Thời sự Công ty Điện lực Nghệ An căng mình khắc phục sự cố sau bão số 5, quyết tâm cấp điện trở lại sớm nhất để phục vụ người dân Sau khi bão số 5 (Kajiki) đổ bộ vào khu vực Bắc Trung Bộ, tỉnh Nghệ An là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lớn kéo dài, gió giật mạnh gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống lưới điện trên địa bàn.

Ngay sau khi bão tan, mặc dù thời tiết chưa thuận lợi nhưng Công ty Điện lực Nghệ An đã kịp thời huy động tối đa lực lượng, phương tiện để khẩn trương khắc phục sự cố, cấp điện trở lại sớm nhất có thể nhằm đảm bảo đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Bão số 5 mang theo gió mạnh cấp 9-10, giật trên cấp 12, khiến hàng loạt tuyến đường dây trung thế, hạ thế bị đổ gãy, nhiều trạm biến áp bị mất điện. Hàng trăm nghìn khách hàng, hộ dân trên địa bàn toàn tỉnh rơi vào tình trạng mất điện. Hệ thống điện phục vụ các bệnh viện, cơ sở y tế, trạm bơm tiêu úng và nhiều khu vực trọng điểm cũng bị ảnh hưởng.

Huy động tổng lực, khắc phục khẩn trương

Trước tình hình đó, Công ty Điện lực Nghệ An đã lập tức kích hoạt phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, với phương châm 4 tại chỗ” “3 sẵn sàng”, chỉ đạo các Đội Quản lý điện lực khu vực trực thuộc khẩn trương triển khai kiểm tra, rà soát thiệt hại trên toàn tuyến. Ban lãnh đạo Công ty trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo phương án khắc phục sự cố cùng với các cán bộ, công nhân viên được huy động làm việc xuyên đêm bất chấp thời tiết mưa, chưa được thuận lợi để khôi phục hệ thống điện.

Ông Phạm Công Thành - Giám đốc PC Nghệ An cùng ban lãnh đạo trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo anh em công nhân làm việc xuyên đêm khắc phục sự cố lưới điện.

Nắm bắt được tình hình lưới điện ở một số khu vực như thành phố Vinh, Cửa Lò, Nghi Lộc, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu (cũ)… bị thiệt hại nặng nề. Ngay trong đêm 25/8/2025, Công ty Điện lực Nghệ An đã thành lập 4 đội xung kích với 53 thành viên từ các đơn vị trực thuộc không bị ảnh hưởng nhiều của bão số 5 về hỗ trợ các đơn vị bị thiệt hại nặng.

Rạng sáng 26/8, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã kịp thời chi viện hơn 220 CBCNV xung kích đến từ các Công ty Điện lực Hải Phòng, Lào Cai, Phú Thọ, Ninh Bình, Lai Châu, Sơn La, Hưng Yên đến Nghệ An cùng hỗ trợ Công ty Điện lực Nghệ An khôi phục hệ thống điện sau bão.

Công ty ĐIện lực Nghệ An huy động các lực lượng khắc phục, sửa chữa sự cố.

Đây là lực lượng tinh nhuệ, có tay nghề cao, sức khoẻ tốt, nhiều kinh nghiệm trong công tác ứng phó, xử lý sự cố lưới điện do thiên tai. Các đội xung kích được trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ, dụng cụ cùng xe cẩu và các thiết bị chuyên dụng, quyết tâm hỗ trợ Nghệ An khôi phục lưới điện trong thời gian sớm nhất để phục vụ nhân.

Đặc biệt, chiều 26/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã chi viện 100 lực lượng quân nhân trực tiếp hỗ trợ Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện giải phóng, chặt cây ngã đổ trên đường dây để sớm khắc phục lưới điện.

Sửa chữa sự cố đường dây.

Ưu tiên khu vực trọng điểm, phục vụ dân sinh

Trong quá trình khắc phục, Công ty Điện lực Nghệ An ưu tiên cấp điện trước cho các bệnh viện, trạm y tế, trạm bơm tiêu chống úng, các cơ quan chỉ đạo phòng, chống thiên tai, Cơ quan công an, quân đội, lực lượng cứu hộ và các khu vực đông dân cư... Nhờ sự chủ động và phối hợp hiệu quả, sau 1 ngày tính đến 19h ngày 26/8, đã khôi phục được 35 đường dây, 2.166 trạm biến áp, cấp điện trở lại cho 266.272 khách hàng. Các khu vực còn lại, Công ty Điện lực Nghệ An cũng đang nỗ lực không kể ngày đêm để khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Khắc phục sự cố tại các đường dây.

Cam kết vì người dân và an toàn điện

Ông Phạm Công Thành - Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết: “Chúng tôi hiểu rằng, việc gián đoạn cung cấp điện do sự cố sau bão số 5 (Kajiki) đã gây không ít khó khăn và bất tiện trong sinh hoạt và sản xuất của bà con nhân dân. Vì vậy, Công ty luôn đặt mục tiêu khôi phục cấp điện nhanh nhất phục vụ nhân dân sau bão là nhiệm vụ hàng đầu, đồng thời phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị.

Ngay sau khi bão tan, chúng tôi đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện và vật tư để khẩn trương kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp xử lý khắc phục. Đội ngũ lãnh đạo và công nhân đã làm việc liên tục, bất kể ngày đêm và thời tiết, với quyết tâm cao nhất để khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất.

Sửa chữa, khắc phục sự cố tại các đường dây

Công ty Điện lực Nghệ An trân trọng cảm ơn sự đồng hành, thấu hiểu và chia sẻ của bà con Nghệ An trong suốt thời gian qua, đó là động lực để tập thể CBCNV Công ty Điện lực Nghệ An nỗ lực hết mình, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn”.

Tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm và tận tụy của cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Nghệ An đã góp phần quan trọng giúp người dân sớm ổn định sinh hoạt sau bão. Đây cũng là minh chứng cho cam kết phục vụ cộng đồng của ngành điện trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt là khi thiên tai xảy ra.