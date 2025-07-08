Thứ Năm, 7/8/2025
Đã thông đường ô tô vào trung tâm xã Nhôn Mai theo tuyến Quốc lộ 16 qua bản Xói Voi

Hoài Thu 07/08/2025 18:45

Thông tin từ chính quyền địa phương, đến chiều 7/8, điểm sạt lở tại bản Xói Voi đã được sửa chữa để xe ô tô có thể đi qua, vào được trung tâm xã Nhôn Mai.

Chiều 7/8, ông Lê Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai cho biết, sau 2 tuần huy động nhân lực, vật lực để giải phóng các khối đất đá khổng lồ trên các tuyến đường, đến chiều 7/8, điểm sạt lở tại bản Xói Voi đã được sửa chữa để xe ô tô có thể đi qua, vào được trung tâm xã.

z6883164686745_88b38e0f5dc5b0c3e7fa87fdd110fb22.jpg
Lực lượng chức năng nỗ lực sửa chữa để thông đường ô tô vào xã Nhôn Mai. Ảnh: Hoài Thu

Như vậy, người dân cũng như các đoàn công tác, các đoàn thiện nguyện có thể đi ô tô theo Quốc lộ 48 qua địa bàn các xã của huyện Quỳ Châu, Quế Phong cũ nối vào Quốc lộ 16 để đến xã trung tâm xã Nhôn Mai. Còn từ trung tâm xã đến các bản khác hiện rất nhiều tuyến chưa thể đi được bằng ô tô, chỉ có thể đi xe máy kết hợp đi bộ.

Tuy nhiên, ông Lê Hồng Thái cũng cho biết, tuy đã giải phóng được khối lượng đất đá, san gạt và tạm thời sửa chữa các đoạn đường bị hư hỏng để thông xe ô tô, song vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tiếp tục sạt lở, đặc biệt là khi trời mưa.

z6883164690432_891575b4b3c0d6a2bb50bef133481e95.jpg
Đường Quốc lộ 16 qua trung tâm bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai vẫn có nhiều điểm bị sạt lở. Ảnh: Hoài Thu

Vì vậy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng vẫn thường xuyên nhắc nhở, khuyến cáo người dân hạn chế đi lại, khi trời mưa tuyệt đối không đi qua các điểm nguy hiểm.

      Đã thông đường ô tô vào trung tâm xã Nhôn Mai theo tuyến Quốc lộ 16 qua bản Xói Voi

