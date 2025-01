Thời sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh thăm, chúc Tết tỉnh Nghệ An Chiều 10/1, Đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh làm trưởng đoàn đã tới thăm và chúc Tết tỉnh Nghệ An.

Cùng tham gia đoàn có Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự , Trưởng ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh; cùng các thành viên trong đoàn.

Tiếp đoàn, lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cho biết, công tác phật sự năm 2024 của Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc chương trình đề ra.

Trong công tác an sinh xã hội, Giáo hội và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nghệ An, các ngôi chùa, tăng ni, phật tử đã đến thăm, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào khắc phục khó khăn do hậu quả thiên tai gây ra. Trong năm 2024, Giáo hội cùng với đồng bào phật tử và nhân dân đã ủng hộ gần 30 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, Giáo hội cũng tổ chức cho các cháu học sinh tu tập tại các ngôi chùa trong dịp hè, đảm bảo môi trường sinh hoạt lành mạnh. Trong dịp Tết Nguyên đán, các sư, phật tử đang chuẩn bị quà đến thăm, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn để ai cũng có Tết ấm áp, đầy đủ.

Bước sang năm 2025, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Uỷ viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh lời chúc mừng năm mới nhiều sức khoẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển.

Trân trọng cảm ơn những lời chúc tốt đẹp, tình cảm đặc biệt của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung chúc mừng những kết quả của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Giáo hội Phật giáo tỉnh nói riêng đạt được trong năm 2024.

Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng trước các hoạt động hết sức tích cực của Giáo hội Phật giáo tỉnh, có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là các hoạt động có tính văn hoá cao, hướng phật tử đến những điều tốt đẹp, góp phần tạo sự ổn định trên địa bàn tỉnh.

Giáo hội Phật giáo tỉnh tích cực, trách nhiệm tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Riêng trong Chương trình Tết Vì người nghèo Xuân Ất Tỵ 2025 với chủ đề “Nghĩa tình dòng Lam”, Giáo hội Phật giáo tỉnh đã đóng góp trên 1,2 tỷ đồng, qua đó giúp nhiều người dân gặp khó khăn có cái Tết đủ đầy theo tinh thần “Ai ai cũng có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau”.

Thông tin những kết quả tích cực, nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội và những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung khẳng định, đạt được kết quả đó có đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo tỉnh.

Nhấn mạnh năm 2025 là năm cuối nhiệm kỳ với nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh, bên cạnh mục tiêu tăng trưởng rất cao và các nhiệm vụ quan trọng khác, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung mong muốn Giáo hội Phật giáo tỉnh cùng chia sẻ, đóng góp, tham gia tích cực vào các hoạt động, nhiệm vụ của tỉnh trên tinh thần “Hộ quốc, an dân”, theo phương châm, định hướng “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung mong muốn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh quan tâm định hướng các hoạt động của Giáo hội và các phật tử nhằm tạo sự ổn định trên địa bàn, để tỉnh thực hiện các mục tiêu phát triển. Tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Giáo hội Phật giáo tỉnh hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung gửi lời chúc tới Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Hòa thượng Thích Thọ Lạc và các Chư Tôn đức Tăng Ni một năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc và an lạc.