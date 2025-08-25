Kinh tế Bão số 5 khiến hàng loạt cây xanh ở Nghệ An bị gãy đổ Nhiều cây xanh gãy đổ từ giữa trưa 25/8. Mọi người hết sức lưu ý khi phải đi ra ngoài, tránh những hậu quả đáng tiếc. Bão số 5 dự báo sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng lên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hãy theo dõi thông tin dự báo thời tiết mới nhất từ các cơ quan chức năng để có biện pháp phòng tránh kịp thời.

Trên địa bàn các xã, phường của thành phố Vinh cũ, nay là các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng đã có nhiều cây xanh đổ, gãy cành.

Cây dọc đường Hồ Tùng Mậu bị bật gốc. Ảnh: CSCC

Ví như trên các tuyến đường thuộc phường Thành Vinh có nhiều cây đổ: đường Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Thái Học, Hà Huy Tập, Lý Tự Trọng…

Cây đổ trên trục đường Lê Mao trước Bưu điện tỉnh. Ảnh: CSCC

Ngoài ra, nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận nhiều cây cối đổ gãy, tạm thời chia cắt giao thông. Lực lượng chức năng tại địa phương sau đó đã lập tức cắt dọn, giải phóng điểm ách tắc.

Lực lượng chức năng dọn dẹp cây đổ trên đường Hà Huy Tập. Ảnh: CSCC

Tại xã Yên Trung (sáp nhập từ các xã Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam và Hưng Trung của huyện Hưng Nguyên cũ), nhiều cây đổ trên trục đường 542E gây cản trở giao thông.

Xã Yên Trung đã huy động lực lượng dọn dẹp cây đổ. Ảnh: CSCC



Ngay sau khi nắm bắt tình hình, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Yên Trung đã huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên cưa cắt, dọn dẹp cây đổ, đảm bảo lưu thông an toàn trên tuyến đường huyết mạch của địa phương.

Một số cây đổ làm đứt dây điện trên địa bàn xã Châu Đình huyện Quỳ Hợp cũ, nay là xã Quỳ Hợp Ảnh: CSCC

Người dân xã Quỳ Hợp dọn dẹp cây đổ. Ảnh: CSCC

Các địa phương khác như xã Quỳnh Văn, xã Văn Du, xã Quỳ Hợp,… cũng chung tình trạng hàng loạt cây gãy đổ do gió lớn và đều được lực lượng 4 tại chỗ cắt tỉa để dọn dẹp nhanh chóng.