Những thiệt hại đầu tiên khi bão số 5 quét qua Nghệ An

Do ảnh hưởng của bão số 5, hàng loạt cây xanh, bảng biển trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh... tỉnh Nghệ An bị gãy đổ, bật gốc, chắn ngang đường, gây nguy hiểm cho người dân và các phương tiện.