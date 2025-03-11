Xã hội Prudential hỗ trợ Trường Mầm non Mai Sơn, xã Nhôn Mai khắc phục bão lũ Vừa qua, Công ty BHNT Prudential Việt Nam (Prudential) đã phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An và Hội Chữ thập đỏ xã Nhôn Mai triển khai chương trình hỗ trợ đồ dùng giảng dạy và học tập cho Trường Mầm non Mai Sơn, thuộc bản Huồi Tố 2, xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An.

Tính từ đầu mùa mưa bão tới nay, các cơn bão lớn liên tiếp đổ bộ vào Nghệ An gây ra các hình thái thiên tai nghiêm trọng như gió mạnh, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt. Thiên tai đã khiến giao thông bị chia cắt, hàng nghìn nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, bị vùi lấp hoặc bị nước cuốn trôi. Các cơn bão đã để lại những thiệt hại lớn về nhà ở, sinh kế, con người và gây ra những ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân trên địa bàn, đặc biệt tại các xã miền núi.

Nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ, Prudential tiếp nối hành trình “Trao gửi yêu thương” thông qua chương trình giúp cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt cho các em nhỏ vùng cao, góp phần tạo môi trường giáo dục an toàn, tiện nghi và thân thiện. Tổng trị giá của gói hỗ trợ cho trường mầm non Mai Sơn là 130 triệu đồng. Các trang thiết bị được trao tặng bao gồm: thiết bị hỗ trợ giảng dạy, đồ dùng học tập, đồ dùng sinh hoạt và vui chơi.

Đại diện Prudential Việt Nam trao tặng gói hỗ trợ 130 triệu đồng cho trường mầm non Mai Sơn. Ảnh: Prudential Việt Nam

Trước đó, trong năm 2024, cùng với ngân sách của doanh nghiệp, Prudential đã kêu gọi nhân viên và tư vấn viên cùng chung tay đóng góp được số tiền lên đến 2,4 tỷ đồng, hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả của thiên tai bão lũ, trao tặng hơn 2.400 gói an sinh cho các gia đình chịu thiệt hại. Cũng trong tháng 10 vừa qua, trước những thiệt hại do mưa lũ tại miền Bắc, Prudential Việt Nam đã đóng góp 1 tỷ đồng thông qua Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Bền bỉ và kiên định với mục tiêu kinh doanh có trách nhiệm, Prudential thường xuyên triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, an sinh xã hội. Các sáng kiến trách nhiệm xã hội (CSR) của Công ty tập trung vào 3 mảng chính gồm “Giáo dục”, “An toàn” và “Sống khỏe”. Suốt 26 năm qua, Prudential không ngừng triển khai các hoạt động vì cộng đồng, từ trao quà cứu trợ khẩn cấp, tặng quà, học bổng cho học sinh nghèo, đến mở ATM gạo cho bà con vùng bị thiên tai trong Chương trình “Trao gửi yêu thương” cùng nhiều hoạt động từ thiện xã hội khác. Các hoạt động ý nghĩa này đã, đang và sẽ tiếp tục được Prudential nhân rộng, trở thành một phần xuyên suốt hành trình phát triển cộng đồng bền vững của Prudential tại Việt Nam.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) là thành viên thuộc Tập đoàn Prudential plc, tập đoàn cung cấp các giải pháp bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe và quản lý tài sản tại 24 thị trường trên khắp Châu Á và Châu Phi. Sứ mệnh của Prudential là trở thành người bạn đồng hành và người bảo vệ đáng tin cậy nhất cho các thế hệ hôm nay và mai sau, thông qua việc cung cấp các giải pháp tài chính và sức khỏe đơn giản và dễ tiếp cận.

Tính đến hết tháng 12 năm 2024, Prudential có số vốn điều lệ 7.698 tỷ đồng và kinh doanh tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ với mạng lưới kinh doanh rộng khắp. Với sứ mệnh “Mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt”, Prudential khẳng định cam kết luôn đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động, mang đến những giải pháp sáng tạo và toàn diện để bảo vệ an toàn tài chính, giúp khách hàng gia tăng tài sản và chủ động làm chủ các kế hoạch trong cuộc đời của mình.