huy động hơn 500 cán bộ, công nhân viên tham gia khôi phục cấp điện tại Nghệ An, Hà Tĩnh. Với mục tiêu khôi phục điện lưới trước dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tính đến hết ngày 26/8, nhiều phường thuộc thành phố Vinh cũ đã có điện trở lại và bắt đầu ổn định cuộc sống. Những khu vực còn lại sẽ được khắc phục trong thời gian sớm nhất.