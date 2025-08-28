Thời sự Đoàn các thế hệ đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh Sáng 28/8, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), đoàn các thế hệ đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An qua các thời kỳ đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn công tác.

Đoàn các thế hệ đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An qua các thời kỳ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Bá

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với công lao vĩ đại của Người - vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đặt nền móng cho Quốc hội Việt Nam.

Cách đây gần 80 năm, ngày 6/1/1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân ta từ Bắc chí Nam đã tiến hành thắng lợi cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong cả nước. Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đoàn các thế hệ đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hoàng Bá

Sự kiện lịch sử trọng đại này mở ra một quá trình xây dựng chế độ dân chủ mới - dân chủ xã hội chủ nghĩa. Sự thành công của cuộc Tổng tuyển cử mang tính quyết định đối với sự nghiệp cách mạng đấu tranh đòi độc lập dân tộc, dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội của nhân dân ta.

Trong chương trình, đoàn đã đến thăm Tòa nhà Quốc hội - công trình có ý nghĩa biểu tượng đặc biệt về thể chế, dân chủ và quyền lực của Nhân dân. Tại đây, các đại biểu được tìm hiểu tổng quan về kiến trúc, công năng sử dụng cũng như những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội thời gian gần đây.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Hoàng Bá

Không gian làm việc hiện đại kết hợp với yếu tố văn hóa, lịch sử truyền thống được gìn giữ tại Tòa nhà đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với các đại biểu. Đoàn công tác cũng đã được tham quan và trải nghiệm tại Phòng Diên Hồng - nơi diễn ra các phiên họp toàn thể của Quốc hội.

Các thành viên trong đoàn đặc biệt ấn tượng khi tham quan khu trưng bày “Những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội”. Đây được đánh giá là một bảo tàng dưới lòng đất được sử dụng những thủ pháp trưng bày bảo tàng hiện đại, tiên tiến, cùng nhiều hiện vật khảo cổ vô giá.

Cũng trong khuôn khổ chương trình “về nguồn”, doanh nhân Phan Văn Quý - đại biểu Quốc hội khóa XIII thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thái Bình Dương ủng hộ số tiền 500 triệu đồng để thông qua Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An gửi tới các hộ dân trên địa bàn tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ do bão số 3 và số 5 gây ra.

Doanh nhân Phan Văn Quý - đại biểu Quốc hội khóa XIII đoàn Nghệ An, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thái Bình Dương trao tặng số tiền 500 triệu đồng ủng hộ khắc phục hậu quả mưa lũ do bão số 3 và số 5 gây ra trên địa bàn Nghệ An. Ảnh: Hoàng Bá

Các hoạt động ý nghĩa đã khép lại hành trình về nguồn của đoàn các thế hệ đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Trước đó, sáng 27/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), đoàn đã tham dự Chương trình gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ do Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì.