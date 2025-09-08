Thứ Bảy, 9/8/2025
Xã hội

Công an Nghệ An cùng các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện giúp đỡ bà con, học sinh vùng lũ Mỹ Lý

Huyền Thương 09/08/2025 08:51

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, ngày 8/8, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp Mobifone Nghệ An, Bệnh viện Sản - Nhi, Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An tổ chức trao quà, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc cho người dân xã Mỹ Lý - địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong trận lũ lịch sử vừa qua.

vận chuyển gạo
Cán bộ, chiến sĩ vận chuyển gạo hỗ trợ bà con. Ảnh: Huyền Thương

Bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý nằm ven sông Nậm Nơn với 170 hộ dân, trong lũ có 39 nhà bị cuốn trôi, 28 nhà ngập và hư hỏng nặng. Để vào bản, đoàn công tác phải di chuyển bằng xuồng máy, gùi gạo và các nhu yếu phẩm đến từng hộ. Tại đây, Phòng An ninh chính trị nội bộ và Mobifone Nghệ An trao 50 suất quà (mỗi suất gồm 1 triệu đồng, 10kg gạo, quần áo, thuốc men), tổng trị giá hơn 230 triệu đồng.

Công an trao quà
Đại diện lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ trao quà cho bà con bản Xằng Trên. Ảnh: Huyền Thương

Chia sẻ khó khăn với thầy trò Trường DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2, Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An tặng toàn bộ sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho hơn 200 học sinh; hỗ trợ 2 điểm trường bản Yên Hòa, Xiềng Tắm với tổng trị giá 60 triệu đồng. Phòng An ninh chính trị nội bộ còn trao 5 triệu đồng cho nhà trường và Công an xã Mỹ Lý - đơn vị vừa mất trụ sở trong đợt lũ.

Công ty sách
Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An trao tặng Sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho các trường học bị thiệt hại tại xã Mỹ Lý. Ảnh: Huyền Thương

Trong chương trình, Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 150 phụ nữ và trẻ em; tổ chức phun khử khuẩn tại một số hộ gia đình, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường sau mưa lũ./.

