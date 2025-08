Hành trình tình nguyện nơi vùng lũ Nhôn Mai

“

Thời điểm bản làng bị cô lập do lũ, ban đầu, chúng em có phần lo lắng. Tuy nhiên, giây phút ấy qua nhanh. Chúng em cùng nhau kiểm tra và gia cố lại nơi ở. Đồng thời, nhanh chóng liên hệ với đồn Biên phòng, công an và chính quyền xã để hiểu mình cần phải làm gì tiếp theo. Sau khi ổn định, chúng em phối hợp với các lực lượng trên để cùng hỗ trợ sơ tán người dân và tài sản lên vùng an toàn.

Trần Thị Xuân Mai - Đội trưởng Đội hình tình nguyện 2517 – Trường Đại học Vinh