Trường Cao đẳng Việt - Đức sửa chữa đồ điện, trao hỗ trợ người dân vùng lũ Nhôn Mai

Thu Hương 08/08/2025 18:14

Trong 2 ngày (7 và 8/8), Trường Cao đẳng Việt - Đức tổ chức trao hỗ trợ và sửa chữa đồ điện cho Trường Trung học phổ thông Tương Dương 1, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nhôn Mai và người dân vùng lũ xã Nhôn Mai.

Tại xã Nhôn Mai, đoàn đã trao hỗ trợ bóng điện năng lượng mặt trời, máy phát điện, sách vở, quần áo và các nhu yếu phẩm cho Trường Trung học phổ thông Tương Dương 1, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nhôn Mai và các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề, với tổng giá trị hỗ trợ trên 60 triệu đồng.

Đồng thời, cán bộ, giáo viên và sinh viên của trường sửa chữa một số đồ điện dân dụng thiết yếu của người dân bị hư hỏng do ngập lụt như: mô tơ điện, quạt điện, nồi cơm điện ...

May nang luong
Tặng đèn năng lượng mặt trời và máy phát điện, nhu yếu phẩm tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nhôn Mai. Ảnh: P.V

Trước đó, nhà trường cũng vận động cán bộ, công chức, viên chức quyên góp ủng hộ người dân bị ảnh hưởng lũ lụt thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An với tổng số tiền 20 triệu đồng.

Nhôn Mai
Trao hỗ trợ cho các hộ dân xã Nhôn Mai. Ảnh: P.V

Song song với các hoạt động trên, nhà trường vẫn đang tiếp tục các hoạt động quyên góp, ủng hộ để hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng lũ lụt vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

