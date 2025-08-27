Thời sự Đoàn các thế hệ đại biểu Quốc hội Nghệ An dự Chương trình gặp mặt do Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Sáng 27/8, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo Quốc hội tham quan triển lãm ảnh "Quốc hội Việt Nam - 80 năm kế thừa và phát triển". Ảnh: Nam An

Cuộc gặp mặt được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025), 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026).

Tham dự cuộc gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lương Cường - Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gần 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ. Đoàn đại biểu Nghệ An có 58 đại biểu do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An làm Trưởng đoàn dự gặp mặt.

Quang cảnh cuộc gặp mặt. Ảnh: Nam An

Lần đầu tiên trong lịch sử, với tình cảm và sự quan tâm đặc biệt, người đứng đầu Đảng chủ trì cuộc gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội; sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, ghi dấu sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp to lớn của Quốc hội trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đây cũng là dịp tri ân, ôn lại truyền thống, chia sẻ kinh nghiệm, khơi dậy khát vọng đổi mới, xây dựng Quốc hội ngày càng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, vì một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường, vững bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Nam An

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và các bậc tiền bối đã khai mở con đường độc lập, tự do; tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã hy sinh vì Tổ quốc.

Chính từ những hy sinh to lớn ấy, chúng ta mới có một Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, có một Quốc hội - Cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, là nơi kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của dân tộc.

Các ĐBQH đoàn Nghệ An khóa XV tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Hoàng Bá

Ôn lại chặng đường 80 năm, Tổng Bí thư khẳng định: Con đường phát triển của Quốc hội Việt Nam là một hành trình kiên định, sáng tạo và không ngừng đổi mới.

Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, rồi thời kỳ thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bước vào công cuộc Đổi mới và hội nhập sâu rộng, Quốc hội luôn đồng hành cùng dân tộc, là nơi những quyết sách trọng đại thể theo ý chí và nguyện vọng của nhân dân được thảo luận dân chủ, thông qua thận trọng, triển khai quyết liệt.

"Hôm nay, chúng ta tôn vinh Quốc hội không chỉ như một thiết chế quyền lực Nhà nước cao nhất, mà trước hết là một Ngôi nhà chung của những người đại biểu nhân dân đã từng mang trên vai trách nhiệm nặng nề mà cao quý: Lắng nghe dân, nói tiếng nói của dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của dân”, Tổng Bí thư phát biểu.

Các ĐBQH đoàn Nghệ An qua các thời kỳ tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Hoàng Bá

Sau khi thông tin tới các đại biểu về một số thành tựu và định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: "Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là dịp để ôn lại quá khứ, để chiếu rọi tương lai. Từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường, từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do” đến mục tiêu phấn đấu “Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc, sánh vai các cường quốc năm châu”, chúng ta đang đi trên một hành trình nối dài khát vọng".

Trên hành trình đó, đồng chí Tổng Bí thư chỉ rõ: "Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế; phải dám mở đường, dám sửa đường, dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ".

Các ĐBQH đoàn Nghệ An qua các thời kỳ tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Hoàng Bá

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ; ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu, từng đại biểu Quốc hội trong suốt thời gian qua.

Tổng Bí thư mong muốn và tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang, với bản lĩnh chính trị vững vàng, với trí tuệ tập thể, với khát vọng đổi mới và tinh thần phục vụ Nhân dân, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục xứng đáng là niềm tin của Nhân dân, là hiện thân sinh động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Nam An

Thay mặt Quốc hội và các thế hệ đại biểu Quốc hội Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì cuộc gặp mặt với tình cảm đặc biệt cho Quốc hội, tri ân những cống hiến, hy sinh của các đại biểu Quốc hội, ghi nhận những kết quả đạt được trong các nhiệm kỳ qua, đồng thời định hướng chiến lược, toàn diện hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới.

Các ĐBQH đoàn Nghệ An qua các thời kỳ tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Hoàng Bá

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Đồng hành cùng dân tộc, Quốc hội đã không ngừng đổi mới, khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, để lại những dấu ấn quan trọng, thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Góp vào thành tựu chung đó, có sự cống hiến trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm cao của các thế hệ đại biểu Quốc hội các thời kỳ", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Các ĐBQH đoàn Nghệ An khóa XV tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Hoàng Bá

Thay mặt Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các nhiệm kỳ; trân trọng cảm ơn về sự đoàn kết, tin tưởng, đồng hành, ủng hộ thực chất, kịp thời, hiệu quả của Chính phủ, các cơ quan tư pháp, MTTQ, các ban, bộ, ngành, các địa phương và Nhân dân cả nước; bày tỏ lòng trân trọng và biết ơn những cống hiến quý báu của các đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với các ĐBQH đoàn Nghệ An qua các thời kỳ. Ảnh: Hoàng Bá

Chủ tịch Quốc hội mong muốn đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ, gắn bó mật thiết với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; tiếp tục cống hiến cho Quốc hội, cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc ta.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chụp ảnh lưu niệm với các ĐBQH đoàn Nghệ An qua các thời kỳ. Ảnh: Hoàng Bá

Các ĐBQH đoàn Nghệ An qua các thời kỳ dự chương trình gặp mặt. Ảnh: Hoàng Bá

Đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định: Quốc hội sẽ tiếp tục thực hiện các chủ trương của Đảng, lắng nghe ý kiến cử tri, Nhân dân và doanh nghiệp; đồng hành cùng Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, thực hiện hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dân chủ, đoàn kết; thể chế hóa kịp thời các Nghị quyết của Đảng, đưa chủ trương của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.