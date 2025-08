Thời sự Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì duyệt Đại hội Đảng bộ các xã: Tân Kỳ, Tân An, Tân Phú

Sáng 4/8, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 7 chủ trì duyệt Đại hội các xã: Tân Kỳ, Tân An, Tân Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cùng dự có các thành viên Tổ công tác số 7 theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo ban Đảng của Tỉnh ủy, các sở, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 7 chủ trì duyệt Đại hội các xã: Tân Kỳ, Tân An, Tân Phú. Ảnh: T.L



Xác định rõ khâu đột phá

Xã Tân Kỳ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính: Kỳ Tân, Nghĩa Dũng, Kỳ Sơn và thị trấn Tân Kỳ.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy tiềm năng, lợi thế của xã trung tâm; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng xã Tân Kỳ phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí Lê Văn Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Kỳ báo cáo công tác chuẩn bị đại hội. Ảnh: T.L



Theo đó, Đảng bộ đề ra 30 chỉ tiêu cụ thể, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá: Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; Tập trung hoàn thiện quy hoạch chung xây dựng xã thời kỳ 2025 - 2030, định hướng đến năm 2045.

Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ, nhất là giao thông, thủy lợi, điện, nước, trường học, chợ nông thôn, công trình văn hóa - thể thao và hạ tầng chuyển đổi số; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Phan Văn Giáp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân An báo cáo công tác chuẩn bị đại hội. Ảnh: T.L



Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Phú báo cáo công tác chuẩn bị đại hội. Ảnh: T.L



Xã Tân An được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất 3 xã Nghĩa Phúc, Hương Sơn và Tân An (thuộc huyện Tân Kỳ cũ) với diện tích 90,41 km2, quy mô dân số 22.775 người (đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 18,41%, đồng bào công giáo chiếm 2,97% dân số). Đảng bộ xã Tân An có 3 đảng bộ và 36 chi bộ trực thuộc, với 955 đảng viên.

Đại diện lãnh đạo các xã tham dự hội nghị. Ảnh: T.L



Nhiệm kỳ 2025 -2030, phát huy truyền thống và tiềm năng, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu đến năm 2030 xã đạt chuẩn nông thôn mới; từng bước hiện thực hóa khát vọng đưa Tân An trở thành xã khá trong khu vực và của tỉnh, vững bước vào kỷ nguyên mới.

Để đạt được mục tiêu trên, Đảng bộ đề ra 28 chỉ tiêu trên các lĩnh vực với 4 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, đó là: Đột phá nguồn nhân lực, đột phá về hạ tầng và đột phá về phát triển nông nghiệp.

Đồng chí Lê Đình Lý - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu góp ý tại hội nghị. Ảnh: T.L



Xã Tân Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Hoàn Long, Tân Phú, Nghĩa Thái, Tân Xuân. Đảng bộ có 52 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, với 1.215 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2025 -2030, Đảng bộ tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống văn hóa, sức mạnh đoàn kết, ý chí và khát vọng vươn lên; khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Tất Lý - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu góp ý tại hội nghị. Ảnh: T.L



Trên cơ sở dự thảo văn kiện đại hội của 3 xã: Tân Kỳ, Tân An và Tân Phú, tại hội nghị, các thành viên Tổ công tác, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào Dự thảo Báo cáo chính trị liên quan đến chủ đề đại hội, thể thức kỹ thuật trình bày văn bản; đánh giá kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; về quan điểm, mục tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các thành viên dự họp cũng góp ý bổ sung Dự thảo Nghị quyết đại hội và chương trình đại hội của các xã.

Thể hiện nỗ lực của địa phương

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và nỗ lực của Ban Thường vụ Đảng ủy các xã trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội, nhất là trong bối cảnh tổ chức triển khai, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu góp ý về chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng của các xã. Ảnh: T.L



Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu góp ý các chỉ tiêu lĩnh vực Y tế. Ảnh: T.L



Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các xã: Tân Kỳ, Tân An, Tân Phú tiếp thu chọn lọc ý kiến của Tổ công tác và lãnh đạo các sở, ngành để tiếp tục hoàn thiện Báo cáo chính trị trình đại hội đầy đủ, rõ nét hơn.

Theo đó, chủ đề đại hội cần rà soát ngắn gọn, có tính khái quát, thể hiện được mục tiêu, quyết tâm của Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ tới.

Về thể thức kỹ thuật trình bày văn bản cần thực hiện theo đúng Hướng dẫn số 36 - HD/VPTW, ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng. Hệ thống chỉ tiêu cần được xây dựng nghiêm túc, đảm bảo thực hiện đúng theo Quy định số 59- QĐ/TU ngày 15/01/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó, bắt buộc có đầy đủ 14 chỉ tiêu theo quy định.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy kết luận hội nghị. Ảnh: T.L



Về nội dung đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020 - 2025, các địa phương cần chủ động làm việc với Thống kê Nghệ An để hoàn thiện và thống nhất số liệu, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và phản ánh đúng thực trạng của đơn vị hành chính mới sáp nhập.

Đại diện lãnh đạo các xã tham dự hội nghị. Ảnh: T.L

Đối với xã Tân Kỳ là địa bàn trung tâm, cần đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng cao hơn được xã xác định là 11-12%/năm để đảm bảo mức tăng trưởng bình quân của tỉnh trên 12%/năm. Xã Tân Kỳ cần nghiên cứu nâng mức thu nhập bình quân đầu người để phù hợp với tiềm năng, lợi thế, thể hiện nỗ lực của xã và chỉ tiêu của tỉnh.

Đại diện lãnh đạo các xã tham dự hội nghị. Ảnh: T.L

Đối với xã Tân Phú, về thu - chi ngân sách cần bổ sung, đánh giá tốc độ thu ngân sách cả nhiệm kỳ, làm rõ mức tăng trưởng qua các năm để thể hiện xu hướng và động lực tài chính của địa phương. Đề nghị xã bổ sung tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm giai đoạn tới; bổ sung tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia; cân nhắc điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng phù hợp hơn so với chỉ tiêu của tỉnh. Xã cần bổ sung giải pháp tập trung hỗ trợ người dân phát triển sinh kế theo hướng bền vững, gắn với điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất và tiềm năng của từng vùng.

Đối với xã Tân An, cần bổ sung các giải pháp về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bổ sung đánh giá rõ chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nhiệm kỳ; bổ sung phân tích cơ cấu thu ngân sách; cân nhắc điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng phù hợp với chỉ tiêu của tỉnh.

Đại diện lãnh đạo các xã tham dự hội nghị. Ảnh: T.L



Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các xã quan tâm bổ sung giải pháp về công tác chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57 -NQ/TW; bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 68 - NQ/TW; trong đó, chú trọng hỗ trợ phát triển hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với điều kiện địa phương.

Đồng chí Ngọc Kim Nam đề nghị các xã khẩn trương xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội, trong đó, cụ thể nhiệm vụ, đề án, dự án với lựa chọn trọng tâm, sắp xếp ưu tiên để thực hiện.