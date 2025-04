Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2025 - Phật lịch 2569

Dự lễ có các đồng chí: Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Phan Sỹ Cường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Vi Mỹ Sơn - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; Trần Thị Bình - Bí thư Huyện ủy Yên Thành; Vũ Tuấn Dũng - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành.

Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An có Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Văn hóa Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, cùng Quý Chư tôn đức, tăng, ni, phật tử.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Văn hóa Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã đọc Thông điệp Phật đản 2025 - Phật lịch 2569 của Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.

Thông điệp chỉ rõ: Lịch sử đã khắc sâu những đóng góp to lớn của Phật giáo trong chặng đường lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Phật giáo đã hòa mình với dòng chảy văn hóa dân tộc, luôn đồng hành cùng dân tộc trong mọi hoàn cảnh lịch sử. Triết lý đoàn kết và bao dung của Phật giáo đã góp phần làm nên bản sắc và sức mạnh tinh thần đại đoàn kết dân tộc, góp phần làm sâu sắc hơn tinh thần yêu nước, thương nòi, lòng khoan dung, trọng nhân, trọng nghĩa, nét văn hóa thương yêu đùm bọc, chia sẻ lẫn nhau, lá lành đùm lá rách…

Đoàn kết là di sản vô giá, truyền thống quý báu của mỗi người Việt Nam; là sức mạnh đưa Việt Nam trở thành một dân tộc hùng cường, luôn luôn vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chiến thắng mọi kẻ thù, giành mọi thắng lợi, lập nên những kỳ tích vẻ vang, rạng rỡ trong suốt chiều dài lịch sử.

Trình bày diễn văn Phật đản, Ni sư Thích Diệu Nhẫn - Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Kính mừng ngày đản sinh của Đức Phật, tăng, ni, phật tử tỉnh Nghệ An luôn luôn đề cao trách nhiệm, giữ vững kỷ cương và làm tròn bổn phận của mình, góp phần bảo vệ niềm tin, tỏa sáng đạo màu đến khắp nhân gian.

Phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc chung tay xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Thiện hữu nam, nữ phật tử làm người công dân tốt, gắng sức tu tập, luôn tinh tiến trau dồi đạo hạnh. Đó chính là những đóa hoa đời, hoa đạo tươi thắm trong vườn hoa xã hội, dâng lên cúng dàng Đức Phật nhân ngày đản sinh của Ngài.

Trao tặng lẵng hoa chúc mừng đại lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi tới quý vị đại biểu, các Chư tôn đức, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng toàn thể tăng, ni, phật tử lời chúc sức khỏe, an lạc và đạt được nhiều thành tựu trong mọi công việc đạo và đời; đón một mùa Phật đản an vui, thắm tình đạo vị trong khối đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh vui mừng thông tin những điểm nổi bật trong quý I/2025. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước tăng 8,00% (đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 27 của cả nước, cao hơn cùng kỳ năm 2024). Tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện 6.311 tỷ đồng, đạt 35,6% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền phát biểu chúc mừng Đại lễ Phật đản 2025. Ảnh: Công Kiên

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế được quan tâm chỉ đạo và có nhiều kết quả tốt; an sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Đạt được những kết quả đó là nhờ sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An, Chư vị tôn đức, tăng, ni và đồng bào phật tử tỉnh nhà.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho đại diện các tập thể. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An, Chư vị tôn đức tăng, ni và đồng bào phật tử tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc, an dân và thực hiện tinh thần nhập thế của Phật giáo, làm cho tổ chức Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An mỗi ngày một trưởng thành hơn, uy tín ngày càng thăng tiến hơn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức tắm Phật. Ảnh: Công Kiên

Đồng thời, tiếp tục thể hiện vai trò, uy tín của mình trong việc tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết các tôn giáo, góp phần đưa tỉnh Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, toàn diện trong thời gian tới.

Đông đảo tăng ni, phật tử đã về với Chùa Chí Linh, xã Xuân Thành (Yên Thành) trong ngày Đại lễ Phật đản 2025. Ảnh: Công Kiên

Dịp này, 3 tập thể và 2 cá nhân thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An được Bộ Nội vụ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp quản lý, giữ vừng an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.