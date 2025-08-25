Thứ Hai, 25/8/2025
Những thiệt hại đầu tiên khi bão số 5 quét qua Nghệ An

Quang An 25/08/2025 18:43

Do ảnh hưởng của bão số 5, hàng loạt cây xanh, bảng biển trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh... tỉnh Nghệ An bị gãy đổ, bật gốc, chắn ngang đường, gây nguy hiểm cho người dân và các phương tiện.

Theo ghi nhận của P.V vào lúc 14h đến 17h chiều 25/8, do ảnh hưởng của bão số 5, nhiều cây cổ thụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã bị gãy đổ. Trong ảnh: Cây xanh trên đường ven sông Lam, phường Trường Vinh bị bật gốc. Ảnh: Quang An
Cây cổ thụ tại đường Lê Mao, phường Thành Vinh cũng không trụ nổi trước sức gió lớn. Ảnh: Quang An
Trên đường Lê Mao, cây gãy đè lên làm gãy đổ biển báo, đèn chiếu sáng, dây điện... tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân. Ảnh: Quang An
Cây xanh lâu năm tại Quảng Trường Hồ Chí Minh dù đã được chống đỡ nhưng vẫn đổ rạp. Ảnh: Quang An
Tại công viên Nguyễn Tất Thành, phường Trường Vinh, cây xanh hàng chục năm tuổi bị bật rễ. Ảnh: Quang An
Tại đường Nguyễn Xí, dù đã có các thanh thép bảo vệ, nhưng trước sức gió lớn, nhiều cây xanh cũng đã bị đổ gãy. Ảnh: Quang An
Tại đường Nguyễn Viết Xuân hướng ra sông Lam, cây gãy chắn ngang đường. Ảnh: Quang An
Tại đường Hồ Tùng Mậu, nhiều cây mới được trồng chưa lâu đã bị đổ ngã. Ảnh: Quang An
Đường Nguyễn Văn Trỗi ra sông Lam, cây xanh cũng ngã đổ che hết lối đi. Ảnh: Quang An
Tại chung cư Kim Trường Thi, đường Võ Thị Sáu, sức gió mạnh đã đánh vỡ cửa kính. Ảnh: Quang An
Bảng biển bị gió thổi bay trên đường Võ Thị Sáu. Ảnh: Quang An
Cột biển tại đường An Dương Vương bị gió thổi đổ ngã. Ảnh: Quang An

