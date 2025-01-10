Đối thoại trực tiếp: Đại hội của niềm tin và khát vọng trong kỷ nguyên mới

Nhóm PV - 01/10/2025 20:20

Đối thoại trực tiếp với chủ đề "Đại hội của niềm tin và khát vọng trong kỷ nguyên mới" lúc 20h15 ngày 1/10 trên sóng NTV và các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An với sự tham gia của 3 vị khách mời: Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Dũng - Uỷ viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, ông Mạc Văn Nguyên - Bí thư Đảng uỷ xã Nhôn Mai, ông Thái Đại Phong - Giám đốc Công ty TNHH Đức Phong.