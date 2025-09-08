Thời sự Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam thăm, động viên người dân vùng lũ Nhôn Mai Ngày 9/8, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy dẫn đầu đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người dân xã Nhôn Mai - địa phương chịu thiệt hại nặng nề sau trận lũ lụt lịch sử vừa qua.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ chia sẻ khó khăn với cấp uỷ, chính quyền và người dân vùng lũ Nhôn Mai. Ảnh: Võ Đức

Tại các điểm đến thăm, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam cùng đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống người dân; chia sẻ sâu sắc với những mất mát của các gia đình bị thiệt hại nặng do mưa lũ gây ra.

Đồng thời, động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, sớm khắc phục hậu quả sau lũ.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam cùng đoàn công tác trao đổi với chính quyền địa phương. Ảnh: Võ Đức

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cũng biểu dương sự nỗ lực của địa phương trong việc hạn chế thiệt hại về người, từng bước khẩn trương, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đồng chí đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, hỗ trợ kịp thời để không người dân nào bị thiếu đói, bệnh tật sau lũ, sớm ổn định cuộc sống và tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ chia sẻ, hỗ trợ, động viên chính quyền, lực lượng chức năng và người dân xã Nhôn Mai. Ảnh: Võ Đức

Dịp này, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Ngọc Kim Nam đã trao trực tiếp nguồn kinh phí ủng hộ cho 4 gia đình bị thiệt hại nặng nề nhất ở các thôn, bản thuộc địa bàn xã Nhôn Mai (60 triệu đồng/hộ).

Đoàn cũng đã động viên trực tiếp UBND xã Nhôn Mai 50 triệu đồng, Đồn Biên phòng Nhôn Mai 10 triệu đồng, Công an xã 10 triệu đồng; trao 50 suất quà (trị giá mỗi suất 1 triệu đồng) cho 50 hộ dân trên địa bàn xã Nhôn Mai. Tổng giá trị hiện vật và tiền mặt là 150 triệu đồng.

Đồng chí Ngọc Kim Nam và đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ đề nghị chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tiếp tục khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống cho người dân và tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Võ Đức



Đây là sự động viên tinh thần to lớn, thể hiện tình cảm “chung tay vì đồng bào vùng lũ” của tập thể Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.