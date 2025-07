Thời sự Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ Nghệ An Sáng 24/7, đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác Trung ương tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả lũ lụt tại xã Con Cuông; thăm hỏi, động viên và tặng quà chia sẻ với những khó khăn, mất mát của người dân tỉnh Nghệ An.

Tham gia đoàn, lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã đến thăm hỏi, động viên những gia đình có nhà bị ngập sâu tại thôn Tân Liên, xã Con Cuông. Ảnh: Phạm Bằng

Hôm qua 23/7, những gia đình này nước ngập vào nhà sâu hơn 1m, nhấn chìm tất cả tài sản, vật dụng. Đến nay, nước đã rút, để lại một lớp bùn dày gần nửa mét. Ngay sau khi nước rút, lực lượng quân sự, công an đã đến hỗ trợ gia đình dọn dẹp, cào lớp bùn dày ra.

Tặng quà, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của người dân, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cho rằng, việc đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng của con người là trên hết. Thiên tai là điều không ai mong muốn, vì vậy mong người dân cố gắng, nỗ lực để sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, dù nước đã rút một phần nhưng người dân tuyệt đối không được chủ quan. Trên hết phải đảm bảo an toàn tính mạng; tranh thủ nước rút đến đâu dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó để phòng chống dịch bệnh bùng phát sau lũ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An đã khẩn trương huy động mọi lực lượng, phương tiện hỗ trợ di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn với quan điểm bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong công tác ứng phó, khắc phục mưa lũ, tỉnh Nghệ An đã khẩn trương huy động mọi lực lượng, phương tiện hỗ trợ di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn với quan điểm bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Lực lượng quân sự, công an đang hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với những địa bàn nước rút, tỉnh chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng đến hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường. Chỉ đạo ngành Y tế triển khai ngay các biện pháp tiêu độc khử trùng, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, không để phát sinh dịch bệnh; đồng thời đề nghị người dân chấp hành nghiêm túc hướng dẫn của chính quyền để đảm bảo an toàn tính mạng trong lũ lụt.

Hiện tỉnh Nghệ An đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự để sử dụng máy bay trực thăng tiếp tế nhu yếu phẩm, lương thực, thuốc men, nước uống cho người dân ở những vùng chia cắt, cô lập, chưa thể tiếp cận bằng đường bộ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính thăm hỏi, động viên, trao quà đến những gia đình đang được sơ tán đến Vườn Quốc gia Pù Mát. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã đến thăm hỏi, động viên, trao quà đến hơn 300 hộ dân, với gần 1.000 nhân khẩu đang được sơ tán đến Vườn Quốc gia Pù Mát.

Tại đây, Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực, kịp thời của chính quyền trong việc sơ tán người dân đến nơi an toàn, không để thiệt hại về người; đảm bảo cuộc sống ổn định cho người dân.

Thăm hỏi đời sống, động viên tinh thần, chia sẻ những mất mát về tài sản của người dân, cũng như những thiếu thốn, Phó Thủ tướng cho rằng, nhiệm vụ trước hết, trên hết của chính quyền các cấp là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Vì vậy, Phó Thủ tướng mong và đề nghị người dân tiếp tục chấp hành nghiêm túc hướng dẫn của chính quyền, yên tâm sinh hoạt, sau khi an toàn mới được trở về nhà, không tự ý đi ra sông suối, vùng sạt lở để tránh nguy hiểm đến tính mạng.

Trên cơ sở kiểm tra thực tế, qua nghe báo cáo, trực tiếp lắng nghe ý kiến của người dân, Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao tỉnh Nghệ An đã chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ trong công tác đảm bảo tuyệt đối tính mạng của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Nhấn mạnh tình hình diễn biến thời tiết, mưa lũ vẫn đang còn diễn biến phức tạp, có thể xảy ra lũ ống, lũ quét bất cứ lúc nào, Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An không được chủ quan, phải khẩn trương triển khai phương án đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, môi trường để người dân sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra phòng, chống bão phải được tiến hành thường xuyên, chủ động, sát thực tế và kịp thời theo đúng phương châm "4 tại chỗ"; tiếp tục tăng cường tuyên truyền để người dân không ra những nơi xung yếu, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Đặc biệt, tỉnh Nghệ An chủ động rà soát các khu vực xung yếu để không bị động trong các tình huống có thể xảy ra. Dù hiện tại trời không mưa nhưng tuyệt đối không được chủ quan để người dân ra sông hay đi qua những nơi xung yếu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính yêu cầu tỉnh Nghệ An phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 sử dụng máy bay trực thăng để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men, nước uống tiếp tế cho người dân, không để người dân nào phải đói, khát trong lũ lụt. Ảnh: Phạm Bằng

Nhiều gia đình tại xã Con Cuông đang bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Phạm Bằng

Một số gia đình sau khi nước rút, đã tổng lực dọn dẹp nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với 5 xã trên địa bàn tỉnh hiện vẫn đang bị chia cắt, cô lập hoàn toàn và hàng chục thôn, bản đang bị cô lập một phần, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính yêu cầu tỉnh Nghệ An phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 sử dụng máy bay trực thăng để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men, nước uống tiếp tế cho người dân, không để người dân nào phải đói, khát trong lũ lụt.