Xã hội Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An trao quà cứu trợ cho người dân vùng lũ xã Nhôn Mai Chiều 7/8, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An đã tổ chức chương trình trao quà cứu trợ cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt tại xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An.

Tham dự buổi trao quà có ông Trần Quang Dũng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An cùng các huấn luyện viên trong trung tâm.

Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An trao quà cứu trợ cho người dân vùng lũ xã Nhôn Mai. Ảnh: Đức Anh

Đoàn đã tận tay trao 100 hộp mì tôm và 50 ấm đun nước siêu tốc cho người dân địa phương. Tổng trị giá phần quà cứu trợ gần 40 triệu đồng.

Được biết, xã Nhôn Mai là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ ống, lũ quét do hoàn lưu bão số 3 gây ra. Trận lũ đã khiến cơ sở hạ tầng hư hỏng nghiêm trọng, làm 1 người thiệt mạng và khiến hàng trăm hộ dân lâm vào cảnh khó khăn. Theo thống kê sơ bộ, toàn xã có 296 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó 73 căn bị hư hỏng hoàn toàn.

Bà con phấn khởi khi được nhận những món quà thiết thực. Ảnh: Đức Anh

Ngoài ra, lũ lụt còn gây thiệt hại lớn về nông nghiệp, cơ sở vật chất của ngành Giáo dục, chăn nuôi và thủy lợi. Diện tích lúa, hoa màu, cây trồng và thủy sản bị ảnh hưởng ở mức cao, nhiều công trình thủy lợi, kênh mương, đập, bờ bao bị sạt lở và hư hỏng. Hàng trăm gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, chuồng trại và thiết bị chăn nuôi cũng bị phá hủy nặng nề.

Nhiều người dân bị lũ cuốn trôi nhà đang phải ở tạm lán che bên đường. Ảnh: Đức Anh

Việc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An kịp thời hỗ trợ người dân xã Nhôn Mai không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với bà con vùng lũ, góp phần cùng chính quyền địa phương và nhân dân vượt qua giai đoạn khó khăn.