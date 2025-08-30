Thứ Bảy, 30/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xã hội

Khánh thành cầu treo dân sinh Tân Mai, xã Nhôn Mai, Nghệ An

Hiền Thương 30/08/2025 12:46

Sáng 30/8, xã Nhôn Mai, Nghệ An tổ chức khánh thành công trình cầu treo dân sinh Tân Mai.

Nhôn Mai là địa phương chịu nhiều thiệt hại do lũ quét ngày 29/5/2025 khiến cây cầu cũ bị cuốn trôi, gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của bà con địa phương. Vì vậy, công trình cầu treo Tân Mai mới càng có ý nghĩa đặc biệt, trở thành điểm nhấn trong nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai ở địa phương.

cắt băng 2
Cắt băng khánh thành công trình cầu treo dân sinh Tân Mai, xã Nhôn Mai. Ảnh: Hiền Thương

Cầu treo Tân Mai có chiều dài 46m, rộng 1,2m, không chỉ đáp ứng nhu cầu giao thông thiết yếu mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, giao thương hàng hóa, kết nối Tân Mai với các bản làng lân cận.

niềm vui
Niềm vui của người dân địa phương khi công trình cầu treo Tân Mai chính thức đi đưa vào sử dụng. Ảnh: Hiền Thương

Đây là dự án do Cộng đồng Gia đình Hạnh phúc Bền vững Mặt Trời tài trợ, từ nguồn quỹ tự nguyện của các thành viên. Trong 4 năm qua, cộng đồng đã đồng hành xây dựng 10 cây cầu dân sinh ở nhiều vùng quê khó khăn, lan tỏa tinh thần “cho đi là còn mãi”.

cầu 1
Cây cầu Tân Mai được khánh thành vào dịp Đại hội Đảng bộ xã Nhôn Mai khóa I và Lễ kỷ niệm 2/9. Ảnh: Hiền Thương

Đặc biệt, lễ khánh thành cầu treo Tân Mai diễn ra đúng dịp Đại hội Đảng bộ xã Nhôn Mai khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025). Công trình là món quà ý nghĩa chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của địa phương, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của cộng đồng./.

Bài liên quan

Đọc tiếp

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu khẩn trương sửa chữa, khắc phục ngay hệ thống cầu treo trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu khẩn trương sửa chữa, khắc phục ngay hệ thống cầu treo trên địa bàn tỉnh

Kỳ Sơn xây 2 cầu cứng vượt sông Nậm Mộ, thay thế cầu treo xuống cấp

Kỳ Sơn xây 2 cầu cứng vượt sông Nậm Mộ, thay thế cầu treo xuống cấp

Bao giờ mới có cầu cứng thay cầu treo sông Giăng?

Bao giờ mới có cầu cứng thay cầu treo sông Giăng?

Đọc tiếp

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu khẩn trương sửa chữa, khắc phục ngay hệ thống cầu treo trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu khẩn trương sửa chữa, khắc phục ngay hệ thống cầu treo trên địa bàn tỉnh

Kỳ Sơn xây 2 cầu cứng vượt sông Nậm Mộ, thay thế cầu treo xuống cấp

Kỳ Sơn xây 2 cầu cứng vượt sông Nậm Mộ, thay thế cầu treo xuống cấp

Bao giờ mới có cầu cứng thay cầu treo sông Giăng?

Bao giờ mới có cầu cứng thay cầu treo sông Giăng?

Xem thêm Xã hội

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xã hội
      Khánh thành cầu treo dân sinh Tân Mai, xã Nhôn Mai, Nghệ An

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO