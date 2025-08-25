Những thiệt hại đầu tiên khi bão số 5 quét qua Nghệ An

Clip: Quang An Theo ghi nhận của P.V vào lúc 14h đến 17h chiều 25/8, do ảnh hưởng của bão số 5, nhiều cây cổ thụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã bị gãy đổ. Trong ảnh: Cây xanh trên đường ven sông Lam, phường Trường Vinh bị bật gốc. Ảnh: Quang An Cây cổ thụ tại đường Lê Mao, phường Thành Vinh cũng không trụ nổi trước sức gió lớn. Ảnh: Quang An Trên đường Lê Mao, cây gãy đè lên làm gãy đổ biển báo, đèn chiếu sáng, dây điện... tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân. Ảnh: Quang An Cây xanh lâu năm tại Quảng Trường Hồ Chí Minh dù đã được chống đỡ nhưng vẫn đổ rạp. Ảnh: Quang An Tại công viên Nguyễn Tất Thành, phường Trường Vinh, cây xanh hàng chục năm tuổi bị bật rễ. Ảnh: Quang An Tại đường Nguyễn Xí, dù đã có các thanh thép bảo vệ, nhưng trước sức gió lớn, nhiều cây xanh cũng đã bị đổ gãy. Ảnh: Quang An Tại đường Nguyễn Viết Xuân hướng ra sông Lam, cây gãy chắn ngang đường. Ảnh: Quang An Tại đường Hồ Tùng Mậu, nhiều cây mới được trồng chưa lâu đã bị đổ ngã. Ảnh: Quang An Đường Nguyễn Văn Trỗi ra sông Lam, cây xanh cũng ngã đổ che hết lối đi. Ảnh: Quang An Tại chung cư Kim Trường Thi, đường Võ Thị Sáu, sức gió mạnh đã đánh vỡ cửa kính. Ảnh: Quang An Bảng biển bị gió thổi bay trên đường Võ Thị Sáu. Ảnh: Quang An Cột biển tại đường An Dương Vương bị gió thổi đổ ngã. Ảnh: Quang An
