Văn hóa Toàn cảnh thiệt hại sau bão số 5: 3 người chết; 13 người bị thương, hơn 6800 căn nhà tốc mái, hư hỏng Bão số 5 đã gây hậu quả nghiêm trọng tại nhiều địa phương. Tính đến 7 giờ sáng 26/8, bão làm 3 người chết; 13 người bị thương; 8 ngôi nhà bị sập, hơn 6800 căn nhà tốc mái, hư hỏng; hơn 3.000 nhà bị ngập, hàng nghìn hecta lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng hoặc gãy đổ

Thông tin sơ bộ từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và phóng viên TTXVN tại các địa phương, bão số 5 và hoàn lưu bão đã gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại các địa phương.

Bão số 5 đã gây hậu quả nghiêm trọng tại nhiều địa phương

Theo thống kê đến 7 giờ sáng 26/8, bão làm 3 người chết ở Ninh Bình, Nghệ An và Hà Tĩnh; 13 người bị thương tại Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Ngoài ra, có 8 ngôi nhà bị sập, hơn 6.800 căn nhà tốc mái, hư hỏng, hơn 3.000 nhà bị ngập, hàng chục thôn ở Thanh Hóa bị chia cắt. Hàng nghìn hecta lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng hoặc gãy đổ, gây tổn thất nặng nề cho sản xuất nông nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng đây là một cơn bão dị thường khi chỉ mất ba ngày để hình thành và đổ bộ, bằng một nửa thời gian so với quy luật thông thường. Trước khi vào đất liền, bão dừng lại tới hai giờ khiến nhiều người lầm tưởng đã tan, dễ dẫn tới tâm lý chủ quan. Hoàn lưu bão cũng gây ngập lụt, sạt lở đê điều và nhiều sự cố nguy hiểm ở các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Hệ thống giao thông nhiều nơi bị tê liệt. Tại Nghệ An, bốn vị trí trên đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 48D và Quốc lộ 15 bị ngập sâu. Hà Tĩnh ghi nhận một điểm tắc nghẽn trên Quốc lộ 1 do cột điện gãy đổ.

Thanh Hóa và Quảng Trị có nhiều điểm sạt lở và ngập cục bộ, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Ngày 25/8, hơn 60 chuyến bay phải hủy hoặc thay đổi lộ trình do hai sân bay Đồng Hới và Thọ Xuân tạm dừng tiếp nhận.

Hệ thống điện cũng bị ảnh hưởng nặng với hơn 1,6 triệu khách hàng mất điện tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và một số địa phương khác. Có 742 cột điện gãy đổ, nhiều khu vực chìm trong cảnh mất điện kéo dài. Hiện lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương đang khẩn trương kiểm tra, khắc phục bước đầu và tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Mưa lớn kéo dài do bão số 5 đã gây ra nhiều thiệt hại tại phường Sa Pa

Tại phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Lượng mưa dồn dập khiến đất đá sạt lở ở Km2+200 trên tuyến tỉnh lộ 152, đoạn qua lối rẽ xuống Ý Lình Hồ, làm giao thông đi lại gặp nguy hiểm.

Tại khu vực tổ dân phố Sa Pả 2, mưa lớn cũng làm đổ một cột điện, gây rủi ro cho người dân và phương tiện lưu thông. Sự cố này buộc ngành điện và chính quyền địa phương phải khẩn trương có biện pháp xử lý để đảm bảo an toàn.

Không chỉ đường sá, một số hộ dân cũng bị ảnh hưởng. Trường hợp điển hình là gia đình ông Thào A Giàng ở tổ dân phố Sa Pả 4, khi nền nhà bị sạt lở, làm ảnh hưởng đến kết cấu công trình, đe dọa tính mạng và tài sản.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã kịp thời hỗ trợ di dời toàn bộ gia đình ông Giàng đến nơi an toàn. Các cơ quan chức năng cũng đang tiến hành kiểm tra, đánh giá thiệt hại để triển khai các biện pháp khắc phục tiếp theo.

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 đến tỉnh Thanh Hóa

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5, mưa lớn kéo dài đã khiến mực nước tại các sông, suối trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa dâng cao nhanh chóng. Nhiều tuyến đường giao thông bị ngập úng, sạt lở, khiến một số khu vực miền núi rơi vào tình trạng bị cô lập.

Trước diễn biến phức tạp, tỉnh Thanh Hóa đã nâng cấp báo động III tại sông Yên, trong khi các sông Mã, Bưởi, Lèn, Chu và Cầu Chày đều ở mức báo động II. Nước từ thượng nguồn đổ về với tốc độ lớn làm nhiều tuyến đường miền núi bị ngập sâu và sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt giao thông.

Nguy cơ sạt lở đất và lũ quét tại các huyện miền núi đang ở mức rất cao. Tại xã Sơn Điện, chính quyền đã kịp thời di dời 29 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm từ trưa 25/8. Nhờ vậy không có thiệt hại về người, nhưng nhiều diện tích lúa cùng ao nuôi cá ven sông, suối đã bị cuốn trôi.

Ảnh hưởng từ bão số 5 còn gây ra sự cố nghiêm trọng với hệ thống điện. Theo Công ty Điện lực Thanh Hóa, đến 8 giờ sáng 26/8, có tới 2 đường dây 110kV, 70 đường dây trung áp và 2.785 trạm biến áp bị hỏng. Khoảng 333.959 khách hàng tại 55 xã, phường mất điện, hàng chục cột điện trung áp và hạ áp bị gãy đổ. Lực lượng điện lực đang khẩn trương kiểm tra, sửa chữa để sớm khôi phục nguồn điện cho người dân.

Mưa vừa đến mưa rất to tại các tỉnh Bắc Bộ

Trong 24 giờ qua, nhiều tỉnh từ Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh đến khu vực Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa đến mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 400-550mm, riêng tại hồ Thượng Tuy (Hà Tĩnh) ghi nhận mức cao nhất 557mm.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại những khu vực có địa hình dốc. Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã gửi công văn yêu cầu các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại.

Các địa phương được yêu cầu theo dõi sát sao các bản tin dự báo thời tiết, thông tin đầy đủ đến chính quyền cơ sở và người dân. Đồng thời, tiến hành rà soát khu dân cư ven sông suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở; bố trí lực lượng kiểm soát giao thông tại các khu vực ngập sâu, dòng chảy xiết nhằm đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, Bộ cũng đề nghị chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và vật tư cho công tác cứu hộ, cứu nạn; chủ động sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm; cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân, đặc biệt là hộ nghèo và hộ khó khăn. Các địa phương phải duy trì trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để kịp thời chỉ đạo, xử lý các tình huống phát sinh.

Hà Nội ngập sâu trong 'biển nước'

Mưa lớn diện rộng đã khiến nhiều tuyến phố tại Hà Nội rơi vào tình trạng ngập nặng. Nước dâng cao tạo nên cảnh “biển nước” ngay giữa lòng thành phố, gây khó khăn lớn cho việc đi lại của người dân.

Mưa to đã khiến nhiều tuyến phố như Thái Hà, Phạm Ngọc Thạch, Trường Chinh… bị ngập cục bộ. Nước dâng cao gây ùn ứ giao thông, người dân gặp nhiều khó khăn khi di chuyển trong giờ cao điểm.

Hàng loạt ô tô và xe máy bị chết máy giữa đường, nhiều phương tiện buộc phải dừng lại hoặc tìm chỗ trú tạm. Giao thông vì thế rơi vào cảnh ùn tắc, nhiều người không thể tiếp tục hành trình của mình.

Chiều 26/8, người dân Hà Nội bất ngờ chứng kiến một hiện tượng hiếm gặp khi vòi rồng xuất hiện trên bầu trời. Nhiều đoạn video ghi lại hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút lượng lớn lượt xem và bình luận.

Vòi rồng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn trước khi tan biến khi mưa lớn ập xuống nhiều khu vực nội thành.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.