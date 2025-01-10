Thứ Tư, 1/10/2025
Đối thoại trực tiếp: Đại hội của niềm tin và khát vọng trong kỷ nguyên mới

Nhóm PV - 01/10/2025 20:20
Đối thoại trực tiếp với chủ đề "Đại hội của niềm tin và khát vọng trong kỷ nguyên mới" lúc 20h15 ngày 1/10 trên sóng NTV và các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An với sự tham gia của 3 vị khách mời: Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Dũng - Uỷ viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, ông Mạc Văn Nguyên - Bí thư Đảng uỷ xã Nhôn Mai, ông Thái Đại Phong - Giám đốc Công ty TNHH Đức Phong.
Tin video
Phim tài liệu: Từ hào khí Xô Viết đến khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới
Phim tài liệu: Từ hào khí Xô Viết đến khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới

Chuyên trang đặc biệt 130 xã, phường tỉnh Nghệ An: Dấu ấn báo chí dữ liệu trong hệ sinh thái số
Chuyên trang đặc biệt 130 xã, phường tỉnh Nghệ An: Dấu ấn báo chí dữ liệu trong hệ sinh thái số

Di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân ven sông Lam
Di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân ven sông Lam

Toàn cảnh thiệt hại bão số 10 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Toàn cảnh thiệt hại bão số 10 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Cập nhật về bão số 10 tại Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An
Cập nhật về bão số 10 tại Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An

Niềm tin của người dân vùng cao gửi đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Niềm tin của người dân vùng cao gửi đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

