Thời sự Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại xã Hải Lộc Sáng 25/8, đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại xã Hải Lộc.

Đồng chí Võ Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại xã Hải Lộc. Ảnh: Mai Hoa

Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương và Văn phòng Tỉnh ủy.

Clip: Mai Hoa

Trước dự báo cơn bão số 5 với tốc độ di chuyển nhanh, cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Nghệ An, đặc biệt là các địa phương ven biển, đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra công tác phòng, chống bão tại xã Hải Lộc.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh và đoàn công tác của tỉnh kiểm tra khu vực neo đậu tàu, thuyền của người dân. Ảnh: Mai Hoa

Khu vực neo đậu tàu thuyền của người dân. Ảnh: Mai Hoa

Trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống bão tại xã Hải Lộc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh yêu cầu cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị huy động tổng lực cán bộ, công chức, người lao động cùng với các lực lượng công an, quân sự phối hợp với các xóm tăng cường xuống địa bàn, bám từng khu dân cư, từng hộ dân để nắm bắt và chỉ đạo kịp thời; đảm bảo con số trực 100% cho công tác phòng, chống bão.

Đoàn công tác khảo sát từng nhà dân ở khu vực xung yếu. Ảnh: Mai Hoa

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đến các hộ dân ở khu vực xung yếu, xung quanh lạch neo đậu tàu, thuyền để kiểm tra việc di dời dân đến nơi an toàn.

Ngoài động viên một số hộ dân chưa thực hiện di dời phải chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống bão và phải di dời khẩn cấp, tính mạng con người là trên hết; đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Hải Lộc tăng cường chỉ đạo các lực lượng bám sát từng hộ dân để tuyên truyền, và hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn; phải thật sự bám cơ sở, bám dân để tránh người dân quay trở lại nhà trước khi bão vào hoặc trong khi bão vào đất liền.

Đồng chí Võ Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An yêu cầu các lực lượng xã Hải Lộc kiên quyết di dời người dân khu vực xung yếu đến nơi an toàn. Ảnh: Mai Hoa



Những trường hợp không chấp hành thì tiến hành cưỡng chế, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Hải Lộc phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân trên địa bàn. Đồng thời, có biện pháp đảm bảo tài sản cho người dân, không để tình trạng tàu, thuyền va đập, cháy, nổ.

Đồng chí Võ Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An yêu cầu cán bộ xóm phối hợp với các lực lượng ở xã giải quyết các vấn đề thiết yếu cho người dân. Ảnh: Mai Hoa



Đồng chí Võ Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An yêu cầu lực lượng Công an bám địa bàn hỗ trợ dân di dời và kiên quyết không để người dân quay lại nhà trước và khi bão vào đất liền. Ảnh: Mai Hoa



Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã phối hợp với các lực lượng công an, quân sự ứng trực, sẵn sàng ứng phó với thiên tai với phương châm "4 tại chỗ", không để có tâm lý lơ là, chủ quan; đảm bảo các thiết yếu cho người dân, đồng thời, khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết bắt đầu từ trưa 25/8 đến khi bão tan.

Khu vực cửa lạch tại xã Hải Lộc. Ảnh: Mai Hoa