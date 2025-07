Thời sự Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục lũ lụt tại Nghệ An Chiều tối 23/7, đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác Trung ương đã về kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả lũ lụt trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tham gia đoàn, lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành, xã Con Cuông.

Đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả lũ lụt tại xã Con Cuông. Ảnh: Phạm Bằng

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cho biết, tỉnh Nghệ An thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong công tác ứng phó, khắc phục mưa lũ.

Tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều công điện, thông báo để chủ động ứng phó với bão số 3 và mưa lũ do hoàn lưu bão. Lãnh đạo tỉnh tổ chức nhiều đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 3 tại một số địa bàn trọng điểm xung yếu và khẩn trương huy động mọi lực lượng, phương tiện hỗ trợ di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn với quan điểm bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Báo cáo tại hiện trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Con Cuông Nguyễn Hoài An cho biết, do mưa lũ nên trên địa bàn xã bị ngập 24 thôn, bản; trong đó 10 thôn, bản bị cô lập hoàn toàn, 5 thôn, bản bị cô lập một phần; song đến thời điểm này không có thiệt hại về người.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính yêu cầu chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng nhanh chóng có giải pháp tiếp cận các hộ dân, bản làng bị cô lập để hỗ trợ cho người dân. Ảnh: Phạm Bằng

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, cấp uỷ, chính quyền và cả hệ thống chính trị, lực lượng quân sự, công an trên toàn xã đã tổ chức di dời 2.000 nhân khẩu của 650 hộ dân và một số tài sản có giá trị và vật nuôi đến điểm an toàn.

Bên cạnh đó, tuyến đường bản Khe Rạn đi thôn Tân Hoà; tuyến đường Quốc lộ 7 đi Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam; tuyến đường Quốc lộ 7 (thôn Liên Tân – Khối 7/8) đường thác Khe Kèm và một số tuyến nội các khối, thôn, bản bị ngập toàn tuyến đến nay chưa xác định được mức thiệt hại.

Báo cáo công tác ứng phó mưa lũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Con Cuông Nguyễn Hoài An báo cáo, ngay sau khi xảy ra mưa lớn, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN xã đã khẩn trương triển khai đồng bộ các phương án ứng phó, nhằm giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính động viên lực lượng quân sự đang hỗ trợ người dân và yêu cầu tổ chức di dời toàn bộ người dân sang khu an toàn, tiếp tục duy trì công tác trực ban, theo dõi sát tình hình, sẵn sàng triển khai các phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh tiếp theo. Ảnh: Phạm Bằng

Đặc biệt, di dời toàn bộ người dân sang khu an toàn; tổ chức cắm biển cảnh báo, lập chốt tạm thời, không cho người dân qua lại tại các cầu tràn khi mực nước dâng cao, chảy xiết, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng nhân dân.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN xã Con Cuông tiếp tục duy trì công tác trực ban, theo dõi sát tình hình, sẵn sàng triển khai các phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh tiếp theo.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực, kịp thời của xã Con Cuông nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung trong công tác ứng phó, khắc phục lũ lụt.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đến thăm hỏi các gia đình bị ngập sâu. Ảnh: Phạm Bằng

Trên tinh thần phải đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xã Con Cuông và tỉnh Nghệ An tiếp tục chủ động, theo dõi sát tình hình thời tiết, diễn biến mưa lũ để đưa ra phương án ứng phó kịp thời theo phương châm "4 tại chỗ".

Trong đó, phải quán triệt nghiêm công văn chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đó là không được chủ quan, phải khẩn trương triển khai phương án đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và Nhà nước. Công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra phòng, chống bão phải được tiến hành thường xuyên, chủ động và sát thực tế.

Người dân cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của chính quyền và các lực lượng chức năng trong quá trình di dời người, tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Phạm Bằng

Đặc biệt, phải chủ động rà soát các khu vực xung yếu để không bị động trong các tình huống có thể xảy ra. Dù hiện tại trời không mưa nhưng tuyệt đối không được chủ quan để người dân ra sông hay đi qua những nơi xung yếu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cũng yêu cầu chính quyền xã, tỉnh tăng cường tuyên truyền cho người dân trong việc chấp hành các biện pháp ứng phó mưa lũ, nhằm đảm bảo an toàn trong thời điểm mưa lũ diễn biến phức tạp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tặng quà động viên, mong người dân vùng bị ảnh hưởng do thiên tai sớm vượt qua khó khăn. Ảnh: Phạm Bằng

Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng nhanh chóng có giải pháp tiếp cận các hộ dân, bản làng bị cô lập để hỗ trợ người dân.

Động viên chính quyền, các lực lượng vũ trang đang trực ứng phó, khắc phục hậu quả lũ lụt, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận sự nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của Ban Bí thư, đảm bảo hạn chế tối đa thiệt hại gây ra.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung tặng quà động viên, mong người dân vùng bị thiệt hại do thiên tai sớm vượt qua khó khăn. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã đến thăm, động viên, tặng quà cho 3 hộ dân bị ngập nhà hoàn toàn ở thôn Liên Tân, xã Con Cuông.

Qua chuyến kiểm tra thực tế này, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Nghệ An nghiên cứu, xác định đỉnh lũ lần này để có đề xuất, kiến nghị với Trung ương trong đầu tư hạ tầng giao thông Quốc lộ 7A, các công trình phúc lợi và xây dựng các điểm dân cư an toàn.