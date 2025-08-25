Thứ Hai, 25/8/2025
Nghệ An: Bất chấp mưa bão, người đàn ông băng ra giúp hai người ngã xe trên đường Phan Đình Phùng

PV 25/08/2025 14:40

Trong lúc mưa bão quần thảo dữ dội vào trưa 25/8, một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông bất chấp thời tiết xấu, mở cửa taxi để xuống đường giúp đỡ hai người đi xe máy bị ngã đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Khoảng 11h trưa 25/8, tại đường Phan Đình Phùng, thuộc phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, khi mưa to gió lớn bắt đầu quần thảo do ảnh hưởng của bão số 5, nhiều người dân đi xe máy gặp khó khăn khi di chuyển. Gió giật mạnh, đường trơn trượt khiến không ít người bị ngã xe.

Đoạn clip ghi lại hành động đẹp của người đàn ông. Clip: CSCC

Giữa thời điểm đó, một người đàn ông ngồi trên xe taxi mang BKS 37M-06463 đã bất ngờ mở cửa bước ra từ hàng ghế phía sau, không ngần ngại gió mưa, người đàn ông nhanh chóng tiến tới giúp đỡ hai người đi xe máy bị ngã, đỡ họ dậy và chỉ quay trở lại xe khi cả hai đã ổn định và tiếp tục được hành trình.

12.ảnh pv
Người đàn ông bước xuống từ taxi lần lượt giúp đỡ người đi đường bị ngã xe. Ảnh cắt từ clip

Toàn bộ khoảnh khắc cảm động này đã được người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Chỉ sau vài giờ, đoạn video đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận tích cực. Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho nghĩa cử giản dị mà ấm áp của người đàn ông giữa lúc thiên tai, mưa bão hoành hành.

Giữa thời tiết khắc nghiệt, hành động đẹp ấy như một điểm sáng lan tỏa tinh thần nhân văn, khiến ai chứng kiến cũng thấy ấm lòng.

