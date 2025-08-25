Xã hội Công ty Điện lực Nghệ An nỗ lực khắc phục sự cố, điều máy phát điện công suất lớn cho trạm bơm chống ngập úng ở Trường Vinh Trước sự cố mất điện ở một số địa bàn do bão số 5, Công ty điện lực Nghệ An đã huy động nhân lực, phương tiện nỗ lực khắc phục. Đồng thời, điều khẩn cấp một máy phát điện công suất 1.000kVA để cấp điện cho trạm bơm chống úng.

Trưa 25/8, bão số 5 (Kajiki) áp sát vào đất liền khu vực TP Vinh cũ gây mưa to, gió giật mạnh làm lưới điện trên địa bàn Đội QLĐLKV Vinh xảy ra sự cố, gây gián đoạn cung cấp điện một số khu vực trên địa bàn.

Ngay sau khi nhận được thông tin về sự cố mất điện ảnh hưởng đến một số khu vực dân cư, ông Phạm Công Thành- Giám đốc Công ty đã khẩn trương chỉ đạo Đội QLĐLKV Vinh xuất quân ứng trực, kịp thời triển khai các phương án xử lý, đồng thời trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo khắc phục sự cố.

Đội QLĐLKV Vinh đã nỗ lực khắc phục sự cố trong điều kiện thời tiết bất lợi, để khôi phục hệ thống điện một cách nhanh nhất, an toàn nhất nhằm phục vụ người dân.

Công ty Điện lực Nghệ An điều khẩn cấp một máy phát điện công suất 1.000kVA để cấp điện bơm chống úng ở trạm bơm số 3 - Cầu Trị - phường Trường Vinh. Ảnh: Phan Thủy

Đặc biệt, sự cố trên đường dây 471E15.7, trong đó có trạm bơm chống úng Bến Thuỷ. Để hỗ trợ công tác tiêu úng khẩn cấp tại khu vực TP Vinh (cũ) – nơi đang đối mặt với nguy cơ ngập úng cục bộ do lượng mưa lớn, Công ty Điện lực Nghệ An đã điều khẩn cấp một máy phát điện công suất 1.000kVA để cấp điện cho trạm bơm chống úng.

Việc điều động máy phát điện công suất lớn trong thời gian ngắn, kịp thời đưa vào vận hành, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm cao của ngành điện đối với công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ đời sống và tài sản của người dân.