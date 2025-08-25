Thứ Hai, 25/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xã hội

Công ty Điện lực Nghệ An nỗ lực khắc phục sự cố, điều máy phát điện công suất lớn cho trạm bơm chống ngập úng ở Trường Vinh

Phan Thủy 25/08/2025 19:38

Trước sự cố mất điện ở một số địa bàn do bão số 5, Công ty điện lực Nghệ An đã huy động nhân lực, phương tiện nỗ lực khắc phục. Đồng thời, điều khẩn cấp một máy phát điện công suất 1.000kVA để cấp điện cho trạm bơm chống úng.

bna_d(1).jpg

Trưa 25/8, bão số 5 (Kajiki) áp sát vào đất liền khu vực TP Vinh cũ gây mưa to, gió giật mạnh làm lưới điện trên địa bàn Đội QLĐLKV Vinh xảy ra sự cố, gây gián đoạn cung cấp điện một số khu vực trên địa bàn.

Ngay sau khi nhận được thông tin về sự cố mất điện ảnh hưởng đến một số khu vực dân cư, ông Phạm Công Thành- Giám đốc Công ty đã khẩn trương chỉ đạo Đội QLĐLKV Vinh xuất quân ứng trực, kịp thời triển khai các phương án xử lý, đồng thời trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo khắc phục sự cố.

Đội QLĐLKV Vinh đã nỗ lực khắc phục sự cố trong điều kiện thời tiết bất lợi, để khôi phục hệ thống điện một cách nhanh nhất, an toàn nhất nhằm phục vụ người dân.

bna_dt.jpg
bna_(2).jpg
Công ty Điện lực Nghệ An điều khẩn cấp một máy phát điện công suất 1.000kVA để cấp điện bơm chống úng ở trạm bơm số 3 - Cầu Trị - phường Trường Vinh. Ảnh: Phan Thủy

Đặc biệt, sự cố trên đường dây 471E15.7, trong đó có trạm bơm chống úng Bến Thuỷ. Để hỗ trợ công tác tiêu úng khẩn cấp tại khu vực TP Vinh (cũ) – nơi đang đối mặt với nguy cơ ngập úng cục bộ do lượng mưa lớn, Công ty Điện lực Nghệ An đã điều khẩn cấp một máy phát điện công suất 1.000kVA để cấp điện cho trạm bơm chống úng.

Việc điều động máy phát điện công suất lớn trong thời gian ngắn, kịp thời đưa vào vận hành, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm cao của ngành điện đối với công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ đời sống và tài sản của người dân.

bna_n.jpg
Phía trong trạm bơm số 3 - Cầu Trị. Ảnh: Phan Thủy

Bài liên quan

Đọc tiếp

Bão số 5 khiến hàng loạt cây xanh ở Nghệ An bị gãy đổ

Bão số 5 khiến hàng loạt cây xanh ở Nghệ An bị gãy đổ

Công ty Điện lực Nghệ An chủ động phương án đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công ty Điện lực Nghệ An chủ động phương án đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công ty Điện lực Nghệ An cam kết cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho Khu công nghiệp VSIP và các doanh nghiệp FDI

Công ty Điện lực Nghệ An cam kết cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho Khu công nghiệp VSIP và các doanh nghiệp FDI

Xem thêm Xã hội

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xã hội
      Công ty Điện lực Nghệ An nỗ lực khắc phục sự cố, điều máy phát điện công suất lớn cho trạm bơm chống ngập úng ở Trường Vinh

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO