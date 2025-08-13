Thời sự Nghệ An trọng thể kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng CAND và 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ Sáng 13/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và Công an tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Phạm Bằng

Dự lễ kỷ niệm, đại biểu Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Quân khu 4 và tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Trung tướng Vũ Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết - Cục trưởng Cục Viễn thông Cơ yếu - Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Văn Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4; Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đoàn ĐBQH tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo, cán bộ Công an tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các xã, phường...

Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Quân khu 4 và Công an Nghệ An tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Ngày 19/8/1945, Cách mạng Tháng Tám thành công, cũng là ngày lực lượng Công an nhân dân ra đời. Tại Nghệ An, từ tổ chức Tự vệ đỏ trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, lực lượng Công an được thành lập với tên gọi Ty trinh sát Nghệ An, sau đổi tên thành Ty Công an tỉnh.

Trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An luôn nỗ lực cố gắng, tận tâm, tận lực, cống hiến hết mình để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bồi đắp, tô thắm truyền thống hào hùng của lực lượng Công an nhân dân, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Công an tỉnh là nòng cốt trong công tác tham mưu chiến lược về bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh, từng bước đưa Nghệ An từ địa bàn phức tạp trở thành địa bàn thực sự ổn định, bình yên.

Chủ động làm tốt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, từng bước chuyển hóa tiến tới làm sạch địa bàn. Công an Nghệ An là lực lượng chủ công trong xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, với nhiều mô hình, điển hình kiểu mẫu, tạo chuyển biến mạnh mẽ, ngày càng lan tỏa và rộng khắp cả nước; 9 năm liên tục được Bộ Công an xếp thứ nhất về chỉ số cải cách hành chính trong toàn lực lượng CAND.

Đại tá Nguyễn Tiến Dần - nguyên Phó Giám đốc Công an Nghệ An phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Trong những chiến công, thành tích, kết quả đó, nhiều đồng chí đã hy sinh anh dũng, nhiều đồng chí bị thương, phơi nhiễm bệnh tật để mang lại sự bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nghệ An.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ngày càng bài bản, chất lượng, tổ chức bộ máy tinh gọn; cán bộ, chiến sỹ công an Nghệ An luôn để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân; quan hệ gắn bó mật thiết với các cấp, ngành và nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Đình Khánh - Trưởng Ban thanh niên Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Ghi nhận những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc trong suốt 80 năm qua, Đảng, Nhà nước đã trao tặng Công an Nghệ An nhiều Huân chương và phần thưởng cao quý, tiêu biểu là danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.

Quyết tâm xây dựng Nghệ An thành địa bàn thực sự an ninh, an toàn

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc mà Công an Nghệ An đã đạt được trong 80 năm qua, góp phần vào sự nghiệp phát triển của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sỹ; gửi lời cảm ơn chân thành và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của các bậc lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân đã cống hiến xương máu, sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự.

Với tinh thần không được chủ quan, thỏa mãn với chiến công, thành tích, trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đề nghị Công an tỉnh phải bám sát, quán triệt và tiên phong, đi đầu trong tham mưu các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đoàn ĐBQH tỉnh tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Sau Đại hội Đảng các cấp phải kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các Nghị quyết, Chương trình hành động về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng theo phương châm: “an ninh chủ động”, "phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ, nhân tố có thể gây mất ổn định".

Công an tỉnh phải thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, phải nhanh chóng xây dựng Công an Nghệ An cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tinh gọn về tổ chức, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.

Các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Đặc biệt, Công an tỉnh phải chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống; tuyệt đối không chủ quan, lơ là; không để bị động, bất ngờ.

Tiếp tục đổi mới các biện pháp, đối sách đấu tranh, phòng ngừa làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tham mưu tháo gỡ điểm nghẽn trong các dự án phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển. Kiên quyết tấn công, trấn áp, xử lý nghiêm, đúng pháp luật các loại tội phạm và vi phạm pháp luật mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Các lớp thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy thật tốt để củng cố vững chắc thế trận “lòng dân”, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân. Quyết tâm xây dựng Nghệ An thành địa bàn thực sự an ninh, an toàn, là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư và du khách, là môi trường đáng sống của mỗi người dân.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ trao Bức trướng tặng Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Thừa uỷ quyền, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba tặng 3 cá nhân thuộc Công an Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Thừa uỷ quyền, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 10 tập thể thuộc Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, lãnh đạo tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp luôn đồng hành, sát cánh, dành sự quan tâm đặc biệt, tạo điều kiện tốt nhất và tin tưởng rằng Công an Nghệ An sẽ phát huy truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân trên quê hương Bác Hồ, tiếp tục quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, gặt hái nhiều thành tích, chiến công vang dội, góp phần xứng đáng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Thừa uỷ quyền, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 10 cá nhân thuộc Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Thừa uỷ quyền, đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng 10 tập thể. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng 10 cá nhân. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng 10 tập thể. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng 10 cá nhân. Ảnh: Phạm Bằng

Dịp này, 3 cá nhân của Công an tỉnh Nghệ An vinh dự được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba; 1 tập thể và 29 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân.