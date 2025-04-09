Thời sự Đồng chí Võ Thị Minh Sinh chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhân Lễ Vu lan năm 2025, Phật lịch 2569 Sáng 4/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhân Lễ Vu lan báo hiếu năm 2025, Phật lịch 2569.

Đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, các chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử trong tỉnh nhân Lễ Vu lan báo hiếu Phật lịch 2569. Ảnh: Mai Hoa

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Võ Thị Minh Sinh chúc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, các chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử trong tỉnh sức khỏe, đón Lễ Vu lan báo hiếu, Phật lịch 2569 trong niềm hoan hỷ và an lạc.

Đoàn công tác thăm hỏi, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa



Khẳng định sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ý Đảng, lòng Dân là một trong các sự nghiệp cách mạng của Đảng suốt 80 năm qua và tiếp tục nâng tầm thông qua sự kiện kỷ niệm ngày Quốc khách 2/9 vừa diễn ra; đồng chí Võ Thị Minh Sinh ghi nhận tinh thần đoàn kết đồng hành cùng với dân tộc, cùng với sự phát triển chung của tỉnh Nghệ An, của cộng đồng các tôn giáo trong tỉnh, trong đó có Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, các chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử trong tỉnh.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An phát biểu chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, các chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử trong tỉnh. Ảnh: Mai Hoa



Thời gian qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An và các nhà chùa, chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử đã có nhiều hoạt động, thu hút đông đảo các tầng lớp quần chúng nhân dân để đồng hành với tỉnh, với MTTQ trong các chương trình kinh tế - xã hội, đặc biệt là chương trình an sinh xã hội.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Văn hóa Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tri ân tình cảm, sự quan tâm của tỉnh và cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đồng thời khẳng định Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục đồng hành, đoàn kết đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Trong các đợt thiên tai, bão lụt, ngoài huy động và hỗ trợ vật chất, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An và các nhà chùa, chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử trong tỉnh đã trực tiếp đến tận các địa bàn bị ảnh hưởng để trao quà hỗ trợ, động viên nhân dân vượt qua khó khăn; đồng thời, tích cực hỗ trợ vào thành tích chung của tỉnh Nghệ An trong chương trình xóa nhà tạm, dột nát với tổng số gần 21.000 căn nhà.

Đoàn công tác của tỉnh dâng hương lễ Phật. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng ghi nhận Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An và các nhà chùa, chư tôn đức tăng ni đã có nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục về các giá trị tốt đẹp của đạo Phật, hướng các Phật tử và nhân dân phát huy giá trị thiện lương, tình thương yêu con người, đoàn kết, hỗ trợ nhau xây dựng cuộc sống tốt đẹp.

Đoàn công tác của tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Chúc mừng lễ Vu lan báo hiếu và tri ân sự đóng góp của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An và các nhà chùa, chư tôn đức tăng ni, đồng bào Phật tử trong tỉnh đối với sự phát triển chung của tỉnh, đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng thông tin về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, gắn với cơ cấu lại đội ngũ tinh gọn và chất lượng của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên với quyết tâm đoàn kết, thống nhất cao hơn, tiếp tục sẽ là “ngôi nhà chung” tập hợp sức mạnh đại đoàn kết, thống nhất toàn dân tộc, trở thành “hậu phương” vững chắc cho cấp ủy, chính quyền, đề ra các chủ trương, chính sách hợp lòng dân; triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, đưa tỉnh Nghệ An phát triển nhanh và bền vững.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh mong muốn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, các chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử trong tỉnh tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh, với MTTQ các cấp trong tỉnh, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sức mạnh toàn dân vì mục tiêu chung: đưa quê hương Nghệ An phát triển và nâng cao đời sống của nhân dân.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhân Lễ Vu lan báo hiếu năm 2025. Ảnh: Mai Hoa

Dịp này, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo, Ủy ban Đoàn kết Công giáo cũng đã đến tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhân Lễ Vu lan báo hiếu năm 2025.